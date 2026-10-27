Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Nguyễn Ngọc Bảo Anh - Lớp 3A6 - Trường Tiểu học Hoàng Mai tại hạng mục "Viết về trường học hạnh phúc" trong Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026".

Bài dự thi “Bài học không có trong trang sách” của học sinh Nguyễn Ngọc Bảo Anh - Lớp 3A6 - Trường Tiểu học Hoàng Mai

Mỗi ngày đến trường, em được học rất nhiều điều hay, điều mới. Trong sách Toán có những phép tính thú vị. Trong sách Tiếng Việt có những câu chuyện hay. Trong sách Tự nhiên và Xã hội có biết bao điều kì diệu về cuộc sống. Nhưng có một bài học cô giáo đã dạy em mà em không thể tìm thấy trong bất cứ trang sách nào. Đó là bài học về lòng trung thực và sự dũng cảm nhận lỗi.

Câu chuyện xảy ra vào một buổi sáng đầu mùa đông. Hôm ấy, thời tiết khá lạnh nhưng ánh nắng vẫn dịu dàng chiếu qua ô cửa sổ. Trên bậu cửa lớp em có một chậu hoa mười giờ nhỏ. Đó là món quà cô giáo tặng cả lớp vào đầu năm học. Cô bảo chúng em cùng chăm sóc để chậu cây lớn lên như tình bạn của các thành viên trong lớp.

Mỗi ngày, từng tổ sẽ thay phiên nhau tưới cây. Chúng em rất yêu quý chậu hoa ấy. Bạn thì nhặt lá vàng, bạn lau sạch bậu cửa, bạn lại cẩn thận xoay chậu cây về phía có ánh nắng. Sau một thời gian, cây mọc thêm nhiều nhánh và bắt đầu nở những bông hoa màu hồng xinh xắn.

Trong giờ ra chơi hôm đó, các bạn rủ nhau xuống sân. Vì muốn lấy quyển truyện đặt trên bậu cửa, em kéo ghế lại gần rồi trèo lên. Khi vừa cầm quyển sách được, chân em bỗng trượt khỏi ghế. Tay em va mạnh vào chậu hoa.

“Choang!”

Chậu cây rơi xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh. Đất văng ra xung quanh, những cành hoa nhỏ nằm nghiêng trên nền gạch. Em đứng im, tim đập thình thịch. Em vừa thương chậu hoa vừa lo cô giáo và các bạn sẽ trách mắng mình.

Nghe tiếng động, một vài bạn chạy vào lớp. Có bạn hỏi:

- Ai làm vỡ chậu hoa thế?

Em rất muốn nhận lỗi nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ. Em lùi lại về phía sau rồi nói nhỏ:

- Tớ không biết. Khi tớ vào thì chậu cây đã bị rơi rồi.

Các bạn nhìn nhau, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Một bạn lấy chổi quét những mảnh vỡ. Em cũng cúi xuống nhặt đất trong lòng vô cùng lo lắng. Dù không ai trách em, em vẫn cảm thấy rất buồn.

Khi tiếng trống vào lớp vang lên, cô giáo bước vào và nhìn thấy chậu hoa đã vỡ. Cả lớp bỗng im lặng. Em cúi mặt xuống bàn, không dám nhìn cô.

Cô không tức giận mà nhẹ nhàng hỏi:

- Bạn nào có thể kể cho cô biết chuyện gì xảy ra không?

Không ai trả lời. Cô nhìn quanh lớp rồi chậm rãi nói:

- Cô tiếc chậu hoa, nhưng cô không giận bạn đã vô tình làm vỡ nó. Ai cũng có thể mắc lỗi. Điều quan trọng là chúng ta có đủ dũng cảm để nói thật, nhận lỗi và sửa lỗi hay không.

Nghe cô nói, em càng thấy ân hận. Em nhớ đến những bài tập đọc về lòng trung thực từng được học. Khi đọc truyện, em luôn nghĩ nói thật là một việc rất dễ dàng. Nhưng lúc chính mình mắc lỗi, em mới biết để nói ra sự thật cần rất nhiều can đảm.

Suốt tiết học hôm ấy, em không thể tập trung. Những con chữ trên bảng dường như cứ nhoè đi. Trong đầu em luôn hiện lên hình ảnh chậu hoa nằm vỡ trên sàn. Em còn nhớ lời nói dối của mình và cảm thấy như có một hòn đá nặng đang đè trong lòng.

Cuối buổi, khi các bạn đã ra về gần hết, em vẫn ngồi lại trong lớp. Cô giáo bước đến bên cạnh và hỏi:

- Hôm nay con có chuyện gì buồn phải không?

Nghe giọng nói dịu dàng của cô, em không thể giấu thêm được nữa. Em oà khóc rồi thú nhận:

- Thưa cô, con là người làm vỡ chậu hoa. Vì sợ bị mắng nên con đã nói dối. Con xin lỗi cô và các bạn ạ!

Cô lấy khăn lau nước mắt cho em rồi nói:

- Cô rất tiếc vì con đã không nói thật ngay từ đầu. Nhưng cô vui vì cuối cùng con đã đủ dũng cảm nhận lỗi. Một chậu hoa bị vỡ có thể thay bằng chậu khác. Nếu chúng ta để lòng trung thực bị mất đi thì sẽ rất khó tìm lại.

Cô không phạt em. Cô cùng em nhặt những nhánh hoa còn sống và đặt chúng vào một chiếc hộp nhỏ. Cô bảo ngày mai em có thể mang một chậu mới đến để cả lớp cùng trồng lại cây. Trước khi ra về, em thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Em hiểu rằng cô đã tha thứ và cho em cơ hội sửa lỗi.

Tối hôm đó, em kể lại mọi chuyện với bố mẹ. Bố giúp em chuẩn bị một chậu cây mới. Mẹ còn buộc quanh chậu một chiếc nơ màu hồng rất đẹp. Em tự viết một tấm thiệp nhỏ: “Em xin lỗi cô và các bạn. Chúng mình hãy cùng chăm sóc chậu hoa này nhé!”

Sáng hôm sau, em mang chậu cây đến lớp. Trước giờ học, em đứng trước các bạn và kể lại toàn bộ sự việc. Em xin lỗi vì đã làm vỡ chậu hoa và còn nói dối. Em nghĩ các bạn sẽ trách mình, nhưng cả lớp lại vỗ tay. Bạn lớp trưởng mỉm cười nói:

- Cậu đã biết nhận lỗi là tốt rồi. Chúng mình cùng trồng lại cây nhé!

Cô giáo hướng dẫn cả lớp cho đất vào chậu, trồng những nhánh hoa còn sống. Em được tự tay tưới những giọt nước đầu tiên. Nhìn chậu cây nhỏ đặt lại trên bậu cửa, em cảm thấy rất vui. Từ hôm ấy, em chăm sóc cây cẩn thận hơn. Các bạn vẫn vui vẻ chơi với em và không ai nhắc lại lỗi cũ để trêu chọc.

Một thời gian sau, chậu hoa bắt đầu mọc thêm những chiếc lá xanh. Rồi một buổi sáng, bông hoa đầu tiên đã nở. Bông hoa nhỏ xíu, màu hồng tươi, rung rinh dưới ánh nắng.

Cô gọi em đến và nói:

- Con thấy không, khi chúng ta biết nhận lỗi, những điều tốt đẹp sẽ lại lớn lên.

Câu nói ấy của cô khiến em nhớ mãi. Cô không chỉ giúp em trồng lại một chậu hoa mà còn gieo vào lòng em một hạt mầm của sự trung thực. Nhờ cô, em hiểu rằng mắc lỗi không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ là vì sợ hãi mà giấu lỗi hoặc nói dối. Khi biết nhận lỗi, xin lỗi và sửa sai, chúng ta sẽ trở nên tốt hơn.

Đối với em, trường học hạnh phúc là nơi học sinh không chỉ được học kiến thức mà còn được yêu thương, lắng nghe và cho cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Cô giáo không làm em xấu hổ trước lớp. Cô kiên trì, nhẫn nại chờ em tự nói ra sự thật và dùng sự dịu dàng để em nhận ra điều đúng đắn. Các bạn cũng không trách móc mà cùng em trồng lại cây.

Bây giờ, mỗi khi nhìn thấy một chậu hoa mười giờ, em lại nhớ đến cô giáo và kỷ niệm ngày hôm ấy. Đó là bài học không có trong trang sách nhưng sẽ theo em trên suốt chặng đường trưởng thành: hãy luôn trung thực, dũng cảm nhận lỗi và biết sửa chữa sai lầm.

Em cảm ơn cô vì đã dạy em bằng tình yêu thương. Dưới mái trường hạnh phúc, em tin rằng mỗi lời cô dạy đều là một hạt giống tốt. Những hạt giống ấy sẽ lớn lên trong trái tim học sinh và nở thành những bông hoa đẹp của lòng nhân ái, sự tử tế và trung thực.

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