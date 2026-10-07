Bài học từ cơ sở: Đổi mới tư duy quản lý và quy trình kiểm tra '3 bước' với bữa ăn bán trú

Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại nhiều trường ngày 6-10.

Ngày 6-10, Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố về công tác tổ chức bữa ăn bán trú trường học năm học 2026-2027 do Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố.

Kiểm tra đột xuất, chưa phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm

Ngày 6/10, Đoàn đã kiểm tra đột xuất 6 trong tổng số 11 trường học trên địa bàn phường Khương Đình, gồm: Mầm non Khương Đình, Mầm non Sơn Ca, Tiểu học Nguyễn Trãi, Tiểu học Kim Giang, Trung học cơ sở Khương Đình và Trường liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Hà Nội. Đồng thời, Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ bán trú của toàn bộ 11 trường trên địa bàn (bao gồm 5 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở và 1 trường liên cấp).

Số liệu học sinh ăn bán trú cập nhật tại thời điểm kiểm tra trên hệ thống HanoiCheck là 15.236 em. Toàn bộ các trường được kiểm tra đều tổ chức nấu ăn trực tiếp tại bếp ăn của trường, không sử dụng suất ăn sẵn công nghiệp, hiện có 3 đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn phối hợp phục vụ. Qua kết quả kiểm tra thực tế, tại thời điểm làm việc, Đoàn chưa phát hiện các vi phạm về an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra yêu cầu tăng cường kiểm tra toàn bộ quá trình chế biến, nguồn gốc thực phẩm, việc cân định lượng.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra lưu ý công tác giám sát tại địa phương và nhà trường cần được duy trì thường xuyên, sâu sát hơn nữa. Cụ thể, không chỉ tập trung vào thời điểm giao nhận đầu giờ mà cần tăng cường kiểm tra toàn bộ quá trình chế biến, nguồn gốc thực phẩm, việc cân định lượng và các khâu cung ứng. Đặc biệt, hồ sơ, thông tin của đơn vị cung cấp dịch vụ tại trường phải hoàn toàn thống nhất với nội dung đã đăng tải trên hệ thống HanoiCheck; mọi sự thay đổi đều phải được cập nhật kịp thời theo đúng quy định.

Đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ, các trường cần rà soát, bổ sung đầy đủ các điều khoản quan trọng như: Yêu cầu về năng lực nhân sự, định lượng thực phẩm, thực đơn chi tiết, rõ ràng trách nhiệm của các bên và phương án xử lý cụ thể khi xảy ra vi phạm, qua đó bảo đảm sự minh bạch và ràng buộc pháp lý chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện.

Đổi mới tư duy quản lý và quy trình giám sát bao quát

Khảo sát thực tiễn triển khai tại trường Tiểu học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) cho thấy việc kiểm soát cung cấp bữa ăn bán trú đã có những bước ổn định, bài bản đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy quản lý nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho học sinh.

Hiệu trưởng Tiểu học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, công tác chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trường

Cô Nguyễn Thị Kim Phượng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau khi sáp nhập từ 3 trường tiểu học, trường hiện có khoảng 1.800 học sinh, trong đó có khoảng 1.500 em ăn bán trú. Với quy mô số lượng học sinh rất lớn, việc duy trì kiểm tra thường xuyên, công khai thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đóng vai trò cốt lõi trong bảo đảm chất lượng bữa ăn.

Để kiểm soát chặt chẽ từng suất ăn, nhà trường đã triển khai nghiêm ngặt việc giám sát vào 3 thời điểm. Đầu giờ sáng, Tổ kiểm tra gồm đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, nhân viên y tế, thanh tra và phụ huynh học sinh thực hiện kiểm tra chất lượng, số lượng thực phẩm đầu vào, đồng thời check thông tin truy xuất nguồn gốc qua mã QR ngay khi thực phẩm được đưa vào trường.

Thời điểm từ 9-9h30, nhà trường kiểm tra khâu sơ chế và chế biến thức ăn, đặc biệt chú trọng điều kiện vệ sinh tại bếp ăn, việc tuân thủ quy trình kỹ thuật trong sơ chế cũng như quá trình nấu nướng để bảo đảm thức ăn chín kỹ và đạt tiêu chuẩn chất lượng.Thời điểm 11h trưa, tổ kiểm tra sẽ kiểm tra định lượng thức ăn sau khi nấu chín, chia thành từng suất cho học sinh.

Việc có thêm các đầu mối phối hợp kiểm tra, giám sát giúp nhà trường giảm bớt áp lực tổ chức công việc nhưng vẫn bám sát được bữa ăn hằng ngày của các em. Đặc biệt, thời điểm phụ huynh đến giám sát rất linh hoạt (có thể vào khoảng 6h sáng, 8h-9h hoặc gần 11h trưa khi chia suất). Nhà trường luôn khuyến khích phụ huynh tham gia ở nhiều khâu, nhất là khi có điều kiện theo dõi đầy đủ cả ba bước. Nếu phát hiện bất cập, nhà trường có thể phản ánh ngay với lãnh đạo UBND phường, Phòng Văn hóa - Xã hội và đơn vị cung cấp suất ăn để phối hợp xử lý nóng.

Để học sinh có bữa ăn bán trú đảm bảo chất lượng cần có kiểm soát từ 3 bên.

Chia sẻ về sự thay đổi trong tư duy quản lý, cô Nguyễn Thị Kim Phượng nhấn mạnh, công tác chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng nay đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của Ban Giám hiệu, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn và giảng dạy.

Sự đổi mới ấy định hình nên một thói quen làm việc mới tại trường khi ngày làm việc của Ban Giám hiệu bắt đầu từ 5h30 sáng để kịp có mặt trực tiếp trong khâu giao nhận thực phẩm cùng tổ công tác kiểm tra bán trú của nhà trường.

Không chỉ kiểm tra nghiêm ngặt ở cơ sở chính, với đặc thù quản lý nhiều phân hiệu, Hiệu trưởng trường Tiểu học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng như lãnh đạo các trường học phải bao quát toàn diện tất cả các điểm trường, bảo đảm công tác bán trú ở mọi phân hiệu đều diễn ra an toàn, ổn định và đạt chất lượng cao như tại cơ sở chính.

Có thể thấy, việc bảo đảm chất lượng, an toàn bữa ăn bán trú là trách nhiệm chung giữa chính quyền, nhà trường và gia đình. Đặc biệt, phụ huynh có sự quan tâm lớn đến sức khỏe của học sinh nên tích cực phối hợp với tổ công tác kiểm tra, giám sát bán trú của giáo viên và nhân viên nhà trường để duy trì hiệu quả kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú, góp phần ngăn ngừa sai phạm, ảnh hưởng tới sức khỏe học đường.