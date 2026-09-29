Bài học đắt giá đối với thể thao Việt Nam

Xét thành tích giữa các quốc gia khu vực Đông Nam Á, TTVN đang xếp hạng 6, sau Thái Lan (9 HCV, 7 HCB, 11 HCĐ), Malaysia (6 HCV, 3 HCB, 9 HCĐ), Indonesia (2 HCV, 5 HCB, 20 HCĐ), Singapore (2 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ) và Philippines (2 HCV, 2 HCB, 10 HCĐ).

Trịnh Thu Vinh (giữa) xếp hạng 4 nội dung 25m súng ngắn cá nhân nữ. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Đánh giá cao tinh thần thi đấu quyết tâm cao của các vận động viên (VĐV), nhưng ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn TTVN tham dự ASIAD 20 thừa nhận kết quả hiện tại của đoàn vẫn còn khoảng cách khá xa so với mục tiêu đặt ra ban đầu. TTVN đang có phần hụt hơi và rơi vào thế bám đuổi so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. “Sự cạnh tranh tại đấu trường châu lục ngày càng khốc liệt. Nhiều bộ môn trọng điểm của chúng ta gặp không ít thử thách trước các đối thủ vượt trội và chưa thể tạo nên sự bứt phá. Đây là bài học đắt giá về công tác dự báo sức mạnh đối thủ, sự chuẩn bị điểm rơi phong độ cũng như chiến lược đầu tư dài hơi cho các môn thể thao Olympic”, ông Nguyễn Hồng Minh phân tích.

Trong những ngày thi đấu còn lại, áp lực giành thêm HCV của đoàn TTVN là rất lớn. Trong đó, TTVN kỳ vọng giành HCV ở môn cầu mây, điền kinh và thể thao điện tử. “Với tư cách là những người lãnh đạo đoàn, chúng tôi nhận trách nhiệm trước người hâm mộ thể thao nước nhà khi chưa thể giúp các VĐV thi đấu bứt phá để mang về những tấm HCV. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thẳng thắn và sòng phẳng, kết quả này phản ánh sự khốc liệt của giải đấu”, ông Nguyễn Hồng Minh bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, TTVN chưa làm tốt việc giải tỏa áp lực cho các VĐV trọng điểm. Trường hợp sẩy chân đáng tiếc ở vòng loại của những nhà đương kim vô địch hay các niềm hy vọng lớn cho thấy tâm lý thi đấu chưa thực sự vững vàng. “Những điều kiện bảo đảm như hồi phục, chế độ dinh dưỡng và ứng dụng khoa học-công nghệ của TTVN vẫn còn khoảng cách xa so với các quốc gia hàng đầu. Sự chuẩn bị của chúng ta phần lớn vẫn dựa vào nỗ lực tự thân của huấn luyện viên và VĐV, chưa có được sự hỗ trợ mang tính khoa học kỹ thuật toàn diện. Thất bại tại các nội dung kỳ vọng lần này là bài học thực tế rất lớn để chúng tôi tỉnh táo lại và nhìn rõ vị trí của mình ở đâu trên bản đồ thể thao châu lục. Chúng tôi sẽ nghiêm túc rà soát, thay đổi lại chiến lược đầu tư cho chặng đường sắp tới”, ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.