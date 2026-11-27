►Bài 1: Xua bóng… ma rừng

►Bài 2: Vượt dốc đá “chữa lành” dân bản

Từ khám đến chủ động quản lý

Do cuộc sống mưu sinh quanh năm đầu tắt, mặt tối bám mặt cho đất, bám lưng cho trời, trước đây ông Ly Mí Vừ, người dân xã Thắng Mố luôn chủ quan nên chưa từng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chỉ đến khi tham gia đợt khám bệnh lưu động tại địa phương tháng 11/2026 vừa qua, ông mới phát hiện mình mắc bệnh tăng huyết áp. Nhờ được phát hiện kịp thời, hiện nay ông Vừ đã được cán bộ trạm y tế xã lập hồ sơ theo dõi sát sao và cấp phát thuốc điều trị đều đặn hằng tháng.

“Trước kia thấy người vẫn khỏe nên tôi ngại lặn lội đường xa ra tận trung tâm y tế để khám. May nhờ có các bác sĩ về tận bản kiểm tra, tôi mới biết mình bị cao huyết áp. Giờ tháng nào cán bộ y tế xã cũng nhắc lịch, đo huyết áp và phát thuốc tận tay nên tôi yên tâm làm ăn, không còn lo bệnh trở nặng nữa” - ông Vừ bày tỏ.

Cán bộ Trạm y tế xã Lũng Cú thăm khám sức khỏe người dân thôn Ngài Trồ.

Theo tổng hợp của Sở Y tế Tuyên Quang, tính đến ngày 10-11-2026, toàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 1.441.727/1.488.258 người dân thuộc diện rà soát (đạt tỷ lệ 97%) tại 124/124 xã, phường. Tại 17 xã biên giới, từ khi triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân tháng 7-2025 đến nay, toàn vùng đã có gần 190.000 lượt người có mặt tại địa phương được khám, tư vấn sức khỏe (tỷ lệ bao phủ đạt 96,8%).

Không chỉ tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, nhiều dịch vụ kỹ thuật và cận lâm sàng được triển khai trực tiếp tại cơ sở, như: thực hiện siêu âm trên 70.000 lượt, điện tim trên 6.000 lượt, chụp X-quang gần 4.000 lượt và xét nghiệm máu trên 5.000 lượt; ngoài ra còn khám các chuyên khoa lẻ (tai - mũi - họng, răng hàm mặt…).

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Ngọc Thức, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh chia sẻ: “Qua các đợt khám sức khỏe toàn dân ở các địa phương biên giới, chúng tôi mới thấy có rất nhiều trường hợp được phát hiện các bệnh lý nguy hiểm như cao huyết áp, sơ gan, lao phổi, đái tháo đường, gout… nhưng chưa từng đến các cơ sở khám bệnh. Qua các đợt khám sáng lọc, bà con đã nâng cao ý thức tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân”.

Thách thức duy trì sau sàng lọc

Thực tiễn khi triển khai khám sức khoẻ định kỳ và đưa dịch vụ y tế chất lượng cao phủ kín 17 xã biên giới, bài toán duy trì tính liên tục sau mỗi đợt khám đang gặp một số những khó khăn, đặt ra thách thức không nhỏ cho ngành y tế.

Bên cạnh câu chuyện về đường sá, địa hình, nhân lực như đã đề cập ở bài 1, thì câu chuyện về hạ tầng công nghệ và dữ liệu tại y tế cơ sở cũng còn nhiều bất cập. Ở các trạm y tế, trang thiết bị cận lâm sàng, máy tính và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; nhiều thiết bị đã cũ, xuống cấp, cấu hình thấp, trong khi sau sáp nhập, đơn vị chưa được hưởng đầy đủ chính sách mua sắm tập trung.

Qua thăm khám sức khỏe toàn dân ở các xã biên giới của tỉnh, ngành y tế phát hiện trên 40.000 trường hợp bệnh lý, có gần 8.000 lượt người dân được kê đơn và cấp thuốc miễn phí; cập nhật mới hồ sơ sức khỏe cho 172.883 trường hợp.

Chị Lương Thị Nhung, Giám đốc Trạm Y tế xã Nghĩa Thuận thông tin: Trạm hiện chỉ có máy siêu âm là thiết bị y tế tốt nhất phục vụ khám, chữa bệnh. Cơ bản các trang thiết bị thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy, rất khó để Trạm tái khám được đầy đủ cho những người bệnh phát hiện bệnh lý qua các đợt khám sàng lọc có các thiết bị y tế chất lượng cao hơn như X- Quang, máy xét nghiệm máu…

Ở các địa phương biên giới, chất lượng đường truyền mạng viễn thông còn chập chờn, mất kết nối tại nhiều điểm khám lưu động vùng biên, buộc cán bộ y tế phải ghi chép thủ công rồi tối về mới cập nhật lên hệ thống. Hệ thống phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử triển khai thiếu thống nhất, thường xuyên phát sinh lỗi, thay đổi biểu mẫu và chưa liên thông đồng bộ với phần mềm khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế cũng như sơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... Những vướng mắc này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tổng hợp báo cáo và theo dõi sức khỏe liên tục cho người dân.

Mỗi người dân, một hồ sơ sức khỏe

Để hồ sơ sức khỏe không dừng lại ở con số thống kê sau mỗi đợt khám mà trở thành công cụ quản lý sức khỏe thực chất, ngành Y tế Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ thể chế đến thực hành tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Mục tiêu lớn nhất của ngành giai đoạn 2026 - 2030 không chỉ là tổ chức thêm nhiều đợt khám lưu động mà phải xây dựng được cơ chế tài chính, hạ tầng dữ liệu và năng lực tuyến xã đủ mạnh để mỗi người dân vùng biên có hồ sơ sức khỏe được cập nhật liên tục, từ đó phát hiện sớm, điều trị dự phòng ngay từ tuyến đầu và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên”.

Đến nay, ngành y tế đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch khám sức khỏe toàn dân giai đoạn 2026 - 2030, gắn chỉ tiêu khám định kỳ và cập nhật hồ sơ sức khỏe với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành; đồng thời bố trí nguồn kinh phí riêng, ổn định ưu tiên cho các xã biên giới, vùng III, từng bước đầu tư trang thiết bị thiết yếu phục vụ khám lưu động và nâng chế độ đãi ngộ cho đội ngũ y tế thôn bản.

Song song với nguồn lực, trong hành trình chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực biên giới, các đơn vị y tế tuyến tỉnh và bệnh viện đa khoa khu vực không chỉ trực tiếp khám bệnh mà còn đẩy mạnh đào tạo, hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ y tế cơ sở và ký kết hợp tác chuyên môn với các đơn vị y tế khu vực.

Ngay trong năm 2026, có 16 cán bộ y tế thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Văn và Xín Mần được cử đi đào tạo nâng cao trình độ từ cao đẳng lên đại học, thạc sĩ và bác sĩ chuyên khoa I; 1 bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Văn được đi đào tạo chuyên khoa II; 13 nhân viên y tế thôn bản tại các xã biên giới được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Sở Y tế điều động 24 viên chức, luân chuyển 3 viên chức về trạm y tế và tổ chức đào tạo, phòng chống dịch bệnh, an toàn tiêm chủng, kiểm soát nhiễm khuẩn, tăng huyết áp, đái tháo đường cho 17 xã biên giới...

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc cho biết: Trong các chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại địa bàn biên giới như xã Đồng Văn, Mèo Vạc, Sơn Vĩ, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã trực tiếp hướng dẫn cán bộ y tế địa phương về sơ cấp cứu, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý bệnh mạn tính và chuẩn hóa quy trình chuyên môn. Cùng với đó đơn vị cũng hỗ trợ về chuyên môn cho các đơn vị y tế khám chữa bệnh từ xa.

Từ những chuyển biến về chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật ấy, công tác chăm sóc người bệnh cần được nối dài thành quy trình theo dõi thường xuyên sau từng chuyến đi cơ sở. Trên nền tảng đó, công tác quản lý bệnh mạn tính được nâng tầm khi chuyển trọng tâm từ “phát hiện qua khám” sang “duy trì điều trị sau khám” đối với các bệnh lý phổ biến ở vùng cao như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính, thông qua việc phân công rõ đầu mối theo dõi tại trạm y tế và nhân viên y tế thôn bản để bảo đảm cấp thuốc đều đặn, nhắc lịch tái khám đúng hẹn và cảnh báo sớm biến chứng.

Để việc theo dõi này vận hành chính xác và không đứt gãy thông tin, khâu dữ liệu phải đi trước một bước. Đồng thời tập trung chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu hồ sơ sức khỏe bằng cách thống nhất quy trình cập nhật, hoàn tất tích hợp chữ ký số, liên thông giữa phần mềm tuyến cơ sở với cơ sở dữ liệu quốc gia và rà soát thường xuyên sau mỗi đợt khám để hồ sơ của từng người dân được nối mạch xuyên suốt.

Khám sức khỏe toàn dân ở vùng biên không thể chỉ đo bằng những con số tổng kết sau từng chuyến đi, mà phải được kiểm chứng bằng sức khỏe bền bỉ của mỗi người dân trên từng nếp nhà, nương rẫy. Khi cơ chế chính sách đi vào cuộc sống, hạ tầng dữ liệu được khai thông, tuyến cơ sở đủ năng lực làm chủ chuyên môn và theo dõi điều trị liên tục, mỗi cuốn sổ sức khỏe điện tử sẽ thực sự trở thành “lá chắn” giữ nhịp sống bình yên nơi phên giậu Tuyên Quang.