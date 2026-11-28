Cô giáo Nguyễn Hồng Nữ cho rằng việc bảo đảm cơ hội học tập cho trẻ em gái phải là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Ảnh: NVCC.

Đầu tư điều kiện học tập

Sinh ra và lớn lên tại bản Nậm Sin (xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), Đại biểu Quốc hội Lỳ Mì Lé (dân tộc Si La) hiểu rõ những khó khăn mà trẻ em vùng đồng bào DTTS phải đối mặt trên hành trình tìm kiếm tri thức. Từng có thời gian trực tiếp đứng lớp tại điểm trường biên giới Huổi Lếch, những thiếu thốn của học sinh vùng cao là điều nữ đại biểu đã nhiều năm chứng kiến.

Đó là những con đường đến trường xa xôi, lớp học còn tạm bợ, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn hay rào cản ngôn ngữ khiến trẻ khó tiếp thu bài giảng. Đằng sau những khó khăn ấy là áp lực kinh tế đè nặng lên nhiều gia đình. Khi cuộc sống còn phải lo từng bữa ăn, việc học của con trẻ đôi khi chưa được đặt ở vị trí ưu tiên. Trẻ em gái còn chịu tác động từ định kiến giới và những quan niệm lạc hậu trong cộng đồng.

Từ thực tế đó, đại biểu Lỳ Mì Lé cho rằng, nâng cao cơ hội học tập cho trẻ em gái vùng đồng bào DTTS cần những giải pháp đồng bộ. Trọng tâm là tạo điều kiện để các em duy trì việc học lâu dài, được tiếp cận giáo dục bình đẳng, có cơ hội học lên cao và phát triển tương lai.

Đại biểu Quốc hội Lỳ Mì Lé. Ảnh: Phạm Thắng.

Trước hết, cần ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất giáo dục tại những địa bàn đặc biệt khó khăn. Việc kiên cố hóa trường lớp, xóa bỏ phòng học tạm, đầu tư bếp ăn bán trú, công trình nước sạch và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu sẽ góp phần tạo môi trường học tập an toàn, thuận lợi hơn cho học sinh, nhất là trẻ em gái.

Cùng với đó, chính sách hỗ trợ dinh dưỡng, tiền ăn và chi phí học tập cần được quan tâm đúng mức, giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Trong nhiều trường hợp, trẻ em có ý chí học tập nhưng thiếu những điều kiện tối thiểu để duy trì việc đến trường. Các khoản hỗ trợ cần được triển khai kịp thời, phù hợp với hoàn cảnh từng địa bàn và từng nhóm học sinh.

Một vấn đề khác là phát triển đội ngũ giáo viên tại vùng sâu, vùng xa. Theo đại biểu Lỳ Mì Lé, cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng, tăng phụ cấp thu hút, hỗ trợ nhà công vụ để giáo viên yên tâm gắn bó với địa bàn. Đặc biệt, cần chú trọng phát triển đội ngũ giáo viên là người địa phương, am hiểu tiếng nói, phong tục và văn hóa của đồng bào DTTS. Đây sẽ là cầu nối quan trọng giúp học sinh vượt qua rào cản ngôn ngữ, tự tin hơn khi đến lớp và tiếp cận kiến thức.

Đại biểu Quốc hội Lỳ Mì Lé nhiều năm gắn bó với giáo dục vùng cao. Ảnh: NVCC.

Theo đại biểu Lỳ Mì Lé, giáo dục cần được đặt trong mối liên hệ với đời sống, sinh kế và chất lượng cuộc sống của đồng bào DTTS. Khi gia đình còn nghèo khó, cha mẹ phải lo từng bữa ăn, cuộc sống thiếu ổn định thì việc duy trì học tập lâu dài của con trẻ cũng gặp nhiều trở ngại. Vì thế, chính sách giáo dục cần được triển khai đồng bộ với các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ phụ nữ cải thiện thu nhập, nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe.

Thay đổi nhận thức từ gia đình và cộng đồng

Bên cạnh nguồn lực đầu tư cho trường lớp, nhận thức của gia đình và cộng đồng có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định học tập của trẻ em gái.

Ở một số địa bàn vùng cao, do cuộc sống còn nhiều khó khăn, một bộ phận phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa lâu dài của giáo dục. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động cần được thực hiện thường xuyên, gần gũi với đời sống người dân, giúp cha mẹ hiểu rằng đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai của gia đình và cộng đồng.

Đối với trẻ em gái, việc thay đổi nhận thức về quyền học tập và phát triển bình đẳng càng có ý nghĩa cấp thiết. Cần từng bước xóa bỏ những quan niệm, tập quán lạc hậu ảnh hưởng đến cơ hội học tập của các em; tăng cường tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, bảo vệ quyền và tương lai của trẻ em gái.

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Cùng nhìn nhận về vấn đề này, TS. Ngô Thị Hồng Nhung (Học viện Phụ nữ Việt Nam) cho rằng, giải pháp căn cơ trước hết phải bắt đầu từ việc cải thiện điều kiện kinh tế của các gia đình. Chính phủ cần thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững, đặc biệt tại vùng đồng bào DTTS, bởi đây là nền tảng để trẻ em có cơ hội tiếp cận giáo dục ổn định.

Cùng với đó, cần tăng cường đầu tư hạ tầng giáo dục, xây dựng trường học gần nơi ở, cải thiện đường giao thông, ký túc xá, nhà ăn để học sinh không phải đi xa hoặc sống trong điều kiện thiếu thốn. Các chính sách hỗ trợ cần hướng đến việc giúp các em duy trì việc học qua các cấp, hạn chế tình trạng phải nghỉ học vì gia đình không còn khả năng trang trải.

Một giải pháp đáng chú ý khác là phát triển các chương trình giáo dục song ngữ, kết hợp tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt, đồng thời mở rộng tài liệu, sách giáo khoa bằng tiếng dân tộc. Theo báo cáo tại Ủy ban Quyền trẻ em năm 2022 được TS. Ngô Thị Hồng Nhung dẫn lại, đã có 8 chương trình và 6 bộ sách giáo khoa bằng tiếng dân tộc được xây dựng, hỗ trợ học sinh người Mông, Jrai, Khmer... Đây là hướng đi cần tiếp tục được quan tâm nhằm giúp học sinh DTTS giảm bớt khó khăn trong tiếp nhận kiến thức, nhất là ở những năm đầu đi học.

Đầu tư cơ sở vật chất và cải thiện phương pháp giảng dạy sẽ khó đạt hiệu quả như mong muốn nếu định kiến giới vẫn tồn tại trong gia đình và cộng đồng. Quan niệm học tập dành cho con trai, còn con gái lớn lên rồi lập gia đình vẫn là một trong những nguyên nhân khiến trẻ em gái mất đi cơ hội phát triển.

Bởi vậy, truyền thông thay đổi nhận thức cần được triển khai thường xuyên, đặc biệt tại những địa bàn còn tồn tại tình trạng tảo hôn, trọng nam khinh nữ. Đồng thời, cần đào tạo và tuyển dụng đội ngũ giáo viên DTTS có chất lượng, tạo điều kiện để thầy cô gắn bó với trường lớp ở những nơi khó khăn.

Phát huy vai trò của nhà trường và những tấm gương trong cộng đồng

Từ góc độ người trực tiếp đứng lớp, cô giáo Nguyễn Hồng Nữ (Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, Đồng Nai), người dân tộc Chơ Ro, cho rằng bảo đảm cơ hội học tập cho trẻ em gái là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương.

Bản thân cô Nữ từng trải qua những ngày tháng phải đấu tranh để được tiếp tục đến trường. Trong suy nghĩ của bố cô ngày ấy, con gái học nhiều cũng không để làm gì, bởi sau này rồi cũng lấy chồng, sinh con và lo việc gia đình. Trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa đã nghỉ học để đi làm phụ giúp cha mẹ, cô vẫn kiên quyết theo đuổi ước mơ.

"Tôi từng nói với ba 'Chừng nào ba đánh gãy chân con thì con mới ở nhà, chứ con muốn đi học'", cô Nữ nhớ lại.

Từ trải nghiệm của bản thân, cô Nữ cho rằng trẻ em gái vùng đồng bào DTTS đang phải đối mặt với ba rào cản lớn: định kiến giới trong gia đình và cộng đồng; hoàn cảnh kinh tế khó khăn khiến nhiều em phải lao động, chăm sóc em nhỏ; tình trạng kết hôn sớm, tảo hôn và thiếu định hướng về tương lai.

Cô giáo Nguyễn Hồng Nữ.

Theo cô Nữ, gia đình cần là nơi tạo điều kiện và bảo vệ ước mơ của trẻ. Cha mẹ cần đối xử bình đẳng trong cơ hội học tập giữa con trai và con gái, tránh quyết định cho con nghỉ học vì những khó khăn trước mắt. Đặc biệt, phụ huynh cần lắng nghe nguyện vọng, tôn trọng mong muốn được học tập và trưởng thành của các em.

Với nhà trường, thầy cô cần đảm nhiệm vai trò truyền đạt kiến thức, đồng hành với học sinh, kịp thời phát hiện và nâng đỡ những ước mơ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Giáo viên cần quan tâm đến hoàn cảnh từng học sinh, phát hiện sớm những em có nguy cơ bỏ học; tăng cường tư vấn tâm lý, giáo dục giới tính, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Những hoạt động truyền cảm hứng cũng cần được chú trọng để trẻ em gái hiểu rằng các em có quyền mơ ước, có năng lực vươn lên và có thể lựa chọn con đường phát triển phù hợp với khả năng của mình.

Đối với chính quyền địa phương, cô Nữ cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình, khu dân cư; phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng ấp và các tổ chức đoàn thể trong việc vận động phụ huynh cho con em đến trường. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ thiết thực đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em gái đứng trước nguy cơ phải nghỉ học.

Theo cô Nữ, muốn thay đổi quan niệm "con gái học nhiều cũng không để làm gì", cần kết hợp tuyên truyền với việc lan tỏa những tấm gương thực tế trong cộng đồng. Những phụ nữ DTTS được học tập, có nghề nghiệp, có vị trí trong xã hội cần mạnh dạn chia sẻ hành trình của mình để trở thành minh chứng về giá trị của giáo dục. Khi một người mẹ thay đổi nhận thức, một gia đình sẽ thay đổi; khi nhiều gia đình thay đổi, cả cộng đồng sẽ dần chuyển biến.

Xây dựng cơ chế hỗ trợ để việc học không bị gián đoạn

Một trong những vấn đề cần được quan tâm hiện nay là làm thế nào để trẻ em gái có thể duy trì việc học qua các cấp, nhất là khi bước vào giai đoạn chuyển cấp hoặc có nguyện vọng học lên cao.

Từ thực tế giảng dạy, cô giáo Nguyễn Hồng Nữ mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực hơn đối với trẻ em gái thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các chương trình học bổng, hỗ trợ chi phí học tập, sách vở, đồ dùng học tập và sinh hoạt cần được tăng cường, đồng thời có cơ chế hỗ trợ liên tục để các em không phải gián đoạn việc học khi chuyển cấp.

Đặc biệt, cần quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống trường bán trú, bảo đảm nơi ăn ở an toàn, phương tiện đưa đón và điều kiện đi lại cho học sinh ở những địa bàn xa trường, giao thông khó khăn.

Cô Nữ cũng kiến nghị mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục nội trú cho con em đồng bào DTTS, tránh giới hạn đối tượng ở những học sinh thuộc dân tộc ít người hay những em có thành tích học tập tốt. Có những học sinh giàu ý chí nhưng thiếu con đường thuận lợi và điều kiện đủ an toàn để tiếp tục đến lớp.

"Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, sức khỏe sinh sản phù hợp với lứa tuổi và hướng nghiệp cho học sinh nữ cần được chú trọng. Các em cần được tiếp cận thông tin về nghề nghiệp, cơ hội học tập, việc làm để nhận ra tương lai có nhiều lựa chọn, không bị giới hạn bởi hoàn cảnh hay những quan niệm cũ", cô Nữ chia sẻ.

Nhiều trẻ em gái ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số kết hôn và sinh con từ khi tuổi còn nhỏ.

Một hướng hỗ trợ khác cũng rất quan trọng là xây dựng mạng lưới kết nối những phụ nữ DTTS thành đạt, nữ giáo viên, nữ cán bộ trưởng thành từ bản làng để trực tiếp chia sẻ, truyền cảm hứng và đồng hành với các em gái. Những câu chuyện có thật từ cộng đồng sẽ giúp các em nhìn thấy những con đường phát triển mà trước đây có thể chưa từng nghĩ tới.

Cùng với đó, chính quyền địa phương, nhà trường và các tổ chức đoàn thể cần xây dựng mô hình hỗ trợ trẻ em gái có nguy cơ bỏ học. Mỗi trường hợp cần được theo dõi, tư vấn và có giải pháp phù hợp với hoàn cảnh cụ thể thay vì dừng lại ở những hoạt động vận động chung chung.

Bảo đảm cơ hội học tập cho trẻ em gái DTTS đòi hỏi sự kiên trì và phối hợp từ nhiều phía. Từ chính sách giảm nghèo, đầu tư trường lớp đến thay đổi nhận thức trong từng gia đình, mỗi giải pháp đều góp phần giữ các em ở lại với con chữ. Khi được tiếp cận giáo dục bình đẳng và có điều kiện phát triển, trẻ em gái sẽ có thêm cơ hội làm chủ cuộc sống, đóng góp cho gia đình và quê hương.