Bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình

Nhìn từ trên cao bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 dần thành hình

Dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa và khớp nối hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan trên phần đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ (Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trên khu đất khoảng 6.803 m². Các hạng mục chính gồm bãi đỗ xe, nhà để xe, trạm sạc, bể nước ngầm phục vụ phòng cháy, chữa cháy, mái thu năng lượng, cây xanh, vườn hoa và đường giao thông nội bộ.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày đầu tháng 10, lực lượng chức năng đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Nhiều công trình trong phạm vi thu hồi đã được tháo dỡ.

Máy móc liên tục được huy động phá dỡ những công trình đã hoàn tất bàn giao. Nhiều căn nhà trước đây nằm dọc dải đất nay đã được tháo dỡ, để lại những khoảng đất trống.

Từ trên cao, phần đất giữa Vành đai 1 và đường La Thành hiện rõ hơn sau quá trình giải phóng mặt bằng. Các khoảng trống xuất hiện liên tiếp, trong khi một số công trình vẫn đang được tháo dỡ.

Tại một số vị trí, gạch đá và phế thải xây dựng còn ngổn ngang sau khi các công trình bị phá dỡ.

Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai từ nhiều tháng qua. Theo thông tin của phường Ô Chợ Dừa, dự án có 166 thửa đất phải thu hồi, gồm 164 hộ dân và 2 tổ chức. Đến ngày 9/9, đã có 122 hộ bàn giao mặt bằng, trong đó 40 hộ tự tháo dỡ công trình.

Người dân sống quanh khu vực mong công tác phá dỡ và thu dọn phế thải được thực hiện nhanh để khu đất sớm được triển khai theo quy hoạch. “Chúng tôi mong dự án sớm hoàn thành để khu vực gọn gàng hơn. Có thêm bãi đỗ xe và cây xanh thì người dân quanh đây cũng có thêm không gian sử dụng”, bà Minh, ở phố La Thành, nói.

Một người dân sống gần đường La Thành cho biết khu vực này có mật độ phương tiện cao, trong khi nhu cầu trông giữ ô tô ngày càng lớn. Theo người này, khi bãi đỗ xe hoàn thành, người dân sẽ có thêm nơi gửi xe, qua đó hạn chế tình trạng ô tô dừng, đỗ trên vỉa hè và lòng đường.

Bên cạnh khu đất đang giải phóng mặt bằng, hạng mục cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thành trong năm 2026. Công trình nằm trong các hạng mục được triển khai để hoàn thiện tuyến Vành đai 1.

Ngoài bãi đỗ xe và nhà để xe, dự án còn bố trí trạm sạc, bể nước PCCC ngầm, mái thu năng lượng, cây xanh, vườn hoa và đường nội bộ. Các hạng mục này được xây dựng trên quỹ đất sau giải phóng mặt bằng, góp phần hoàn thiện không gian hai bên tuyến Vành đai 1.

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2029. Sau khi hoàn thành, khu đất sẽ có thêm quỹ đỗ xe, trạm sạc, cây xanh, vườn hoa và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu vực.