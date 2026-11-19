Bãi đỗ xe cao tầng thông minh, hiện đại trên phố Nguyễn Công Hoan do Công ty TNHH một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý. Ảnh: Tuấn Lương

Dự án vướng từ quy hoạch đến giải phóng mặt bằng

Theo Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Hà Nội có tổng số 1.690 bãi đỗ xe công cộng, gồm 1.124 bãi mặt bằng, 469 bãi cao tầng và 97 bãi ngầm.

Tuy nhiên, kết quả triển khai còn rất hạn chế. Trong tổng số 1.690 bãi đỗ xe theo quy hoạch, mới có 72 bãi được đưa vào khai thác, sử dụng, chiếm khoảng 4,3%; 61 bãi đang triển khai đầu tư xây dựng, chiếm 3,6%; còn lại 1.557 bãi chưa được thực hiện, tương đương 92,1%.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Duy Phong cho biết, một trong những nguyên nhân khiến hệ thống bãi đỗ xe chậm phát triển là nhiều vị trí quy hoạch thiếu tính khả thi. Không ít khu đất nằm xen kẹt trong khu dân cư hiện hữu, diện tích nhỏ, vướng giải phóng mặt bằng hoặc chồng lấn với các dự án khác. Đối với bãi đỗ xe ngầm tại vườn hoa, công viên khu vực nội đô, suất đầu tư lớn cũng là trở ngại đáng kể.

Bên cạnh đó, quy hoạch hiện mới xác định vị trí, quy mô mà chưa cụ thể hóa đầy đủ các chỉ tiêu, như mật độ xây dựng, tầng cao, tỷ lệ diện tích dịch vụ tại từng địa điểm. Khi triển khai, nhiều dự án phải tiếp tục điều chỉnh quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ, khiến thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, riêng giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư thường mất 2-3 năm.

Vướng mắc lớn khác nằm ở công tác giải phóng mặt bằng. Theo quy định hiện hành, Nhà nước chỉ thu hồi phần đất sử dụng vào mục đích công cộng. Phần diện tích dịch vụ thương mại trong dự án, nhà đầu tư phải tự thỏa thuận, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong khi đó, nhiều khu đất quy hoạch bãi đỗ xe nằm xen kẽ trong khu dân cư, có nhiều chủ sử dụng. Chỉ cần một vài hộ không đồng thuận, mặt bằng có thể bị chia cắt, không đủ điều kiện xây dựng công trình ngầm hoặc cao tầng có thiết kế liên hoàn.

Bài toán thu hút vốn ngoài ngân sách cũng chưa dễ giải. Bãi đỗ xe, nhất là công trình ngầm, có suất đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, hiệu quả tài chính thấp. Trong khi đó, các điểm trông giữ xe tự phát trên lòng đường, hè phố với chi phí thấp vẫn tồn tại, tạo cạnh tranh thiếu bình đẳng với dự án được đầu tư bài bản.

Phối cảnh dự án bãi đỗ xe ngầm tại khu vực vườn hoa Phùng Hưng – Bát Đàn.

Đề cập đến vấn đề này, T.S Đinh Thanh Bình, Trưởng Bộ môn Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải (Trường Đại học Giao thông vận tải) cho rằng, khoảng cách giữa quy hoạch và thực tiễn vẫn còn khá lớn. Nhiều khu đất đã được xác định làm bãi đỗ xe chưa thể triển khai; nhiều vị trí quy hoạch vẫn đang được khai thác tạm thời hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Trong khi đó, diện tích đất dành cho giao thông tĩnh mới chiếm khoảng 2% diện tích đất giao thông đô thị, hệ thống bãi đỗ xe công cộng mới đáp ứng khoảng 8-10% nhu cầu thực tế. Những con số ấy cho thấy vấn đề năm ở khả năng hiện thực hóa quy hoạch.

Ưu tiên 29 vị trí, thúc đẩy đầu tư từ năm 2027

Để tháo gỡ khó khăn, thành phố đang rà soát, cập nhật quy hoạch hệ thống bãi đỗ xe gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô. Sở Xây dựng đã phân loại 301 vị trí bãi đỗ xe trong đường Vành đai 3 theo mức độ ưu tiên, gồm nhóm có thể triển khai ngay, nhóm cần điều chỉnh quy hoạch chi tiết, giải phóng mặt bằng và nhóm cần xem xét điều chỉnh chức năng.

Đáng chú ý, ngày 29-10, Sở Xây dựng đã có văn bản kêu gọi đầu tư 29 bãi đỗ xe ưu tiên từ đường Vành đai 3 trở vào, gồm 14 bãi trong đường Vành đai 2 và 15 bãi nằm giữa đường Vành đai 2 và Vành đai 3. Đồng thời, Sở đề nghị các nhà đầu tư góp ý về chính sách hỗ trợ lãi vay, tỷ lệ diện tích khai thác dịch vụ, thương mại, ưu đãi tiền thuê đất và cơ chế giá nhằm hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư.

Thành phố cũng đã ban hành một số cơ chế hỗ trợ, trong đó có chính sách hỗ trợ 50% lãi vay đối với dự án đầu tư xây dựng, khai thác bãi đỗ xe trong thời gian tối đa 5 năm. Đối với bãi đỗ xe ngầm, một số chính sách miễn tiền thuê đất và cho phép khai thác một phần diện tích sàn làm dịch vụ thương mại, hỗ trợ trông giữ xe cũng được áp dụng nhằm cải thiện hiệu quả đầu tư.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố giao các xã, phường trong đường Vành đai 3 xây dựng kế hoạch đầu tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên đến năm 2030. Theo đó, năm 2027, mỗi phường phấn đấu khởi công và xây dựng tối thiểu 2 bãi đỗ xe bằng ngân sách địa phương; đồng thời rà soát nhu cầu tái định cư, chuẩn bị điều kiện giải phóng mặt bằng.

Thành phố đang phải tận dụng nhiều vị trí lòng đường, vỉa hè đủ điều kiện để bố trí bãi trông giữ xe phục vụ nhu cầu của nhân dân. Ảnh: Tuấn Lương

Cùng với đó, Sở Xây dựng đề xuất rà soát, loại khỏi quy hoạch những vị trí khó khả thi, bổ sung các địa điểm cần thiết; Sở Tài chính tiếp tục phân loại, xử lý các dự án chậm triển khai, nghiên cứu bố trí nguồn vốn đầu tư công cho những bãi đỗ xe cấp thiết không thu hút được nhà đầu tư.

Việc chuyển các vị trí bãi đỗ xe từ quy hoạch sang công trình thực tế đòi hỏi giải pháp đồng bộ, từ lựa chọn địa điểm khả thi, chuẩn bị mặt bằng, bố trí nguồn vốn đến hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư. Đây là điều kiện quan trọng để từng bước khắc phục tình trạng thiếu chỗ đỗ xe, giảm áp lực lên lòng đường, hè phố và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng đô thị.