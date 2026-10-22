Bãi đỗ xe ở Mỹ gây sốt với hai đường trượt khổng lồ, hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày

Đầu tháng 9, chính quyền thành phố St. George hoàn thành dự án kéo dài ba năm, với hai đường trượt bằng thép không gỉ được lắp từ đỉnh tòa nhà bốn tầng.

Kể từ khi mở cửa, Tòa thị chính thành phố St. George nhanh chóng trở thành điểm đến nổi tiếng, thu hút cả trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn.

Tòa thị chính thành phố St. George đã hoàn thành công trình xây dựng kéo dài gần 3 năm, gồm hai đường trượt khổng lồ từ đỉnh tòa nhà hành chính bốn tầng vào đầu tháng 9 vừa qua. Ảnh: dailymail

Theo số liệu của chính quyền thành phố, hai đường trượt ghi nhận trung bình khoảng 2.400 lượt sử dụng mỗi ngày. Riêng ngày 19/9, con số này đạt đỉnh 4.700 lượt. David Cordero, giám đốc truyền thông và tiếp thị của thành phố, cho biết mức độ phổ biến của công trình vượt ngoài dự đoán ban đầu.

Ngoài hai đường trượt, khu vực bên dưới còn có đường hầm, bạt nhún và ghế đu, tạo thành không gian vui chơi công cộng.

Dự án có kinh phí hơn 575.000 USD, được tài trợ từ nguồn thuế Giải trí, Nghệ thuật và Công viên (RAP) của thành phố, loại thuế được ban hành năm 2014 nhằm hỗ trợ các hoạt động giải trí cộng đồng, nâng cấp công viên và phát triển nghệ thuật.

Tuy nhiên, công trình cũng gây tranh luận trong cộng đồng. Một số cư dân lo ngại bề mặt kim loại có thể hấp thụ nhiệt, gây mất an toàn cho người chơi, đồng thời đặt câu hỏi về việc sử dụng tiền thuế cho dự án.

Ngược lại, nhiều người cho rằng đây là khoản đầu tư giúp không gian trung tâm thành phố trở nên sôi động, tăng sự gắn kết cộng đồng và thu hút khách đến các cửa hàng, nhà hàng lân cận.

Kể từ khi mở cửa, các đường trượt nước đã trở nên vô cùng phổ biến khi người dân Utah tập hợp gia đình đến để tận hưởng một hoạt động bất ngờ tại bãi đậu xe của Tòa thị chính thành phố St. George. Ảnh: Dailymail

Nghị viên Michelle Tanner thừa nhận những ý kiến trái chiều, nhưng cho rằng công trình phù hợp với mục tiêu biến tòa thị chính thành nơi gặp gỡ của người dân, thay vì chỉ là địa điểm giải quyết công việc hành chính.

Theo David Cordero, lượng khách đến vui chơi còn góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại khu trung tâm. Thành phố cho biết chưa ghi nhận trường hợp chấn thương nào liên quan đến các đường trượt kể từ khi mở cửa.

Để đảm bảo an toàn, người chơi được khuyến cáo trượt từng người một, sử dụng chân để giữ thăng bằng và chỉ bắt đầu khi khu vực tiếp đất thông thoáng.