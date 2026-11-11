Bài hát Nhật Bản đầu tiên đạt tỉ view trên YouTube, vì sao lại gây sốt?

Tóm tắt nhanh: Cột mốc lịch sử: MV Lemon của Yonezu Kenshi vượt 1 tỉ lượt xem trên YouTube sau 8 năm phát hành, trở thành MV nhạc Nhật Bản đầu tiên đạt kỷ lục này.

Giai điệu & Bối cảnh: Ra mắt năm 2018, ca khúc kết hợp giai điệu pop trầm buồn và tiết tấu rock mạnh mẽ, là nhạc phim chính của series truyền hình đình đám Unnatural.

Tâm sự của tác giả: Yonezu Kenshi ví thành công vượt tầm kiểm soát như "đám cháy rừng khởi nguồn từ mẩu gỗ nhỏ" và thừa nhận anh vẫn chưa thực sự hiểu lý do ca khúc lại có sức lan tỏa khủng khiếp như vậy.

Mới đây sau 8 năm trình làng, MV Lemon của nam ca sĩ Kenshi Yonezu đã chính thức cán mốc 1 tỉ lượt xem trên nền tảng YouTube. Đây là một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên, một ca khúc đến từ xứ Mặt Trời mọc đạt được con số khổng lồ này.

Lemonn của Kenshi Yonezu đạt 1 tỉ lượt xem trên YouTube.

Vào năm 2018, Lemon chính thức được phát hành, hòa quyện tinh tế giữa giai điệu pop trầm buồn và tiết tấu rock mạnh mẽ. Ca khúc ngay lập tức cuốn phăng các bảng xếp hạng âm nhạc nội địa, giữ vị trí quán quân trên Billboard Japan Hot 100 trong năm ra mắt và bám trụ suốt nhiều năm sau đó. Việc được lựa chọn làm bài hát chủ đề cho bộ phim truyền hình ăn khách Unnatural càng tạo cú hích, đưa tên tuổi của Kenshi Yonezu vươn tầm đại chúng.

Tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Kenshi Yonezu thừa nhận, anh vẫn chưa thể giải mã trọn vẹn lý do vì sao Lemon lại nhận được sự đón nhận cuồng nhiệt đến thế. Nhớ lại thời điểm bài hát bất ngờ bùng nổ, nam ca sĩ so sánh trải nghiệm đó giống như việc mình chỉ định châm một mẩu gỗ nhỏ để nhóm ngọn lửa trại ấm áp, nhưng không ngờ ngọn lửa ấy lại bùng lên thành một đám cháy vượt ngoài tầm kiểm soát.

Kenshi Yonezu không hiểu vì sao Lemon lại bùng nổ.

Kenshi cũng trải lòng về sự thay đổi trong tư duy nghệ thuật của bản thân. Anh tiết lộ trong quá khứ từng không thể hiểu nổi tại sao nhiều nghệ sĩ lại tỏ ra hờ hững hoặc xa cách với chính bản hit đã làm nên tên tuổi của họ. Chỉ đến khi tự mình trải qua cảm giác tương tự với Lemon, anh mới vỡ lẽ ra rằng, một tác phẩm khi đã ra đời và đạt đến độ phủ sóng nhất định sẽ vượt khỏi những suy tính cũng như cảm xúc cá nhân ban đầu của tác giả.

Thậm chí anh chàng còn tưởng tượng đến viễn cảnh 40 năm sau, khi bản thân đã là một ông lão tóc bạc phơ, ngồi gảy đàn hát Lemon cho những đứa trẻ nghe rồi nhận về phản ứng "Thời nay làm gì còn ai nhớ đến bài hát đó đâu!". Dù trải qua những cảm xúc khá phức tạp trước thành công quá đỗi lớn lao, Yonezu Kenshi khẳng định anh luôn dành một sự trân trọng và biết ơn sâu sắc cho Lemon. Bài hát đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh, mang đến những cơ hội và trải nghiệm vượt xa mọi hình dung ban đầu.