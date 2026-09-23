Bài học kinh nghiệm từ vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế

Kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể là một yêu cầu rất quan trọng. Ảnh minh hoạ

Vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế (KCN Phong Điền, Tp. Huế) khiến 222 công nhân phải điều trị tại các cơ sở y tế là lời cảnh báo về yêu cầu kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể và cơ sở cung cấp suất ăn quy mô lớn.

Báo cáo Số: 5698/BC-SYT của Sở Y tế Tp. Huế ngày 22/9/2026

Xác định liên quan đến hai loại vi khuẩn

Ngày 22/9/2026, Sở Y tế Tp. Huế đã có báo cáo số 5698/BC-SYT về kết quả vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế (KCN Phong Điền, Tp. Huế). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngành Y tế Tp. Huế đã chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra, xác minh, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Theo kết quả điều tra, bếp ăn tập thể của Công ty Scavi Huế, do Công ty TNHH MTV Huế Thành phục vụ ăn uống, đã cung cấp 4.060 suất ăn vào trưa 10/9/2026 và 3.895 suất ăn vào trưa 11/9/2026.

Trường hợp xuất hiện triệu chứng sớm nhất được ghi nhận lúc 13h ngày 10/9. Từ 9h ngày 11/9, một số công nhân có biểu hiện đau bụng, sốt, nôn và tiêu chảy. Khi số người có triệu chứng tương tự tăng, các bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền để điều trị. Trường hợp bệnh nhân vào viện muộn nhất được ghi nhận vào ngày 15/9/2026. Từ ngày 16/9 đến 22/9 không ghi nhận thêm ca bệnh mới.

Một số bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế khi đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Tổng cộng 222 trường hợp được xác định bị ngộ độc thực phẩm, trong đó 198 người điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và 24 người tại Trung tâm Y tế Phong Điền. Đến 8h30 ngày 20/9, tất cả 222 bệnh nhân đã được ra viện.

Căn cứ kết quả điều tra dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng cùng kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm, Sở Y tế Tp. Huế xác định vụ ngộ độc liên quan đến vi khuẩn Escherichia coli và Bacillus cereus trong một số món ăn được sử dụng tại bếp ăn tập thể. Các món ăn phát hiện các vi khuẩn nêu trên gồm: thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng, phở trộn chay, bánh cuốn chay và bún chay.

Công ty Scavi Huế (KCN Phong Điền, Tp. Huế)

An toàn thực phẩm phải được kiểm soát từ đầu

Vụ việc cho thấy an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể cần được kiểm soát xuyên suốt từ nguồn nguyên liệu, quá trình sơ chế, chế biến đến bảo quản và phục vụ.

Với số lượng suất ăn lớn, chỉ một mắt xích không bảo đảm cũng có thể ảnh hưởng đến nhiều người trong cùng thời điểm. Vì vậy, việc thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh, kiểm soát nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản thực phẩm và kiểm soát nguy cơ nhiễm khuẩn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đáng chú ý, chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn không chỉ là yêu cầu trong quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm mà còn góp phần giúp cơ sở chủ động phát hiện, truy xuất và xử lý khi xảy ra sự cố.

Chủ động phòng ngừa, hướng tới phát triển bền vững

Sau vụ việc, Sở Y tế Tp. Huế cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo quy định; đồng thời tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn và phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Ngành Y tế Tp. Huế cũng sẽ kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố; chú trọng kiểm soát nguồn nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản thực phẩm và thực hiện chế độ kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu phát triển nền nông nghiệp an toàn, xanh, có trách nhiệm, trong đó sức khỏe cộng đồng và chất lượng thực phẩm được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển bền vững./.

Bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ là yêu cầu trước mắt nhằm phòng ngừa ngộ độc, mà còn là nền tảng của một môi trường lao động an toàn, một chuỗi cung ứng thực phẩm có trách nhiệm và một nền sản xuất, tiêu dùng bền vững. Từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến và cung cấp suất ăn, mỗi khâu đều cần được kiểm soát bằng quy trình rõ ràng, trách nhiệm cụ thể và tinh thần chủ động phòng ngừa.