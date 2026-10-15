Bài học về lòng yêu nước qua chuyên đề tri ân nữ chiến sĩ anh hùng

Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Mỹ Hoa chia sẻ với học sinh tại buổi nói chuyện chuyên đề "Biết ơn những người nữ anh hùng"

Hòa chung không khí cả nước nói chung, TPHCM nói riêng tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, Trường Tiểu học - THCS Tân Định tổ chức cho học sinh toàn trường xem phim phóng sự ngắn về Nhà tù Côn Đảo, nơi từng được gọi là “địa ngục trần gian” chứng kiến những năm tháng tù đày khắc nghiệt, nhưng không thể khuất phục ý chí, niềm tin của những người chiến sĩ cách mạng.

Học sinh Trường Tiểu học - THCS Tân Định chăm chú xem phim phóng sự về chuồng cọp và các hình thức tra tấn tù đày chính trị dã man tại Nhà tù Côn Đảo

Sau khi kết thúc đoạn phim phóng sự, không khí lắng đọng được tiếp nối bằng ca khúc "Tự nguyện", sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của ca sĩ Phạm Ngọc Diễm.

Đoạn phim phóng sự cùng giai điệu da diết của ca khúc "Tự nguyện" vang lên khiến nhiều học sinh rưng rưng xúc động. Dương Hà Anh Tú, học sinh lớp 4/1, Trường Tiểu học - THCS Tân Định, cho biết, sau khi xem xong đoạn phim tư liệu, em thấy tự hào vì mình là người Việt Nam.

Ca khúc "Tự nguyện" - sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của ca sĩ Phạm Ngọc Diễm

Còn với Nguyễn Hoàng Bình, học sinh lớp 3/7, Trường Tiểu học - THCS Tân Định, em rất thích các câu hát "Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương" bởi lời hát mang đến cho em cảm xúc tự hào và xúc động.

Học sinh Trường Tiểu học - THCS Tân Định chia sẻ cảm nghĩ sau khi xem phim phóng sự về Nhà tù Côn Đảo

Nội dung đặc biệt nhất của chuyên đề là phần giao lưu của cựu tù chính trị Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, một trong những "nhân chứng sống" trải qua những năm tháng tù đày khốc liệt tại Nhà tù Côn Đảo.

Cựu tù chính trị Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, kể về những năm tháng tù đày khốc liệt tại Nhà tù Côn Đảo

Tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi, 17 tuổi được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng, 19 tuổi bị bắt vào tù, bà Trương Mỹ Hoa đã trải qua 11 năm tù đày khốc liệt ở 7 nhà lao, trong đó có hai lần bị đày ra Côn Đảo.

"Trước năm 1969, chuồng cọp ở Nhà tù Côn Đảo chưa bao giờ giam giữ phụ nữ. Nhưng sau năm 1969, những tù nhân được xem là cứng đầu, ngoan cố nhất bị đày ra Nhà tù Côn Đảo với nhiều hình thức tra tấn dã man. Một phòng giam có chiều ngang 1,5m, chiều dài 2,2m giam giữ năm người. Mỗi ngày, tù nhân được một bữa cháo và hai bữa cơm với gạo mốc, thức ăn là khô cá, chén cơm hòa lẫn cát, phải đổ nước vào cho cát lắng xuống mới ăn được. Tù nhân chỉ được đi vệ sinh một lần trong ngày, không được tắm rửa và các nhu cầu vệ sinh khác của phụ nữ. Ban đêm bị đổ vôi bột và nước từ trên cao xuống đầu tóc, quần áo; bị cây dùi đâm thẳng từ trên cao xuống người", bà Trương Mỹ Hoa nhớ lại những năm tháng tù đày gian khổ.

Tuy nhiên, tất cả tù chính trị vẫn sắt son niềm tin vào cách mạng, tin vào ngày độc lập, hoà bình của dân tộc, tin vào chính nghĩa. Chính niềm tin đó giúp các chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, vất vả, chấp nhận có thể hi sinh bất cứ lúc nào.

"Giờ đây chiến tranh đã lùi xa, các con được sống trong thời bình, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tôi mong các con cố gắng học tập, tin vào sự phát triển của đất nước, mỗi học sinh là một chiến sĩ trên mặt trận tri thức, vững vàng niềm tin và nỗ lực trong cuộc cách mạng 4.0, góp phần xây dựng đất nước. Các con sẽ là những anh hùng, chiến sĩ trong thời kỳ đổi mới, giúp trí tuệ Việt Nam vươn xa trên thế giới" (Bà TRƯƠNG MỸ HOA, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

Cô Lê Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Tân Định, cho biết, buổi nói chuyện với các nhân chứng sống của lịch sử mang đến những bài học vô cùng ý nghĩa, chân thực về lòng yêu nước. Qua đó, học sinh không chỉ nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước mà còn thêm trân quý, tự hào về những ký ức hào hùng, sự hy sinh của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Học sinh Trường Tiểu học - THCS Tân Định lắng đọng với bài học về lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, Phó Trưởng Phòng Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Diễm nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của các hoạt động về nguồn; tìm hiểu lịch sử thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật... dành cho học sinh. "Chỉ khi hiểu được ý nghĩa vẻ vang của lịch sử đất nước, học sinh mới thấm nhuần bài học về lòng yêu nước. Nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển nhanh như hiện nay, nguồn thông tin học sinh tiếp cận rất phong phú, đa dạng. Các em cần biết cách chọn lọc, tìm hiểu nguồn tư liệu chính thống để có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về các giá trị, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ", bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm bày tỏ.

Phó Trưởng Phòng Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Diễm chia sẻ tại buổi nói chuyện chuyên đề "Biết ơn những người nữ anh hùng"