Ngày 15/10, Hoàng Thùy Linh tung "Thầy Dùi", single mở màn album Vol.5 và cũng là sản phẩm đánh dấu lần trở lại sau thời gian dài vắng bóng. MV quay bối cảnh thật, dùng nhiều kỹ xảo, nhưng sau 5 ngày chỉ đạt hơn 950.000 lượt xem và nghe, thấp hơn hẳn những gì cô từng có. Nhiều khán giả cho rằng bài hát khó nghe, phần mở đầu cô đọc nhiều hơn hát. Một số người không phân biệt được đâu là kỹ xảo, đâu là AI, nhất là khi MV ban đầu ghi credit "AI artist" rồi sau đó gỡ đi.

Hoàng Thùy Linh trong MV Thầy Dùi. (Ảnh: Chụp màn hình)

Dòng nhạc pha chất liệu văn hóa Việt từng là thế mạnh riêng của Hoàng Thùy Linh, nay cũng đã có Phương Mỹ Chi, Kiều Anh, Mono theo đuổi. Để khác đi, cô phải vượt qua chính mình của "Để Mị nói cho mà nghe" hay "See tình".

Tối 18/11, "Vô Lượng Kiếp", single thứ hai trong album Vol.5, ra mắt dưới dạng Music Gallery trên VTVgo và kênh YouTube của nữ ca sĩ. Đây là lần đầu một nghệ sĩ Việt phát hành sản phẩm âm nhạc trên nền tảng truyền hình số quốc gia. Ê-kíp mất 6 tháng chuẩn bị và 4 ngày quay, với hơn 300 người tham gia.

Hoàng Thùy Linh trong Music Gallery Vô Lượng Kiếp. (Ảnh: FBNV)

Hoàng Thùy Linh thay hơn 60 bộ trang phục, đi qua lễ bỏ mả của người Gia Rai, lễ Lồng Tồng của người Tày, Tết nhảy của người Dao và lễ hội Katê của người Chăm, trên nền 43 bức tranh vẽ tay của các họa sĩ trẻ. Ca khúc do Khắc Hưng và chính cô sáng tác, kể chuyện nhân duyên qua nhiều kiếp người.

Phân cảnh lễ hội Katê trong Vô Lượng Kiếp. (Ảnh: FBNV)

"Thầy Dùi" mất 5 ngày để chạm mốc chưa tới 1 triệu lượt xem, còn "Vô Lượng Kiếp" chỉ cần 4 ngày để vượt 2 triệu. Với Hoàng Thùy Linh, khoảng cách ấy là một dữ liệu quý. Nó giúp cô nhìn rõ người nghe đang cần gì, để những ca khúc tiếp theo của album Vol.5 vừa giữ được chất riêng, vừa tìm được đường đến với khán giả.

Dù vậy, con số chỉ kể được một nửa câu chuyện. Lượt xem đo sự chú ý của đám đông, còn giá trị của một tác phẩm cần thời gian để lắng lại. Âm nhạc từng có những bài hát bị chê lúc ra đời rồi được nghe lại nhiều năm sau, cũng có những bản hit chỉ sống được một mùa. "Thầy Dùi" có thể chưa hợp tai số đông lúc này, nhưng nó vẫn là dấu vết của một nghệ sĩ không chịu lặp lại chính mình.

Người làm nghệ thuật cần lắng nghe khán giả, nhưng không thể chỉ sáng tác theo tiếng vỗ tay. Hoàng Thùy Linh vẫn đang đi giữa hai điều ấy, và việc cô không ngừng thử, không ngừng đổi mới là điều đáng ghi nhận nhất sau hai lần ra mắt.