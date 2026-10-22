Bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ đối với ông Nguyễn Huy Ngọc

Ngày 22/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 2031/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an) tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương có liên quan.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan chức năng đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Sở Y tế và nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Ông Ngọc bị điều tra về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự, liên quan đến hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.