Bài học khởi nghiệp của Tập đoàn Truyền Hóa, cái giá 2.000 Nhân dân tệ cho một bí quyết công nghệ

Khởi nghiệp từ nghịch cảnh và tư duy nắm bắt thị trường

Giới doanh nhân Chiết Giang luôn được biết đến với sự nhạy bén thương mại, và Từ Truyền Hóa là một đại diện tiêu biểu. Dù xuất thân từ nông thôn và chỉ học bổ túc văn hóa, ông sớm bộc lộ tư duy kinh tế khi đi đầu trong việc tổ chức hợp tác xã, trồng cây si và thu về khoản lợi nhuận lên tới 100.000 Nhân dân tệ ở giai đoạn đầu đời. Nền tảng này giúp ông tích lũy lượng lớn kinh nghiệm thực tiễn về cách vận hành dòng tiền và phát triển sản phẩm.

Doanh nhân Từ Truyền Hóa. Ảnh: TL

Tuy nhiên, biến cố ập đến vào năm 1985 khi ông mất việc làm, cùng lúc người con trai Từ Quan Cự được chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu huyết tán. Các khoản chi phí y tế khổng lồ đẩy gia đình vào tình trạng nợ nần. Đứng trước áp lực tài chính, Từ Truyền Hóa quyết định khởi nghiệp bằng việc thành lập một xưởng gia đình chuyên sản xuất xà phòng dạng nước.

Với nguồn vốn ít ỏi, dây chuyền sản xuất ban đầu được lắp ráp từ những vật dụng thô sơ như bồn chứa nước và nồi sắt. Ông chủ động thuê một thợ kỹ thuật tên Hồng về phụ trách khâu pha chế. Để tối ưu hóa chi phí vận hành và dòng tiền, Từ Truyền Hóa áp dụng mô hình sản xuất cuốn chiếu: ban đêm trực tiếp tham gia sản xuất, ban ngày đạp xe đi giao hàng và mở rộng tệp khách hàng. Phương pháp tiếp cận thị trường trực tiếp này mang lại hiệu quả rõ rệt, đẩy doanh thu của xưởng đạt mốc 330.000 Nhân dân tệ ngay trong năm hoạt động thứ hai.

Doanh nhân Từ Quan Cự. Ảnh: TL

Khoản chi 2.000 Nhân dân tệ và bài học quản trị công nghệ lõi

Khi sản lượng bán ra tăng cao, xưởng sản xuất đối mặt với bài toán mở rộng quy mô. Lúc này, rủi ro trong quản trị doanh nghiệp bắt đầu xuất hiện khi công nghệ cốt lõi hoàn toàn phụ thuộc vào người thợ kỹ thuật được thuê về.

Vấn đề kỹ thuật lớn nhất của quy trình sản xuất xà phòng nước khi đó là tạo độ đặc quánh cho dung dịch. Người thợ tên Hồng luôn sử dụng một loại hạt màu trắng để hoàn thiện sản phẩm nhưng kiên quyết giữ kín công thức, biến đây thành rào cản kỹ thuật để duy trì vị thế độc quyền của bản thân tại xưởng. Từ Truyền Hóa đã tiến hành nhiều đợt thử nghiệm độc lập nhưng không thể tìm ra thành phần hóa học chính xác.

Để giải quyết triệt để nút thắt cổ chai trong sản xuất, Từ Truyền Hóa quyết định chi ra 2.000 Nhân dân tệ để mua lại công thức pha chế. Kết quả chỉ ra rằng chất xúc tác màu trắng đó thực chất chỉ là muối ăn thông thường. Khoản chi phí đắt đỏ cho một thìa muối đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy quản trị của nhà sáng lập này. Việc phụ thuộc công nghệ vào bên thứ ba là rủi ro chí mạng đối với một doanh nghiệp sản xuất, đòi hỏi công ty phải tự xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển để kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị.

Dịch chuyển sang mảng hóa chất dệt may và bước ngoặt mang tên 901

Từ bài học mua công thức, Từ Truyền Hóa xác định doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững nếu sở hữu hàm lượng chất xám riêng. Ông giao nhiệm vụ nghiên cứu cho con trai là Từ Quan Cự, yêu cầu dồn toàn lực vào việc nâng cao năng lực khoa học kỹ thuật của công ty.

Qua khảo sát thị trường, công ty nhận thấy các nhà máy in nhuộm đang gặp khó khăn lớn trong việc xử lý vết dầu mỡ trên vải mộc. Xác định đây là một ngách thị trường đầy tiềm năng nhưng thiếu nguồn cung sản phẩm chất lượng, Từ Quan Cự bắt đầu thiết lập phòng thí nghiệm và tiến hành nghiên cứu chất tẩy rửa chuyên dụng.

Trải qua hơn 1.000 lần thử nghiệm thất bại, Từ Quan Cự cuối cùng đã điều chế thành công chất phụ trợ dệt may mang tên đặc hiệu trừ dầu 901. Sự xuất hiện của sản phẩm này lập tức giải quyết được bài toán kỹ thuật phức tạp của ngành dệt may, giúp Tập đoàn Truyền Hóa kiểm soát được thị phần và tạo ra tiếng vang lớn trong giới công nghiệp hóa chất thời điểm bấy giờ.

Việc thương mại hóa thành công sản phẩm 901 đã đưa Tập đoàn Truyền Hóa bước vào giai đoạn tăng trưởng theo cấp số nhân. Năng lực tự chủ công nghệ giúp doanh nghiệp liên tục mở rộng danh mục sản phẩm và quy mô sản xuất. Hoàn thành quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, Từ Truyền Hóa chính thức rút lui khỏi các hoạt động điều hành trực tiếp, chuyển giao vị trí lãnh đạo cho thế hệ thứ hai là Từ Quan Cự để tiếp tục mở rộng quy mô tập đoàn trong kỷ nguyên mới.