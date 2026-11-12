Bài học từ một vụ cháy cửa hàng xe máy điện tại Tp. Huế

Vụ cháy cửa hàng kinh doanh, trưng bày và sửa chữa xe máy điện trên đường Hà Nội, TP Huế, rạng sáng 11/11

Vụ cháy cửa hàng kinh doanh, trưng bày và sửa chữa xe máy điện trên đường Hà Nội, TP Huế, rạng sáng 11/11, làm khoảng 50 khung xe bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính khoảng 540 triệu đồng. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nhất là tại các cơ sở kinh doanh kết hợp trưng bày, sửa chữa phương tiện sử dụng điện. Nhờ sự khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), đám cháy được khống chế, không để lan sang các khu vực lân cận và không gây thiệt hại về người.

PCCC kịp thời, ngăn cháy lan giữa khu dân cư

Theo thông tin từ Công an TP Huế, khoảng 1 giờ 14 phút ngày 11/11, Trung tâm thông tin 114 tiếp nhận tin báo cháy tại cửa hàng nói trên. Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe thang cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cửa hàng xảy ra vụ cháy là công trình cao 4 tầng, diện tích sàn khoảng 120m², tổng diện tích sàn khoảng 480m². Tầng 1 và tầng 2 được sử dụng làm nơi trưng bày, kinh doanh, sửa chữa xe máy điện và văn phòng; tầng 3 và tầng 4 hiện không sử dụng.

Cửa hàng xảy ra vụ cháy là công trình cao 4 tầng, có diện tích sàn khoảng 120m²

Tại hiện trường, đám cháy tạo thành cột khói lớn giữa đêm, khiến người dân khu vực xung quanh lo lắng. Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, phun nước dập lửa, đồng thời phong tỏa khu vực, phân luồng giao thông và ngắt điện nhằm bảo đảm an toàn.

Với sự phối hợp khẩn trương và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khống chế đám cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

Thông tin ban đầu cho thấy, khoảng 50 khung xe máy điện bị cháy, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 540 triệu đồng. Rất may, vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phòng ngừa cháy nổ – nền tảng phát triển bền vững

Vụ việc cho thấy nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh, trưng bày và sửa chữa phương tiện sử dụng điện cần được quan tâm đúng mức. PCCC không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chuyên trách mà còn là nghĩa vụ thường xuyên của mỗi chủ cơ sở, người lao động và cộng đồng dân cư.

Để hạn chế nguy cơ, các cơ sở kinh doanh cần chủ động kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sạc, dây dẫn và các khu vực có nguy cơ phát sinh nguồn nhiệt; bố trí phương tiện chữa cháy phù hợp, duy trì lối thoát nạn thông thoáng, xây dựng phương án xử lý tình huống và tổ chức tập huấn kỹ năng PCCC cho người lao động.

Vụ cháy xảy ra tại đường Hà Nội, Tp. Huế

Đối với người dân, việc nâng cao nhận thức, sử dụng thiết bị điện đúng hướng dẫn, không chủ quan trước những dấu hiệu bất thường và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện cháy là những hành động thiết thực để bảo vệ tính mạng, tài sản.

Sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tại Huế một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu trong bảo vệ bình yên cuộc sống Nhân dân.

Chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó và xây dựng ý thức trách nhiệm cộng đồng chính là nền tảng để bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng đô thị văn minh, an toàn và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững./.