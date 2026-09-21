Bài đăng cuối cùng thể hiện sự sợ hãi của con trai Cindy Crawford trước khi qua đời

Thông tin Presley Gerber - con trai siêu mẫu huyền thoại Cindy Crawford qua đời ở tuổi 27 trong trại cai nghiện ngày 20/9 đang gây chấn động làng mẫu thế giới.

Trước đó, trong bài đăng hồi tháng 3, Presley Gerber từng đề cập về quá trình điều trị của mình để dứt cơn nghiện. Nam người mẫu khá cởi mở khi chia sẻ về cuộc chiến của mình với sức khỏe tinh thần và việc lạm dụng chất gây nghiện trước khi qua đời.

Cindy Crawford và con trai Presley Gerber. Ảnh: Shutterstock

Trong một những bài đăng cuối cùng trước khi mất, Presley Gerber chia sẻ một đoạn video về bản thân ngay trước khi thực hiện phương pháp "dùng liều cao ibogaine". Theo tạp chí Stanford, Ibogaine là một chất tự nhiên chiết xuất từ vỏ rễ cây bụi ở châu Phi có thể hỗ trợ điều trị nghiện ngập cùng một số vấn đề sức khoẻ khác.

"Tôi đã vô cùng sợ hãi và biết mình sẽ lại sợ hãi nếu như phải đối mặt với điều tương tự một lần nữa. Buông bỏ sự kiểm soát chưa bao giờ là dễ dàng nhưng tôi tin rằng có điều gì đó lớn lao hơn đang dẫn đường cho mình. Tôi biết lý do tại sao mình ở đây. Tôi đã đối mặt với những gì mình từng chạy trốn và sau tất cả những điều này, tôi bắt đầu tìm lại đường về với chính mình", anh nói.

Presley Gerber viết trong đoạn chú thích đang "cầu nguyện đây là lần cuối cùng mình phải quay lại đây", ám chỉ trại cai nghiện.

Phía dưới phần bình luận bài đăng của anh là những lời yêu thương từ các thành viên trong gia đình. Cindy Crawford viết: "Con là một chiến binh đã bước qua đống lửa để tìm lại chính mình! Mẹ rất tự hào về con!". Còn em gái Kaia bày tỏ: "Đó là anh trai tôi, em vô cùng tự hào về anh".

Presley Gerber sinh năm 1999, cùng với em gái là một trong những siêu mẫu nổi bật nhất hiện nay.

Hai anh em Kaia & Presley trên sàn catwalk (ADO Models)