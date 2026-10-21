Bài học chủ động 'xóa' nút thắt giao thông trước cổng trường giờ tan tầm

Đã hết cảnh ùn tắc tại cổng trường vào giờ cao điểm mỗi ngày. Ảnh: Hoa Hiệp

Đưa nhanh sáng kiến vào thực tế

Nằm trên tuyến phố Hương Viên quanh hồ Hai Bà Trưng, khu vực cổng trường THPT Trần Nhân Tông từng là "nút thắt cổ chai" căng thẳng mỗi giờ cao điểm. Chính vì thế, bài toán đặt ra với Công an phường Hai Bà Trưng chính là điều tiết giao thông và giải quyết làm sao hài hoà nhu cầu đi lại của cô trò, nhu cầu đưa đón con em của phụ huynh hằng ngày để chấm dứt việc ùn tắc tại nơi đây.

Từng nhiều năm công tác trong lực lượng cảnh sát giao thông, Thiếu tá Phạm Đức Ngọc, Tổ phó Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Hai Bà Trưng đã đưa ra nhiều sáng kiến giải bài toán khó tồn tại rất lâu này. Những giải pháp hợp lý để xử lý tình trạng trật tự đô thị chẳng những được chỉ huy công an phường, UBND phường áp dụng, thực hiện ngay, mà còn được nhân rộng trên địa bàn.

Trực tiếp làm nhiệm vụ mỗi ngày, Thiếu tá Đàm Duy Khánh, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Hai Bà Trưng cho biết, hằng ngày, lực lượng công an cùng an ninh cơ sở chủ động có mặt từ sớm duy trì mặt bằng giao thông an toàn, giữ cho làn xe ô tô và xe máy lưu thông. Việc chủ động có mặt trước giờ tan học giúp ngăn ngừa tối đa nguy cơ ùn tắc.

Tổ Cảnh sát trật tự và lực lượng an ninh cơ sở luôn có mặt tại khu vực cổng trường từ sớm, chủ động điều tiết giao thông thông suốt. Ảnh: Hoa Hiệp

Chị Công Thu Diệu (ở phố La Thành) – một phụ huynh học sinh nhận xét, nhờ việc trang bị thêm bảng tên cho từng lớp, phụ huynh dễ dàng nhận biết và đón con nhanh chóng. Nhà trường cũng phân công giáo viên mỗi lớp hỗ trợ phụ huynh đưa đón con ngay trên vỉa hè. Còn phụ huynh cũng chủ động trang bị và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho con ngay khi vừa bước ra cổng trường. Sự phối hợp này giúp việc đưa đón học sinh diễn ra trật tự và khoa học, chấm dứt cảnh ùn tắc trước cổng trường vào giờ cao điểm.

Cùng với hướng dẫn, nhắc nhở, Công an phường Hai Bà Trưng xử lý các trường hợp vi phạm. Từ ngày khai giảng năm học (5-9) đến nay, đơn vị đã xử phạt 15 trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm, trong đó có 5 học sinh dưới 18 tuổi đi xe đạp điện; xử phạt 10 phụ huynh dừng đỗ xe trước cổng trường gây cản trở giao thông…

Bên cạnh đó, đơn vị chủ động phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức 10 buổi tuyên truyền trật tự, an toàn giao thông tại các trường học. Đơn vị cũng kiểm tra đột xuất khu vực trông giữ phương tiện quanh cổng trường để kịp ngăn ngừa nguy cơ xảy ra vi phạm.

Duy trì trật tự đô thị

Trung tá Hoàng Nam, Phó Trưởng Công an phường Hai Bà Trưng cho biết, thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội tập trung giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn kỷ cương, văn minh đô thị, phường đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an, ra quân xử lý, giải quyết triệt để “điểm nghẽn” trật tự đô thị. Giảm ùn tắc tại cổng trường vào giờ cao điểm là một trong những nhiệm vụ được địa phương tập trung triển khai.

Bám sát đặc điểm địa bàn có nhiều ngõ, phố nhỏ, Công an phường triển khai mô hình Tổ tuần tra “Ba nhất”. Cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tuần tra bằng xe đạp, chia thành 4 ca, từ 6h đến 22h hằng ngày. Từ 22h đến 6h hôm sau, lực lượng này phối hợp với các tổ cảnh sát khu vực, cảnh sát phòng, chống tội phạm tiếp tục tuần tra, giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn. Việc phối hợp với nhà trường, phụ huynh để tổ chức giao thông tại cổng trường cũng được duy trì thường xuyên.

Bên cạnh tuyên truyền, việc xử lý cũng thường xuyên được tiến hành, chủ yếu là nhắc nhở người vi phạm. Ảnh: Hoa Hiệp

Theo UBND phường Hai Bà Trưng, địa bàn có nhiều tuyến đường huyết mạch xuyên tâm vào trung tâm thành phố, mật độ phương tiện rất cao, trong khi không gian trước một số cổng trường còn hạn chế. Nhờ điều chỉnh cách phân luồng và tổ chức đưa đón học sinh theo sáng kiến của Tổ Cảnh sát trật tự công an phường, tình trạng dồn ứ kéo dài tại những khu vực này đã giảm đáng kể.

Vào giờ học sinh đến lớp và tan học, phụ huynh được hướng dẫn xếp phương tiện sát vỉa hè hoặc tại khu vực quy định, giữ lại phần lớn mặt đường cho dòng xe lưu thông. Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có mặt từ sớm, tích cực phối hợp cùng Cảnh sát trật tự phân luồng giao thông tại cổng trường. Hệ thống biển báo cùng ý thức chấp hành của phụ huynh góp phần duy trì nền nếp trật tự khu vực cổng trường.

Chia sẻ về chuyển biến tích cực này, Trung tá Trần Ngọc Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, (Công an thành phố Hà Nội) cho biết thêm, mô hình phối hợp giữa Công an phường Hai Bà Trưng cùng lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ giúp duy trì trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường học trên địa bàn, mà còn được nhiều đơn vị áp dụng, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, văn minh đô thị trên toàn thành phố. Đơn cử, trên các tuyến đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, sự phối hợp của các lực lượng giúp giao thông qua những đoạn có trường học thuận lợi hơn vào giờ cao điểm.

Phụ huynh chủ động đưa đón con em, không chiếm dụng lòng đường. Ảnh: Hoa Hiệp

Chuyển biến tại các cổng trường trên địa bàn phường Hai Bà Trưng cho thấy hiệu quả của việc bố trí lực lượng đúng thời điểm, tổ chức đưa đón hợp lý và duy trì sự phối hợp giữa công an, nhà trường, phụ huynh. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình cổng trường an toàn giao thông, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.