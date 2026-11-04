Bài học về năng lực ứng phó

Dù không gây ra thiệt hại nghiêm trọng về an toàn bay, vụ việc đã phơi bày một điểm nghẽn lớn trong hạ tầng vận hành, ranh giới giữa khả năng duy trì hoạt động trên lý thuyết và năng lực ứng phó khủng hoảng thực tế khi rủi ro xảy ra.

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Nói một cách công bằng, việc sử dụng chung nền tảng công nghệ toàn cầu như ARINC là xu hướng tất yếu giúp tối ưu chi phí và đảm bảo tính tương thích quốc tế. Tuy nhiên, mặt trái của mô hình này là hiệu ứng dây chuyền, một lỗi kỹ thuật từ bên thứ ba có thể làm tê liệt toàn bộ hệ thống của nhiều hãng hàng không cùng lúc. Bài toán đặt ra cho Tập đoàn Sân bay Quốc tế Incheon không chỉ dừng lại ở việc khắc phục sự cố, mà là họ đã chuẩn bị kịch bản ứng phó thế nào khi đường dây chính bị ngắt kết nối?

Ngay khi sự cố xảy ra, ban quản lý sân bay đã điều động thêm nhân sự điều tiết hàng dài hành khách đợi và phối hợp tăng loạn tức thời. Dù vậy, dưới góc nhìn quản trị khủng hoảng chuyên nghiệp, đây mới chỉ là giải pháp “chữa cháy” bề nổi. Việc nhân viên phải lúng túng chuyển sang quy trình bán vé và làm thủ tục thủ công với tốc độ chậm chạp cho thấy các kịch bản dự phòng chưa thực sự được diễn tập nhuần nhuyễn.

Sự cố này không phải là lần đầu. Tháng 6 năm 2018, một trục trặc tương tự cũng từng gây trễ hàng loạt chuyến bay tại đây. Việc một lỗ hổng vận hành lặp lại sau nhiều năm chứng tỏ sự thụ động trong khâu cải thiện hạ tầng an toàn. Năng lực ứng phó khủng hoảng không nằm ở phản ứng sau khi sự việc đã rồi, mà đỏicường lực lượng kiểm soát nhập cảnh. Những hànhỏi phương án dự phòng có thể kích hoạt tức thì nhằm duy trì các dịch vụ thiết yếu. Để giữ vững vị thế trung tâm hàng không hàng đầu châu Á, nơi vừa phục vụ hơn 38,3 triệu lượt khách trong nửa đầu năm nay, Sân bay Incheon cần chủ động gia tăng “sức đề kháng” vận hành.

Khủng hoảng công nghệ là điều khó tránh khỏi trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, cách một tổ chức dự phòng và phản ứng trước rủi ro mới là thước đo năng lực quản trị. Sân bay Incheon cần coi đây là bài học đắt giá để củng cố hệ thống, tránh để những sự cố tương tự làm suy giảm niềm tin của hành khách quốc tế.