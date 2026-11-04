Bại liệt 18 năm, người phụ nữ làm nghề sửa điện, truyền nghề cho người khuyết tật

Thế nhưng suốt 18 năm gắn bó với nghề sửa chữa điện dân dụng, quấn mô tơ, chị không chỉ tự gây dựng cuộc sống bằng đôi tay khéo léo mà còn truyền nghề miễn phí cho những người cùng cảnh ngộ.

Câu chuyện của chị là minh chứng cho nghị lực vượt khó và tinh thần sẻ chia giữa cộng đồng, những giá trị mà Tân Hiệp Phát mong muốn đồng hành lan tỏa thông qua chương trình Nối trọn yêu thương.

Gắn bó với nghề sửa chữa điện dân dụng và quấn mô tơ gần 18 năm, chị Lê Thị Ngọc Lan đã gây dựng được uy tín với khách hàng tại Đà Bắc. (Ảnh: THNĐ).

"Lan ơi, sửa giúp cô cái nồi cơm điện!"

Tiếng gọi quen thuộc của khách hàng vang lên trong gian sửa chữa nhỏ của chị Lê Thị Ngọc Lan. Với những người thường xuyên tìm đến, chị không chỉ là một người thợ quen mà còn là người họ tin tưởng gửi gắm những món đồ điện cần sửa chữa.

Đi lại khó khăn vì di chứng bại liệt từ khi còn nhỏ, chị Lan từng có lúc cảm thấy mình kém may mắn, những người tìm đến cửa hàng đôi khi cũng xuất phát từ sự cảm thông với hoàn cảnh của chị. Nhưng theo thời gian, chị hiểu rằng để khách hàng tin tưởng và quay lại, điều quan trọng nhất chính là tay nghề, sự tỉ mỉ và trách nhiệm trong từng công việc.

Từ một người phụ nữ phải nỗ lực thích nghi với những hạn chế của cơ thể, chị đã có thể tự tạo thu nhập, chăm lo cho gia đình và mở ra cơ hội học nghề cho những người có hoàn cảnh tương tự.

Từ những bước đi khó nhọc đến đôi tay vững nghề

Sinh ra khỏe mạnh, nhưng khi mới 6 tháng tuổi, chị Lan bị một cơn sốt để lại di chứng teo cơ chân. Việc đi lại vì thế trở thành thử thách ngay từ những năm tháng đầu đời. Đến năm 8 tuổi, chị mới bắt đầu vịn vào đồ vật để tập đi từng bước.

Dù gặp nhiều khó khăn trong vận động, chị vẫn ham học và nhận được sự yêu quý của thầy cô và bạn bè. Sau những năm tháng học tập ở quê, chị tiếp tục theo học tại Hà Nội, nỗ lực tìm kiếm con đường để có thể tự lập bằng chính khả năng của mình.

Với nghề sửa chữa điện dân dụng và quấn mô tơ, những hạn chế về vận động khiến công việc của chị thêm phần vất vả. Có những món đồ người khác chỉ cần đứng lên là lấy được, chị phải vịn vào đồ vật xung quanh để đứng dậy. Với các mô tơ nặng, chị phải tìm cách ngồi xuống để dịch chuyển thay vì bê lên như nhiều người khác.

Công việc vốn đòi hỏi sự khéo léo, với chị Lan còn cần thêm thời gian và sức lực để thích nghi. Nhưng chị không vì thế mà từ bỏ. Sự kiên nhẫn được rèn luyện qua từng bước tập đi, từng thao tác học nghề và từng công việc hoàn thành đã giúp chị tích lũy kinh nghiệm, từng ngày nâng cao tay nghề.

Từ kiểm tra thiết bị, tìm nguyên nhân hỏng hóc đến sửa chữa và chạy thử, chị Lan tự thực hiện các công đoạn để bảo đảm thiết bị hoạt động trước khi giao cho khách. (Ảnh: THNĐ).

Sau 18 năm gắn bó với nghề, chị Lan đã tạo dựng được uy tín riêng. Với chị, một món đồ sau khi sửa xong vẫn cần được kiểm tra, chạy thử cẩn thận trước khi trả cho khách. Từng chi tiết đều phải được chú ý để thiết bị hoạt động ổn định. Khách hàng quen nhận xét chị làm nghề có tâm, nhiệt tình, sửa chữa chu đáo và giữ mức giá phải chăng.

Chính sự tận tâm ấy giúp chị được khách hàng tin tưởng bằng năng lực thực sự của mình.

Chị Lan từng oán trách số phận khi nghĩ về đôi chân không lành lặn như mọi người. Nhưng theo thời gian, cách nhìn của chị dần thay đổi. Chị nhận ra đôi chân yếu không có nghĩa mình không thể làm được những điều có ích. Bằng đôi tay và sự kiên trì, chị vẫn có thể làm nghề, chăm lo cho gia đình và xây dựng cuộc sống riêng.

Đồng hành với chị là người chồng đã gắn bó gần 20 năm, luôn trân trọng sự thông minh, tháo vát và khả năng quán xuyến công việc của vợ. Gia đình đã trở thành điểm tựa để chị vững vàng hơn trên hành trình tự lập.

Gần 20 năm đồng hành, chồng chị Lan luôn trân trọng sự tháo vát, thông minh và nỗ lực của chị trong công việc cũng như cuộc sống gia đình. (Ảnh: THNĐ).

Điều đáng quý ở chị Lan không chỉ nằm ở việc vượt qua những khó khăn của bản thân. Khi công việc dần ổn định, chị bắt đầu nghĩ đến những người cũng đang loay hoay tìm kiếm một hướng đi cho cuộc sống.

Truyền nghề, tiếp thêm động lực để người khác tự lập

Từ trải nghiệm của chính mình, chị Lan hiểu rằng có một công việc phù hợp có ý nghĩa lớn như thế nào đối với người khuyết tật. Nghề nghiệp không chỉ mang lại thu nhập, mà còn giúp mỗi người có thêm sự tự tin, chủ động chăm lo cho gia đình và cảm nhận rõ hơn giá trị của bản thân.

Bởi vậy, chị chọn cách chia sẻ thiết thực nhất mà chị có thể làm: Truyền lại nghề sửa chữa điện cho những người có nhu cầu, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Chị dạy nghề miễn phí, hướng dẫn từ những thao tác cơ bản nhất. Những thao tác nhìn qua tưởng chừng đơn giản, khi bắt tay vào mới thấy không hề dễ dàng: Dây phải được đặt ngay ngắn, các vòng quấn cần đều và từng bước đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và chính xác qua từng bước. Chị kiên nhẫn giải thích những chi tiết cần lưu ý, nhắc người học không nóng vội và chú trọng sự cẩn thận trong từng thao tác.