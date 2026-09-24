Bài học từ trang phục thi đấu bị cho không đạt chuẩn

Không giống như một pha bóng tranh cãi trong môn bóng đá, bóng chuyền... sẽ sớm được giải quyết thỏa đáng nhờ công nghệ VAR, việc quyết định một bộ trang phục thi đấu bắn súng có đạt chuẩn hay không dù vẫn được hỗ trợ bằng máy móc nhưng việc điều chỉnh và quyết định là do con người.

Theo trọng tài, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang mặc trang phục thi đấu có “độ cứng vượt tiêu chuẩn”. Độ cứng tiêu chuẩn là 3.0mm, khi Ban tổ chức kiểm tra và thông báo kết quả trang phục xạ thủ Việt Nam là 2.9mm. Sai lệch chỉ 0.1mm, nhưng trọng tài cho rằng điều này đã tạo lợi thế cho các xạ thủ Việt Nam.

Nguyễn Tâm Quang và Phí Thanh Thảo tranh tài vòng loại 10m súng trường hỗn hợp nam nữ. Ảnh: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, huấn luyện viên (HLV) Đội tuyển bắn súng Việt Nam Trần Quốc Cường khẳng định: “Bộ trang phục thi đấu của 2 xạ thủ Việt Nam đạt chuẩn. Trước ngày khởi tranh ASIAD 20, các xạ thủ đã tranh tài ở giải vô địch thế giới cũng với bộ trang phục đó và không có vấn đề gì xảy ra”.

Theo HLV Trần Quốc Cường, khi đo độ cứng của trang phục thi đấu, chỉ cần một thủ thuật nhỏ có thể làm sai lệch kết quả. Ngoài ra, dưới tác động của điều hòa nhiệt độ, trang phục cũng sẽ cứng lên, vì chỉ khi mặc lên người thì trang phục mới mềm ra. “Quy định chặt chẽ về trang phục trong môn súng trường là đúng. Nhưng trong sự nghiệp, tôi chưa từng thấy trường hợp nào bị trọng tài xử lý một cách chủ quan như vậy. Trước ngày thi đấu, Ban tổ chức đã kiểm tra rất kỹ trang phục của các đội, nhưng không hiểu sao khi nhận khiếu nại thì quyết định trước đó bị thay đổi. Có lẽ chuyện này chỉ xảy ra ở ASIAD 20”, HLV Trần Quốc Cường phân tích.

Theo HLV Trần Quốc Cường, trang phục thi đấu môn súng trường của Đội tuyển bắn súng Việt Nam hiện có 14 bộ, mỗi vận động viên (VĐV) biên chế vào đội tuyển được sử dụng riêng 1 bộ. Đây là bộ trang phục đạt tiêu chuẩn quốc tế, được nhập khẩu từ một hãng uy tín, chi phí khoảng 2.000USD/bộ. Theo quy định, cứ 2 năm, đội tuyển phải thay trang phục thi đấu cho các VĐV một lần để bảo đảm đạt chuẩn và quy định này được tuân thủ nghiêm ngặt. “Các xạ thủ nước bạn tranh tài ở ASIAD 20 nội dung súng trường cũng giống như trang phục của các VĐV Việt Nam, khi cùng một hãng sản xuất, cùng có tem mác giám định đạt chuẩn. Việc Ban tổ chức quyết định hủy kết quả thi đấu của 2 xạ thủ Việt Nam là điều không ai ngờ tới”.

Theo HLV Trần Quốc Cường, sau khi trọng tài đưa ra quyết định bất ngờ, ban huấn luyện Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã khiếu nại theo đúng quy định nhưng không được giải quyết. Đây là vụ việc đáng tiếc ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của cả đội, nhưng quan trọng hơn là tác động lớn đến tâm lý VĐV. “Vụ việc trên là một bài học đối với ban huấn luyện Đội tuyển bắn súng Việt Nam. Trong lần tham dự các giải tới, chúng tôi sẽ cử HLV, VĐV theo sát trong quá trình kiểm tra độ cứng của trang phục thi đấu và cần phải có xác nhận của Ban tổ chức về việc đạt chuẩn trước khi tranh tài. Chỉ có như thế, VĐV sẽ không bị đẩy vào thế bất lợi dù họ đã thi đấu tốt và đúng luật”, HLV Trần Quốc Cường nhấn mạnh.