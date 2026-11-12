Bài cuối: Mỗi câu chuyện, một tấm lòng

Từng mét đường được mở rộng không chỉ làm thay đổi diện mạo xóm làng, mà còn kể câu chuyện về tấm lòng của mỗi người dân bình dị. Họ gắn mình với cộng đồng, đóng góp chút công, chút của cho xóm giềng, cho địa phương nơi mình sinh cơ lập nghiệp, dù có khi hoàn cảnh không hẳn dư dả.

Xã Bình Minh, ở phía Tây Nam của Thủ đô Hà Nội, nằm gần các trục giao thông quan trọng như quốc lộ 21B, tuyến đường sắt Bắc - Nam và tuyến vành đai 4 đang được xây dựng. Vị trí này giúp Bình Minh dễ dàng kết nối với trung tâm Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận như Ninh Bình và Phú Thọ, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.

Có nhiều tiềm năng song ở Bình Minh vẫn có những vấn đề nội tại “khó nói”, đó là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ. Trong xã, không ít con đường chật hẹp, việc giao thương, đi lại của nhân dân còn bất tiện. Thế nhưng, Bình Minh đang chuyển mình và trong quá trình đó, có đóng góp của những người dân bình dị.

Các đồng chí cán bộ thôn Cao Bộ trao đổi với người dân tại tuyến đường Ngang, xóm Chợ thời điểm chỉnh trang, mở rộng đường. Ảnh: T.Đạt

Tại Cao Bộ, để có thêm mặt đường liên thôn rộng rãi, nhiều gia đình đã tự nguyện nhường một phần đất của mình. Ông Nguyễn Văn Lợi hiến hơn 6 m2 ngay trước nhà; ông Đào Văn Thắng hiến 7 m2; ông Đỗ Ngọc Vấn trao đi 16 m2, ông Đoàn Văn Sự hiến 13 m2, ông Đỗ Ngọc Thùy hiến 5 m2, ông Nguyễn Đức Bở hiến 1 m2… Mỗi con số là một phần diện tích cụ thể, đôi khi không lớn, nhưng cũng là sự sẻ chia được đo bằng tình cảm và trách nhiệm của mỗi người với nơi mình sinh sống.

Đúc rút kinh nghiệm sau khi triển khai công tác vận động từ cơ sở, Trưởng thôn Cao Bộ Nguyễn Văn Tiến cho biết, việc vận động được thực hiện bằng nhiều hình thức, lấy những tấm gương cụ thể để thuyết phục và nhân rộng. Khi một gia đình tự nguyện hiến đất, việc làm ấy trở thành lời vận động gần gũi, có sức nặng nhất.

Tại thôn Cao Bộ, ngay khi chủ trương được triển khai, cấp ủy, ban Công tác Mặt trận và lãnh đạo thôn đã tổ chức họp dân, công khai phương án mở rộng đường. Cán bộ, đảng viên và người có uy tín được vận động “đi trước, làm trước”; chi hội Cựu chiến binh cùng các đoàn thể phối hợp tuyên truyền, gặp gỡ, trao đổi với từng hộư.

Cách làm ấy cũng được thực hiện hiệu quả tại thôn Trạch Mỹ Lộc, xã Phúc Thọ. Từ tháng 7-2026 đến nay, 44 hộ dân đã hiến tổng cộng 332 m2 đất; nguồn kinh phí xã hội hóa huy động được đạt 557 triệu đồng. Bí thư Chi bộ thôn Trạch Mỹ Lộc Đỗ Thị Oanh tâm sự với chúng tôi, những con số cho thấy sức dân được khơi dậy không chỉ ở việc nhường đất, mà còn ở sự chung tay góp sức để hoàn thiện những công trình phục vụ chính mình và cộng đồng.

Nhớ lại chuyện cách đây chưa xa, chị Đỗ Thị Oanh (Trạch Mỹ Lộc) kể, trước khi mở rộng, một số tuyến ngõ chỉ rộng hơn 2 m, lại có những đoạn thắt “nút cổ chai”. Để tháo gỡ “điểm nghẽn” ấy, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã trực tiếp tuyên truyền, vận động từng hộ dân.

Theo chị Oanh, điều quan trọng nhất là cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi trước; kiên trì vận động, công khai, minh bạch. Khi người dân hiểu rõ lợi ích của việc mở đường, thấy được trách nhiệm và quyền lợi của mình, sự đồng thuận sẽ hình thành. Đến nay, khu vực Trạch Mỹ Lộc đã có 4 ngõ triển khai hiến đất, mở đường. Thậm chí, ở một số nơi chưa có dự án đầu tư trải thảm đường, người dân vẫn chủ động hiến đất với mong muốn cải thiện giao thông, chỉnh trang khu dân cư.

Với người dân, đất đai không đơn thuần là một tài sản có thể cân đong bằng giá trị tiền bạc. Đó có khi là đất hương hỏa tổ tiên truyền lại, là thành quả của bao năm tháng cần mẫn, là mồ hôi đổ xuống qua những mùa cày cấy, là nơi dựng nhà, dựng cửa và gửi gắm sinh kế của cả gia đình. Vì thế, việc tự nguyện hiến đi phần đất có giá trị lớn để mở đường càng khiến người ta không khỏi suy ngẫm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Suối Hai Đỗ Mạnh Hưng đã có nhiều trải nghiệm trong vận động nhân dân hiến đất, mở đường, từ thời gian công tác tại xã Ba Vì cũ đến địa bàn Suối Hai hiện nay. Muốn tạo được đồng thuận, chính quyền không thể chỉ đưa ra phương án rồi yêu cầu người dân thực hiện. Những khó khăn phải được chia sẻ, những thông tin cần được công khai, những ý kiến khác nhau phải được lắng nghe. Qua các cuộc họp dân chủ, cởi mở, người dân hiểu rõ hơn mục đích của công trình và cùng bàn cách tháo gỡ. Khi ấy, việc giải phóng mặt bằng không còn là nhiệm vụ riêng của chính quyền, mà trở thành công việc chung của cả cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Suối Hai Đỗ Văn Công cho biết, sự đồng thuận, tự nguyện hiến đất của người dân cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình. Ảnh: Đinh Luyện

Tại Suối Hai, năm 2026, xã triển khai hơn 20 dự án đầu tư công với tổng vốn thành phố phân bổ trên 360 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào hạ tầng giao thông và thủy lợi. Ngay từ khâu khảo sát, lập quy hoạch và triển khai dự án, địa phương chú trọng công khai thông tin, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Nhiều hộ dân không đợi đến khi giải phóng mặt bằng mới hiến đất, mà chủ động bàn giao từ trước, tạo điều kiện để đơn vị thực hiện dự án thiết kế và thi công.

Phó Chủ tịch UBND xã Suối Hai Đỗ Văn Công cho biết, kết quả ấy có được nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể.Cán bộ không đứng ngoài cuộc, mà cùng dân tìm cách tháo gỡ.

Theo ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư hạ tầng xã Yên Bài, ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, đơn vị đã tiến hành rà soát, khảo sát tổng thể nhu cầu đầu tư trên địa bàn. Từ giao thông, thủy lợi, điện chiếu sáng đến trường học, y tế và các công trình văn hóa… Mỗi lĩnh vực đều có những yêu cầu cấp thiết cần được tính toán, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Thế nhưng, với Yên Bài, nguồn lực đầu tư dù quan trọng cũng chưa phải là tất cả. Để một con đường có thể mở rộng, một công trình có thể triển khai đúng tiến độ, sự đồng thuận của người dân vẫn là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Ông Đăng kể, trong quá trình làm đường, có những hộ dân sau khi tự nguyện bàn giao mặt bằng, không chỉ vui vẻ thu dọn phần đất của gia đình mà còn góp tiền mua lợn, tổ chức bữa ăn động viên anh em thi công. Người dân chẳng còn phân biệt rạch ròi ai là chủ đầu tư, ai là người làm... Đất đã trao, bữa cơm cũng góp, tất cả đều hướng đến mong muốn con đường sớm hoàn thành… Câu chuyện được ông Đăng chia sẻ bằng giọng vui vẻ, bởi theo ông, người dân đã nhiệt tình đến thế thì những người làm công trình cũng phải thấy mình có trách nhiệm hơn, làm sao để không phụ tấm lòng ấy.

Ông Đăng cho biết, chính sự ủng hộ ấy đã giúp nhiều công trình được triển khai thuận lợi. Riêng hệ thống điện chiếu sáng, trong năm vừa qua, địa phương đã thực hiện gần 100km đường dây. Cùng với các dự án giao thông, thủy lợi và công trình dân sinh, những tuyến đường được mở rộng, những con đường làng sáng đèn đang từng bước làm thay đổi diện mạo Yên Bài.

Người góp của, người góp công, người hỗ trợ máy móc thi công để mở rộng tuyến đường ngõ tại xã Bình Minh. Ảnh: T.Đạt

Đời sống người dân tại các địa bàn miền núi, vùng xa như Suối Hai, Yên Bài ngày càng được cải thiện; diện mạo nông thôn khởi sắc cùng những tuyến đường rộng mở, khang trang.

Xã Suối Hai tổ chức hội nghị tổng kết cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” trên địa bàn xã năm 2025. Ảnh: Khuất Duyên

Những cựu chiến binh, người thuần làm nông, chạy chợ… tự nguyện lùi hàng rào, dỡ cổng, thậm chí phá bỏ cả công trình kiên cố, nhường một phần đất hương hỏa… để “mở đường”, để đường làng, ngõ xóm trước vốn chật hẹp, ngoắt ngoéo nay khang trang, rộng rãi, thuận tiện cho đi lại, góp phần cho dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp khiến chúng tôi không khỏi cảm động: Một con đường mở ra những cơ hội mới, triển vọng mới cho phát triển của một địa phương đã và đang có sự sự sẻ chia và chung sức của những người rất đỗi bình dị.

Nội dung: Võ Giang - Đinh Luyện | Đồ họa: Đức Hà

Bài 2: Đồng thuận và sẻ chia

Những người hiến đất, mở đường