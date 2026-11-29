Thực tế, khoảng trống giữa kết quả nghiên cứu và thị trường vẫn còn bỏ ngỏ khi doanh nghiệp chưa mạnh dạn đặt hàng viện, trường và giá trị giao dịch qua 20 sàn công nghệ mới đạt 13,544 tỷ đồng.

Các công nghệ, giải pháp trong lĩnh vực UAV, robot tự hành và chuyển đổi số được giới thiệu tại chương trình Kết nối cung - cầu công nghệ trong lĩnh vực UAV. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Giao dịch thị trường còn nhỏ

Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai, Trịnh Xuân An, cho biết: Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực về quy mô và thứ hạng.

Năm 2026, thứ hạng GII của Việt Nam đứng thứ 3 ASEAN, vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP. Cả nước hiện có khoảng 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hơn 200 quỹ đầu tư và 67 tổ chức có chức năng trung tâm đổi mới sáng tạo. Ở cấp địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tiếp tục triển khai Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) làm căn cứ để các tỉnh, thành phố xác định định hướng và giải pháp phát triển kinh tế xã hội dựa trên KHCN và đổi mới sáng tạo.

Tuy vậy, sức sống của thị trường giao dịch công nghệ vẫn chưa tương xứng với quy mô hệ sinh thái. Từ đầu năm 2026 đến ngày 25/10/2026, 20 sàn giao dịch KH&CN mới ghi nhận 80 giao dịch thành công với tổng giá trị 13,544 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù Nghị quyết số 193/2025/QH15 đã mở đường, thực tế vẫn chưa ghi nhận trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ hay cơ sở giáo dục đại học công lập nào thành lập doanh nghiệp theo cơ chế này.

Theo số liệu điều tra năm 2023, kinh phí do doanh nghiệp cấp cho nghiên cứu và phát triển đạt 24.842,5 tỷ đồng, chiếm 58,06% tổng kinh phí nghiên cứu và phát triển quốc gia.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, doanh nghiệp trực tiếp chủ trì 181/1.451 nhiệm vụ cấp quốc gia, tương ứng 12,5% số nhiệm vụ và 25,7% kinh phí. Ở kênh tín dụng ưu đãi, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đang triển khai chính sách hỗ trợ 50% lãi suất vay, tối đa 6%/năm để khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đồng thời Bộ đã hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An cho rằng, nút thắt lớn nằm ở cả hai phía cung và cầu. Về phía cung nghiên cứu, nhiều kết quả chưa đủ điều kiện đưa ra thị trường do chưa xác định sớm bên sử dụng, điều kiện thử nghiệm, quy mô thị trường, đối thủ cạnh tranh và nguồn kinh phí hoàn thiện sản phẩm; năng lực định giá, chuyển giao ở một số viện, trường còn hạn chế và thiếu tổ chức, dịch vụ trung gian hỗ trợ xuyên suốt.

Về phía doanh nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo, nhất là tại doanh nghiệp nhỏ và vừa còn mỏng, khó bố trí nhân lực nghiên cứu, vốn đối ứng và tài chính cho giai đoạn thử nghiệm.

Trong khi đó, nhiều bộ, ngành, địa phương chưa cụ thể hóa đầy đủ cơ chế mới thành quy định thực thi, hướng dẫn áp dụng ưu đãi thuế, tín dụng và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp chưa cụ thể, việc theo dõi vốn ngoài ngân sách thực góp chưa đầy đủ, và Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia vẫn chưa được thành lập dù 14 địa phương đã có chủ trương hoặc đề án (trong đó 3 địa phương đã lập quỹ).

Ngày 30/9/2026, Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm công nghệ quốc tế iTECH EXPO 2026 với chủ đề “New Tech - Innovation Unleashed” (Công nghệ mới - khơi nguồn đổi mới sáng tạo). Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm lập sàn chuyên biệt cho khởi nghiệp

Về những hạn chế trong kết nối nhu cầu và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách, PGS.TS Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ KH&CN cho biết: Để tháo gỡ, trong quý I/2027, các viện nghiên cứu, trường đại học phải ban hành quy chế nội bộ về thương mại hóa kết quả nghiên cứu, lựa chọn các kết quả có khả năng chuyển giao để làm việc trực tiếp với doanh nghiệp có nhu cầu tiếp nhận; đồng thời triển khai Đề án thí điểm thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ sở nhân rộng và phân công rõ trách nhiệm từng bộ, ngành đối với các chỉ số thành phần GII.

Về phía đòn bẩy tài chính cho doanh nghiệp, trong giai đoạn 2026 - 2027, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia. Phối hợp Bộ Tài chính hoàn thiện cơ chế huy động vốn, thoái vốn và thí điểm sàn giao dịch chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Cùng với việc rà soát, đơn giản hóa hồ sơ ưu đãi thuế, tín dụng và phát huy vai trò của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia trong tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ lãi suất, công tác quản lý sẽ theo dõi riêng vốn cam kết và vốn thực góp của doanh nghiệp để đánh giá thực chất qua quy mô đầu tư, số nhiệm vụ hợp tác, kết quả ứng dụng và doanh thu thương mại hóa.