Bài học lỗ hổng an ninh sau vụ tấn công Binance

Ảnh minh hoạ: Bloomberg.

Vụ tin tặc đánh cắp 6,3 tỷ USD từ Binance là vụ đánh cắp tài sản mã hoá lớn nhất từ trước đến nay. Theo những thông tin ban đầu trong cuộc điều tra mới nhất của Binance, cuộc tấn công chỉ diễn ra trong vài phút, dù nhóm tin tặc đã dành nhiều tháng để lên kế hoạch và chuẩn bị, theo Reuters.

Ông Jonathan Alexander, Giám đốc công nghệ của OpenZeppelin, đơn vị cung cấp giải pháp bảo mật blockchain thuộc S&P Global, cho biết vấn đề lớn hiện nay là các sàn giao dịch tài sản mã hóa chưa xây dựng được hệ thống ngắt khẩn cấp đủ mạnh để ngăn kẻ tấn công.

Bên cạnh đó, một bộ phận những người ủng hộ tài sản mã hóa từ lâu không đồng tình với các biện pháp kiểm soát vì cho rằng đi ngược lại triết lý phi tập trung của blockchain.

Chẳng hạn, việc giới hạn giá trị giao dịch hoặc tự động phân tích các mô hình chi tiêu đôi khi bị xem là xâm phạm quyền riêng tư vốn được coi trọng trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

"Tôi cho rằng quan niệm sai lầm này đã khiến một số người nghĩ rằng những biện pháp như cơ chế ngắt giao dịch khẩn cấp hay tăng cường kiểm soát tài khoản là không thể chấp nhận được, hoặc hoàn toàn mâu thuẫn với yêu cầu bảo đảm quyền tự do giao dịch, không bị kiểm duyệt", ông Alexander nói.

Theo công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis, vụ tấn công Binance là diễn biến mới nhất trong chuỗi các vụ tin tặc nhắm vào lĩnh vực tài sản mã hóa. Kể từ năm 2021, những cuộc tấn công này đã khiến ngành mất hơn 22,3 tỷ USD tài sản bị đánh cắp.

Quy mô thiệt hại ngày càng lớn đang gia tăng tranh luận về việc liệu các sàn giao dịch có cần áp dụng những tiêu chuẩn thống nhất hơn trong quản lý quyền truy cập, kiểm soát giao dịch và triển khai các lớp bảo vệ an ninh mạng hay không.

Bởi các sàn giao dịch đang trở thành mục tiêu đặc biệt hấp dẫn đối với tin tặc không chỉ vì lượng tài sản quản lý khổng lồ mà đây cũng là loại tài sản có thể được chuyển đi nhanh chóng.

Ông Alex Pruden, Giám đốc điều hành công ty bảo mật tài sản kỹ thuật số và blockchain Project Eleven, cho biết các đơn vị phòng thủ luôn phải đối mặt với bất lợi trước tin tặc. Đội ngũ an ninh mạng trong ngành đang phải hoạt động trong tình trạng gần như liên tục đối mặt với các cuộc tấn công.

"Những phương pháp an ninh mạng tốt nhất mà chúng ta áp dụng cho đến nay đơn giản là không còn đủ sức đáp ứng trước mức độ đe dọa trong thế giới hiện nay", ông Pruden nhận định.

Ông Pruden kỳ vọng vụ đánh cắp tài sản tại Binance sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho an ninh mạng.

Trong đó, cần đặc biệt chú trọng bảo vệ các công cụ và tác nhân AI được sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp. Nếu những hệ thống này bị chiếm quyền kiểm soát, chúng có thể giúp tin tặc mở rộng phạm vi và năng lực tấn công.

Bên cạnh đó, sự khác biệt trong cách triển khai các biện pháp an ninh mạng giữa các doanh nghiệp trong ngành cũng khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn.

Khác với các ngân hàng, các sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Mỹ hiện không chịu sự điều chỉnh của một khuôn khổ an ninh mạng thống nhất ở cấp liên bang. Thay vào đó, yêu cầu giám sát và bảo mật đối với mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào địa bàn hoạt động cũng như loại giấy phép mà doanh nghiệp đó được cấp.

New York là một trong những bang áp dụng các yêu cầu nghiêm ngặt nhất đối với lĩnh vực này. Bộ Dịch vụ Tài chính bang New York yêu cầu các doanh nghiệp được cấp phép phải xây dựng và duy trì chương trình an ninh mạng, triển khai xác thực đa yếu tố (MFA) và bổ nhiệm giám đốc phụ trách an toàn thông tin (CISO).

Trong khi đó, tại nhiều bang khác tại Mỹ, các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài sản mã hóa chủ yếu chịu sự điều chỉnh của những quy định liên quan đến hoạt động chuyển tiền. Tuy nhiên, những quy định đó thường không bắt buộc doanh nghiệp áp dụng các biện pháp an ninh mạng cụ thể, chẳng hạn như tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu.