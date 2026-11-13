Bài cuối: Nhiều dư địa để kinh tế TP Hồ Chí Minh bứt phá

Nguồn lực rất lớn từ việc gỡ vướng cả nghìn dự án có sử dụng đất

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, thời gian qua trên địa bàn có tổng cộng 1.338 dự án gặp khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài với quy mô 30.691 ha đất, tổng giá trị đầu tư lên đến 658.084 tỷ đồng. Do đó, khi toàn bộ số dự án này được gỡ vướng, đưa vào triển khai, đây sẽ là nguồn lực rất lớn để kích cầu kinh tế - xã hội của thành phố.

Trước thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, TP Hồ Chí Minh đã có 417 dự án đã được xử lý theo Kế hoạch của UBND thành phố.

Qua đó, đã có 17.000 ha đất và tổng giá trị đầu tư 206.000 tỷ đồng của số dự án trên được tháo gỡ, đưa vào triển khai. Thực hiện Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội, TP Hồ Chí Minh đã có tổng cộng 921 dự án được đưa vào diện gỡ vướng. Chỉ sau 3 tháng quyết liệt xử lý, đã có thêm 306 dự án được hoàn tất việc tháo gỡ vướng mắc khó khăn. Ngoài ra, 619 dự án còn lại đã và đang tiếp tục được các sở, ngành đề xuất được phương án xử lý.

Một dự án hạ tầng kết nối liên vùng vừa được đưa vào khai thác.

Điển hình trong số các dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài đã được gỡ vướng dứt điểm, đưa vào triển khai là Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận của Tập đoàn Sunshine với diện tích 10,8 ha, gồm gần 7.000 sản phẩm căn hộ, văn phòng, thương mại dịch vụ, tổng mức đầu tư 8.165 tỷ đồng. Hiện dự án đang triển khai thi công sau khi được tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, được gia hạn chủ trương đầu tư và được thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng việc nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

Việc thành phố đẩy mạnh gỡ vướng cho các dự án bất động sản đã tạo đà để thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi theo hướng chọn lọc. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố đạt 322.630 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước, dư nợ tín dụng bất động sản đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, chiếm 28,5% tổng dư nợ và tăng 19,9%. Đặc biệt, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào lĩnh vực bất động sản đến hết quý III đã đạt 4,47 tỷ USD, cao gấp 9,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn FDI này được kỳ vọng sẽ tạo cú huých cho thị trường bất động sản thành phố trong giai đoạn hiện nay, từ đó góp phần tác động đến nhiều ngành kinh tế khác.

Điểm sáng trong lĩnh vực công nghệ cao

Một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khác của TP Hồ Chí Minh là tiềm năng và điều kiện để phát triển sản xuất công nghiệp. Với 105 khu chế xuất, khu công nghiệp, tổng diện tích lên tới 50.288 ha, hiện có 5.411 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 81,77 tỷ USD; 26 cụm công nghiệp có diện tích 1.267 ha, hiện có 280 dự án cùng 1 khu Công nghệ cao có diện tích 534 ha với 138 dự án, đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ của TP Hồ Chí Minh.

Bởi chỉ tính riêng tại Khu Công nghệ cao, những năm qua, giá trị sản xuất các sản phẩm công nghệ cao những năm gần đây đã đạt trên 20 tỷ USD. Từ đầu năm đến cuối tháng 10 vừa qua, tổng giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao tại đây đã đạt khoảng 16,65 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 15,47 tỷ USD.

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại cơ quan thuế.

Từ điểm sáng về giá trị sản xuất, xuất khẩu ở Khu Công nghệ cao, năm ngoái riêng lĩnh vực khoa học công nghệ của thành phố đã thu hút gần 1,8 tỷ USD, chiếm 22% tổng vốn FDI, kèm theo đó là cam kết khoản vốn đầu tư trên 4,5 tỷ USD với những “đại bàng” trong lĩnh vực công nghệ cao như Dự án G42 UAE trị giá 2 tỷ USD, Viettel Data Center 140MW, CMC 250 triệu USD, SAP Labs 150 triệu EUR, cùng các tập đoàn NVIDIA, AMD, Intel.

Tháng 4 vừa qua, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao chiến lược tại Khu Công nghệ cao với tổng số vốn đầu tư hơn 1,23 tỷ USD. Để sẵn sàng đón nhà đầu tư trong lĩnh vực này, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ cho biết ngay từ đầu năm, TP Hồ Chí Minh đã công bố Đề án đô thị khoa học - công nghệ Bắc thành phố với diện tích 1.520ha.

Đưa công nghệ vào phục vụ người dân.

Về vấn đề thu hút chuyên gia, nhà khoa học, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã bước vào giai đoạn chiều sâu, định hình lại toàn bộ cấu trúc kinh tế và quản trị toàn cầu. Sự bùng nổ mang tính bứt phá của các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số toàn diện và xu thế phát triển đô thị thông minh đang đặt ra những tiêu chuẩn mới về năng lực cạnh tranh.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đối với một siêu đô thị như TP Hồ Chí Minh, việc hội nhập quốc tế sâu rộng đòi hỏi năng lực quản trị công và nền tảng kinh tế phải dịch chuyển từ mô hình truyền thống sang mô hình dựa trên tri thức và công nghệ. Do đó, thành phố đứng trước yêu cầu cấp bách phải thu hút được những bộ óc chiến lược, các chuyên gia công nghệ đầu ngành để dẫn dắt tiến trình số hóa, làm chủ các công nghệ lõi và tối ưu hóa hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý, phát triển đô thị bền vững.