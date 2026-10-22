Bài học về quản lý cây xanh đô thị

Hoa sữa không phải cây bản địa mà được người Pháp đưa vào Việt Nam. Những cây lâu năm trên các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du, Quán Thánh... có tuổi đời cả thế kỷ. Theo thời gian, hoa sữa trở thành nét đặc trưng của Hà Nội, đi vào nhiều tác phẩm thơ, nhạc nổi tiếng. Tuy nhiên, khoảng 20 năm trở lại đây, việc trồng hoa sữa với mật độ dày trên một số tuyến phố mới đã gây nhiều ý kiến trái chiều. Hương hoa nồng đậm có thể khiến một số người khó chịu. Theo các chuyên gia y tế, việc thường xuyên tiếp xúc với mùi hương quá nồng trong thời gian dài có thể gây đau đầu, chóng mặt ở một số người, nhất là người mắc bệnh đường hô hấp hoặc chứng đau nửa đầu.

Cây xanh là tài sản quý tại các khu đô thị, vì vậy việc lựa chọn chủng loại cây cần được tính toán kỹ lưỡng, tránh trồng những loại cây không phù hợp. Hoa sữa vẫn có thể là nét đẹp của Hà Nội nếu được trồng rải rác, tại những không gian rộng rãi, thoáng đãng. Cách đây hơn chục năm, dư luận từng nhiều lần tranh luận về ảnh hưởng của hoa sữa đến đời sống người dân, trong đó có đề xuất thay thế hàng cây trên đường Nguyễn Chí Thanh. Câu chuyện tạm lắng xuống, nhưng nay lại được đặt ra khi thành phố triển khai cắt, tỉa cành hoa sữa trên một số tuyến phố.

Ngày 12/10/2026, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đề án Quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước. Đề án xác định các nhóm cây ưu tiên, định hướng mỗi tuyến phố trồng một loài cây tạo đặc trưng, đồng thời quy định việc quản lý mật độ cây hoa sữa. Theo đó, một số tuyến phố dự kiến sẽ giảm số lượng cây hoa sữa, thay thế bằng những loài phù hợp hơn. Thành phố cũng ban hành danh mục 18 chủng loại cây cấm trồng do chứa độc tố hoặc có những tác động tiêu cực khác đến đời sống người dân.

Trên thực tế, việc lựa chọn chủng loại cây đô thị không đơn giản. Thời gian để ghi nhận đầy đủ điểm tích cực hay hạn chế của một loài cây bóng mát với đời sống có thể mất hàng chục năm. Từ bài học về cây hoa sữa, thời gian tới các cơ quan cần tuân thủ, kiểm soát việc trồng, cải tạo hệ thống cây xanh theo đúng Đề án. Việc thay thế những cây không phù hợp cần nghiên cứu, thực hiện một cách linh hoạt; không nhất thiết thay thế đồng loạt, tránh gây lãng phí và ảnh hưởng đến hình ảnh một loài cây đã trở thành đặc trưng của Hà Nội.