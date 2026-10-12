Bài học nghiệp vụ từ phiên tòa rút kinh nghiệm

Các thành phần tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm tại TAND Khu vực 1, Thái Nguyên.

Một buổi sáng tại trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 1 tỉnh Thái Nguyên, phiên tòa xét xử một vụ án hình sự được tổ chức theo hình thức phiên tòa rút kinh nghiệm. Thành phần tham gia phiên tòa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, trình tự, thủ tục tố tụng được tiến hành theo quy định.

Vụ án được đưa ra xét xử liên quan đến bị cáo Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1980, Nguyễn Thị Toong sinh năm 1959 cùng trú tại xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên; Triệu Văn Huấn, sinh năm 1984, trú tại xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh, bị truy tố về tội danh mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, theo quy định tại Bộ luật Hình sự. Kết thúc phiên tòa HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tuấn: 8 năm 6 tháng tù giam; Bị cáo Toong 45 tháng tù giam cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy; tuyên phạt bị cáo Huấn 42 tháng tù giam tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau khi phiên tòa kết thúc, tập thể lãnh đạo, thẩm phán, thư ký và cán bộ nghiệp vụ của Tòa án cùng tham gia phiên họp rút kinh nghiệm. Khác với việc đánh giá chung chung, từng khâu trong quá trình tổ chức phiên tòa được đặt ra để phân tích. Từ việc chuẩn bị hồ sơ, xây dựng kế hoạch xét hỏi, điều hành phiên tòa, đặt câu hỏi, xử lý tình huống phát sinh, kiểm sát việc tuân thủ pháp luật tố tụng đến kỹ năng tranh tụng, trình bày bản án..., mỗi nội dung đều được nhìn nhận ở cả mặt làm được và những điểm cần tiếp tục hoàn thiện.

Theo Thẩm phán Nguyễn Trường Giang, Tòa án nhân dân Khu vực 1: điều quan trọng nhất của phiên tòa rút kinh nghiệm là không chỉ tìm ra thiếu sót mà phải xác định được nguyên nhân và cách khắc phục.Qua phiên tòa, chúng tôi tập trung đánh giá kỹ năng điều hành, xét hỏi và xử lý các tình huống phát sinh. Đối với những nội dung chưa thực sự phù hợp, các đồng nghiệp cùng trao đổi để tìm cách làm tốt hơn ở những phiên tòa sau. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm việc xét xử khách quan, đúng pháp luật, đồng thời nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa.

Quang cảnh phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo báo cáo, trong năm 2026, Tòa án nhân dân Khu vực 1 tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức trên xét xử 27 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 2 phiên tòa rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến; 25 phiên tòa trực tiếp.

Chánh án Vương Hồng Giang, Tòa án nhân dân Khu vực 1 cho biết: Chúng tôi xác định phiên tòa rút kinh nghiệm không phải để tìm lỗi của cá nhân mà quan trọng hơn là cùng nhau nhận diện những vấn đề nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm và khắc phục hạn chế. Mỗi phiên tòa phải thực sự là một lần nâng cao kỹ năng cho người tiến hành tố tụng. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ thẩm phán, thư ký ngày càng vững về chuyên môn, bản lĩnh và trách nhiệm.

Từ một phiên tòa cụ thể, những bài học được rút ra để áp dụng cho nhiều phiên tòa khác. Đó cũng là cách để hoạt động rút kinh nghiệm thực sự trở thành một phần quan trọng của quá trình đào tạo tại chỗ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án ngày càng chuyên nghiệp, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhiệm vụ bảo vệ công lý trong tình hình mới.