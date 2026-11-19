Tóm tắt chung: Siêu phẩm game thế giới mở Grand Theft Auto VI (GTA VI) của Rockstar Games chính thức trình làng, tạo nên cơn địa chấn giải trí toàn cầu và khiến cộng đồng game thủ Việt vỡ òa tự hào khi xuất hiện một ca khúc nhạc Việt kinh điển.

Bản hit Chia Tay Trong Mưa gắn liền với giọng ca nội lực của ca sĩ Phương Thanh bất ngờ góp mặt trên sóng radio trong game, sánh vai cùng loạt siêu phẩm của Justin Bieber, The Weeknd hay Lana Del Rey.

Khoảnh khắc nam streamer đình đám IShowSpeed phấn khích nhún nhảy theo giai điệu ca khúc Việt trên sóng trực tiếp đã lập tức gây bão mạng xã hội, góp phần lan tỏa âm nhạc Việt Nam ra thế giới giữa lúc GTA VI liên tiếp xô đổ mọi kỷ lục doanh thu lịch sử ngành game.

Sự kiện bom tấn Grand Theft Auto VI (hay GTA VI) chính thức ra mắt đã tạo nên "cơn địa chấn" đối với làng game toàn cầu. Sau hơn 1 thập kỷ dời lịch, trò chơi đình đám tái xuất với đồ họa siêu thực cùng thế giới mở rộng lớn tại vùng đất Leonida. Đã vậy, dự án còn khiến cộng đồng game thủ Việt Nam vỡ òa tự hào khi bất ngờ lồng ghép một ca khúc nhạc Việt nổi tiếng vào hệ thống kênh phát thanh đặc trưng.

Ca khúc vinh dự xuất hiện trong siêu phẩm đình đám này chính là Chia Tay Trong Mưa, gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ Phương Thanh. Được chấp bút lời Việt bởi cố nhạc sĩ Đỗ Quang trên nền giai điệu da diết, ca khúc từng tạo nên cơn sốt càn quét khắp các bảng xếp hạng âm nhạc, đặc biệt là giải thưởng Làn Sóng Xanh. Qua giọng hát khàn đặc trưng của "chị Chanh", Chia Tay Trong Mưa đã trở thành một phần ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam.

Ca khúc Chia Tay Trong Mưa của Phương Thanh nằm trong hệ thống phát thanh của GTA VI.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Việt Nam liên tục bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến một đại diện âm nhạc nước nhà góp mặt trong danh sách phát nhạc GTA VI, bên cạnh những tên tuổi hàng đầu thế giới như Justin Bieber, The Weeknd hay Lana Del Rey. Sức hút của sự kết hợp thú vị này càng bùng nổ mạnh mẽ hơn khi nam streamer nổi tiếng IShowSpeed vô tình mở trúng kênh radio phát bài hát này, sau đó tỏ ra vô cùng thích thú, liên tục lắc lư theo nhịp điệu.

IShowSpeed phấn khích khi nghe bài hát của Phương Thanh trong GTA VI. Nguồn: @newssochill

Kể từ khi ra mắt vào chập tối 18/11 (theo giờ Việt Nam), GTA VI đã thiết lập hàng loạt kỷ lục khủng. Chỉ sau vài ngày mở bán, siêu phẩm của Rockstar Games đã cán mốc doanh thu hàng tỷ USD, xô đổ mọi kỷ lục mở màn trước đó của người tiền nhiệm GTA V. Trên chuyên trang Metacritic, trò chơi nhận điểm đánh giá 99/100, cao bậc nhất từ trước đến nay. Trên thế giới, nhiều công ty, tổ chức thậm chí cho phép nhân viên nghỉ làm 1 ngày để đón chờ game ra mắt, cũng như trải nghiệm sau thời gian dài chờ đợi.

Điểm số 99/100 của GTA VI trên Metacritic.