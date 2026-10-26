Bãi đỗ xe phải bố trí hạ tầng sạc điện, bảo đảm an toàn và kết nối giao thông

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 74/2026/TT-BXD, kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-11:2026/BXD về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Bãi đỗ xe.

Nhu cầu điểm đỗ xe tại các đô thị lớn như Hà Nội ngày càng trở nên bức thiết.

Quy chuẩn có hiệu lực từ ngày 30/3/2027, áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và vận hành bãi đỗ xe.

Điểm đáng chú ý của quy chuẩn là các yêu cầu kỹ thuật được đặt ra tương đối toàn diện, từ tổ chức không gian, kích thước chỗ đỗ, kết cấu công trình đến hệ thống giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ trong quản lý, khai thác.

Các quy định hướng tới nâng cao an toàn, khả năng tiếp cận và hiệu quả khai thác bãi đỗ xe, đồng thời tạo cơ sở cho việc phát triển các công trình đỗ xe thông minh.

Chuẩn hóa kích thước, tổ chức giao thông trong bãi đỗ xe

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-11:2026/BXD, việc đầu tư xây dựng bãi đỗ xe phải phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kết cấu công trình phải bảo đảm an toàn chịu lực theo loại phương tiện, tối ưu chỗ đỗ và đáp ứng yêu cầu vận hành.

Hệ thống giao thông nội bộ cũng phải bảo đảm an toàn cho phương tiện, người đi bộ và các đối tượng tham gia giao thông khác.

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định cụ thể về kích thước chỗ đỗ xe. Đối với ô tô con, chiều rộng chỗ đỗ tối thiểu là 2,3 m; chiều dài tối thiểu 5 m đối với cách đỗ vuông góc và 5,4 m đối với cách đỗ song song.

Riêng chỗ đỗ dành cho người gặp khó khăn khi tiếp cận phải có chiều rộng tối thiểu 3,5 m. Với mô tô, xe gắn máy, chiều rộng chỗ đỗ tối thiểu là 0,75 m, chiều dài 2 m. Chỗ đỗ xe đạp có chiều rộng tối thiểu 0,6 m, chiều dài 1,9 m.

Việc bố trí chỗ đỗ có thể theo hình thức song song, đỗ chéo với các góc nghiêng 30, 45 hoặc 60 độ hoặc đỗ vuông góc, tùy điều kiện mặt bằng và phương án tổ chức giao thông.

Quy chuẩn cũng yêu cầu chiều cao thông thủy trong bãi đỗ xe, tính từ mặt sàn hoàn thiện đến điểm thấp nhất của vật cản phía trên, không được nhỏ hơn 2,2 m và phải đáp ứng các thông số tương ứng đối với từng loại phương tiện.

Nhiều khu vực gầm cầu tại Hà Nội được tận dụng làm nơi để xe.

Về giao thông nội bộ, luồng phương tiện phải được tổ chức thuận lợi, bảo đảm kết nối thông suốt từ đường chính. Bãi đỗ xe phải có đầy đủ biển báo, vạch kẻ chỉ dẫn, hướng tiếp cận các lối ra, vào và phân khu chức năng.

Đường dốc, đường ra vào phải có biện pháp hạn chế tốc độ; độ dốc dọc của đoạn đường nội bộ kết nối trực tiếp với đường đô thị không được lớn hơn 8%.

Các vị trí đường dốc không có tường kiên cố bao che phải bố trí lan can và lề đường. Lề đường có chiều rộng tối thiểu 0,3 m, chiều cao tối thiểu 0,15 m.

Công trình cũng phải bảo đảm bán kính quay vòng của phương tiện và khoảng cách thông thủy giữa xe với tường, cột, lan can, đồng thời có biện pháp chống va chạm tại các góc tường, cấu kiện nhô ra.

Tăng yêu cầu về hạ tầng sạc điện, an toàn và công nghệ

Một nội dung có tác động trực tiếp đến quá trình chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch là yêu cầu bố trí chỗ sạc điện trong bãi đỗ xe tại các đô thị từ loại II trở lên.

Đối với bãi đỗ xe ô tô xây mới, quy chuẩn yêu cầu bố trí tối thiểu 10% chỗ sạc trên tổng số chỗ đỗ ô tô, đồng thời có 20% chỗ đỗ dự phòng đáp ứng hạ tầng để lắp đặt thiết bị sạc khi có nhu cầu.

Bãi đỗ xe cải tạo, nâng cấp, tỷ lệ chỗ sạc tối thiểu là 5%, cùng 10% chỗ đỗ dự phòng đáp ứng hạ tầng lắp đặt thiết bị sạc. Trường hợp lắp đặt số chỗ sạc cao hơn tỷ lệ tối thiểu, số chỗ đỗ dự phòng được phép giảm tương ứng.

Với xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp, bãi đỗ xe xây mới tại các đô thị từ loại II trở lên phải bố trí ít nhất 22% chỗ sạc trên tổng số chỗ đỗ; tỷ lệ đối với bãi đỗ xe cải tạo, nâng cấp là 10%.

Khu vực sạc phải được bố trí hợp lý, bảo đảm khoảng cách phòng cháy chữa cháy, thuận tiện cho phương tiện ra vào và không cản trở luồng lưu thông chung. Khu vực này phải có làn đường, chỗ đỗ, thiết bị sạc, thiết bị giám sát và hạ tầng cấp điện.

Ngoài ra về tổ chức không gian, quy chuẩn yêu cầu bố trí các khu vực đỗ ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, khu vực sạc điện, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật nội bộ.

Bãi đỗ xe phải có tối thiểu một khu vệ sinh, đồng thời dành chỗ đỗ riêng cho người gặp khó khăn khi tiếp cận theo quy chuẩn về công trình bảo đảm tiếp cận sử dụng.

Các yêu cầu về an toàn cháy được đặt trong mối liên hệ với quy chuẩn phòng cháy chữa cháy hiện hành. Kết cấu và vật liệu sử dụng phải đáp ứng yêu cầu về an toàn; bề mặt đường dốc và lối đi bộ phải có độ nhám chống trơn trượt.

Yêu cầu bố trí chỗ sạc điện trong bãi đỗ xe tại các đô thị từ loại II trở lên.

Bãi đỗ xe cũng phải bố trí hệ thống biển báo, vạch kẻ, thông tin về số chỗ còn trống, giới hạn chiều cao, loại phương tiện được phép ra vào và chỉ dẫn lối thoát nạn.

Đáng chú ý, quy chuẩn đưa ra yêu cầu đối với bãi đỗ xe thông minh, trong đó hệ thống quản lý phải sử dụng công nghệ và cảm biến để thu thập dữ liệu thời gian thực về tình trạng chỗ đỗ, kiểm soát phương tiện ra vào tự động.

Hệ thống quản lý phải có cấu trúc mở, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu đồng bộ với hệ thống giao thông và các hình thức thanh toán không dừng hoặc thanh toán tự động.

Bãi đỗ xe thô sơ, quy chuẩn yêu cầu phân vùng theo số lượng chỗ đỗ tiêu chuẩn, mỗi phân vùng không vượt quá 500 chỗ. Bãi đỗ xe có từ 500 chỗ trở lên phải bố trí khu vực quản lý và công trình phụ trợ gần lối ra, vào nhưng không ảnh hưởng đến luồng di chuyển.

Lối ra, vào của xe có động cơ và xe không có động cơ cần được tách biệt; nếu điều kiện mặt bằng không cho phép, phải có lan can phân cách an toàn.

Việc ban hành quy chuẩn mới tạo cơ sở kỹ thuật thống nhất cho quá trình đầu tư, cải tạo và vận hành bãi đỗ xe.

Tuy nhiên hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào việc các yêu cầu được triển khai đồng bộ trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý khai thác. Đặc biệt tại các đô thị đang chịu áp lực lớn về nhu cầu đỗ xe và thiếu hụt không gian giao thông tĩnh.