Bài học nhãn tiền về việc giao xe mô-tô hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can đối với mẹ con: Nguyễn Thị B., Đoàn Văn H. (ảnh trái) và đối tượng Hồ Sỹ Trung (ảnh phải).

Mới đây, chính sự thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giao phương tiện của người mẹ và hành vi thiếu ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông của người con, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, gây thiệt hại lớn về sức khỏe cho những người liên quan. Hệ lụy không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người bị hại mà còn kéo theo những tổn thất về tinh thần, kinh tế đối với các gia đình; đồng thời, chính hai mẹ con cũng phải đối diện với trách nhiệm hình sự từ những hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Ngày 3-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn H. (2005, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về hành vi: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị B. (1984, mẹ của H.) về hành vi: “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù biết rõ con trai chưa có giấy phép lái xe nhưng từ tháng 4-2026, Nguyễn Thị B. vẫn giao xe mô-tô BKS 38P1-73xxx, có dung tích xi-lanh trên 50cm³, cho H. quản lý và sử dụng.

Đến trưa 5-8-2026, trong quá trình điều khiển xe mô-tô lưu thông trên địa bàn phường Thành Sen, khi đến ngã tư Xuân Diệu - Lý Tự Trọng, mặc dù đèn tín hiệu giao thông đang bật đỏ, Đoàn Văn H. vẫn điều khiển xe đi vào khu vực giao lộ. Do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ nên xe mô-tô do H. điều khiển đã chạm với xe mô tô do chị Đoàn Thị Thanh T. (2007) điều khiển đi trên đường Lý Tự Trọng theo hướng có tín hiệu đèn xanh. Hậu quả, chị Đoàn Thị Thanh T. bị tổn thương cơ thể tỷ lệ 78%, còn Đoàn Văn H. bị tổn thương cơ thể tỷ lệ 34%.

Xác định đây là vụ án hình sự trọng điểm trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, ngày 26-10-2026, Viện KSND Khu vực 1- Hà Tĩnh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với Đoàn Văn H. về hành vi: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và Nguyễn Thị B. về hành vi: “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

Tương tự, cuối tháng 10-2026, Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh đã ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh của đối với Hồ Sỹ Trung (2001, trú xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) về hành vi: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 15-9-2026, Hồ Sỹ Trung điều khiển xe tải BKS 38B- 052.07 lưu thông đến ngã tư Hàm Nghi - ĐH102 (địa bàn phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) đã xảy ra tai nạn giao thông với xe mô-tô BKS 38M1- 387.xx do em Võ Dương Trường G. (2010) điều khiển chở em Dương Đăng K. (2009) và Nguyễn Công Q. (2011, đều trú xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) đang trên đường đi học. Hậu quả, 2 học sinh Trường G. và Đăng K. tử vong, còn em Công Q. bị thương nặng. Nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT nói trên là do Hồ Sỹ Trung điều khiển xe tải thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi đi qua ngã tư giao nhau với đường không ưu tiên. Trong vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trong trên, chính nạn nhân Trường G. cũng chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô-tô tham gia giao thông.

Hai vụ án nói trên tiếp tục cảnh báo về tình trạng giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Người đứng tên sở hữu, quản lý phương tiện cần nâng cao trách nhiệm, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện theo quy định, tránh những hậu quả đáng tiếc và nguy cơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.