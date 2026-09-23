Bài cuối: Kỷ luật trong công việc, tận tâm với Nhân dân

Mỗi ngày làm việc tại Công an phường Cam Đường bắt đầu bằng việc rà soát nhiệm vụ, phân công công việc và xác định trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ. Những nhiệm vụ phát sinh được trao đổi, những phần việc cần phối hợp được xác định cụ thể, bảo đảm công việc được triển khai thống nhất, không bỏ sót.

Đối với một đơn vị Công an cơ sở, yêu cầu này càng quan trọng bởi khối lượng công việc đa dạng, liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ vừa thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo thẩm quyền, vừa thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính và các nhiệm vụ khác được giao.

Kỷ luật trước hết là chấp hành nghiêm điều lệnh, mệnh lệnh, quy trình, chế độ trực và quy định trong thực hiện nhiệm vụ. Nhưng kỷ luật cũng được thể hiện qua tinh thần chủ động, trách nhiệm với phần việc được giao.

Một hồ sơ được tiếp nhận đúng quy định, một thủ tục được hướng dẫn đầy đủ, một vấn đề được giải thích rõ ràng có thể là những việc thường ngày đối với cán bộ, chiến sĩ, nhưng lại là thước đo trực tiếp chất lượng phục vụ đối với người dân.

Với phương châm “Còn dân chờ, còn giờ làm việc”, Công an phường Cam Đường chú trọng nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính. Từ khi đơn vị đi vào hoạt động ngày 1/7/2025 đến nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn luôn đạt trên 98%.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phúc - Trưởng Công an phường Cam Đường cho biết: Đơn vị chú trọng lựa chọn, bố trí cán bộ làm công tác tiếp dân, bảo đảm yêu cầu về chuyên môn và giao tiếp, ứng xử. Khi tiếp xúc với người dân, cán bộ phải giữ thái độ hòa nhã, điềm tĩnh, hướng dẫn rõ ràng, không nóng nảy, không để người dân bức xúc do cách ứng xử.

Tinh thần trách nhiệm còn được thể hiện ở việc không né tránh những vấn đề khó. Công việc đã được giao phải được theo dõi đến khi hoàn thành; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền. Đây là cách hạn chế tình trạng đùn đẩy, kéo dài công việc và nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực thi nhiệm vụ.

Trong điều kiện địa bàn phát triển nhanh, yêu cầu đối với cán bộ, chiến sĩ không chỉ là làm đúng mà còn phải làm chủ động, khoa học. Phân công rõ giúp từng cá nhân phát huy trách nhiệm; phối hợp chặt giúp tập thể xử lý hiệu quả nhiệm vụ đòi hỏi nhiều lực lượng.

Từ nền nếp ấy, “Kỷ luật nhất” được chuyển hóa thành chất lượng công việc. Kỷ luật không tách khỏi yêu cầu phục vụ Nhân dân mà chính là cơ sở để cán bộ thực hiện đúng chức trách, đúng quy trình, đúng thẩm quyền và chịu trách nhiệm về kết quả nhiệm vụ được giao.

Nếu kỷ luật tạo nền nếp trong tổ chức công việc thì bám địa bàn là yêu cầu trực tiếp để Công an phường thực hiện chức năng bảo đảm an ninh trật tự. Cam Đường đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư, hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao thông, xây dựng và các dự án đầu tư có nhiều biến động. Những thay đổi đó đòi hỏi lực lượng Công an phải thường xuyên nắm tình hình, quản lý địa bàn và chủ động phòng ngừa.

Nắm địa bàn không chỉ là sự có mặt thường xuyên tại khu dân cư mà quan trọng hơn là cập nhật thông tin, nhận diện những vấn đề nổi lên, đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự để có biện pháp phòng ngừa, xử lý theo chức năng. Những thông tin từ cơ sở được tiếp nhận, xác minh và tổng hợp, phục vụ công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với công tác nghiệp vụ, Công an phường chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của người dân trong phòng ngừa tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự. Đơn vị hiện duy trì 106 mô hình phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư và 27 mô hình liên kết về an ninh, trật tự.

Thông qua các mô hình, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng ngừa được thực hiện thường xuyên. Người dân cũng có thêm kênh để phản ánh tình hình, cung cấp thông tin và phối hợp với lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Năm 2025 và 8 tháng năm 2026, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần cùng Công an phường đấu tranh làm rõ 40 vụ/70 đối tượng phạm tội về ma túy đưa đi cai nghiện bắt buộc 28 người.

Những kết quả đó cho thấy hiệu quả của việc phát huy sức mạnh từ cơ sở. Lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhưng để phòng ngừa hiệu quả, rất cần sự tham gia của người dân, tổ dân phố và các lực lượng ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Công an phường phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, hướng dẫn người dân thực hiện định danh điện tử, tiếp cận dịch vụ công, rà soát, quản lý dân cư. Đây vừa là yêu cầu trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự, vừa góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cam Đường đánh giá: Lực lượng Công an phường đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết công việc từ cơ sở.

Cũng theo đồng chí Nhẫn, trong điều kiện địa bàn phát triển nhanh, khối lượng công việc ngày càng lớn, lực lượng Công an đã chủ động bám địa bàn, phối hợp với chính quyền xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững an ninh trật tự và tạo môi trường ổn định cho địa phương phát triển.

Đối với địa bàn đang có tốc độ phát triển nhanh như Cam Đường, bảo đảm an ninh, trật tự là điều kiện quan trọng để tạo môi trường ổn định cho phát triển. Lực lượng Công an không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn chủ động bám địa bàn, gần dân, nắm tình hình, phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Từ thực tiễn ở Cam Đường, có thể thấy “Kỷ luật nhất” và “Gần dân nhất” có mối quan hệ chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ. Kỷ luật bảo đảm cán bộ, chiến sĩ thực hiện đúng chức trách, quy trình và thẩm quyền; bám cơ sở giúp việc thực hiện nhiệm vụ sát với tình hình thực tế.

Một hồ sơ được giải quyết đúng hạn, một tin báo được tiếp nhận và xử lý kịp thời, một nguy cơ mất an toàn được phát hiện từ sớm hay một vụ việc liên quan đến an ninh trật tự được giải quyết đúng quy định đều là kết quả của tinh thần trách nhiệm.

Chủ tịch UBND phường Cam Đường Nguyễn Xuân Nhẫn nhấn mạnh: Sự ổn định về an ninh trật tự là một trong những nền tảng để địa phương phát triển. Trong quá trình đó, Công an phường thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng ở cơ sở giải quyết những vấn đề phát sinh.

Từ giao ban đầu ngày đến những ca trực, từ tiếp nhận hồ sơ hành chính đến nắm địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, mỗi nhiệm vụ đều đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ giữ vững kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.

Đó cũng là cách phong trào “3 nhất” được đưa vào công việc hằng ngày ở Cam Đường. “Kỷ luật nhất” tạo nên nền nếp; “Trung thành nhất” là yêu cầu về bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy với nhiệm vụ; “Gần dân nhất” trở thành phương pháp để nắm chắc địa bàn, phục vụ Nhân dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở.

Khi những yêu cầu ấy được thực hiện thường xuyên trong từng phần việc, phong trào thi đua không còn là khẩu hiệu mà trở thành tác phong công tác của mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng hình ảnh người Công an phường bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm, gần gũi với Nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.