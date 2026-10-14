Bãi nhiệm Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc

Tại kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề), các đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ xem xét, quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có việc bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc.

Kết quả biểu quyết cho thấy, 75/75 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 100%. Việc bãi nhiệm được thực hiện theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, căn cứ quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về việc bãi nhiệm chức vụ đối với ông Ngọc.

Ông Nguyễn Huy Ngọc bị khởi tố về tội Nhận hối lộ (Ảnh: Bộ Công an).

Trước đó, ông Nguyễn Huy Ngọc bị khởi tố về tội Nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan. Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo khởi tố bị can đối với ông Ngọc. Cùng vụ việc, ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, cũng bị khởi tố về tội danh này.

Đến ngày 16/9, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Huy Ngọc. Theo kết luận của Ban Bí thư, ông Ngọc có vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ban Bí thư đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện kỷ luật hành chính đồng bộ, kịp thời với kỷ luật Đảng.

Ông Nguyễn Huy Ngọc quê xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ, có hơn 30 năm công tác trong ngành y tế. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, sau đó giữ chức Phó giám đốc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

Ngày 25/10/2024, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Ngọc giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian đảm nhiệm cương vị này, ông được phân công phụ trách lĩnh vực y tế.

Năm 2022, ông Ngọc được công nhận chức danh phó giáo sư ngành Y học. Cuối năm 2025, ông được bổ nhiệm chức danh giáo sư ngành Y học.