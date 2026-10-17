Bài cuối: Khơi thông nguồn lực, tăng tốc về đích

Đến cuối tháng 9, Việt Nam đã có ba lớp dữ liệu đáng chú ý. Một là, GDP 9 tháng ước đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua. Hai là, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,3% so với năm trước và tăng 16,7% so với cùng kỳ. Ba là, xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 434,3 tỷ USD, tăng 24,5%, nhập khẩu đạt 453,7 tỷ USD, tăng 36,7%.

Những con số này cho thấy nền kinh tế đang có những động lực thực tế để tiếp tục tăng tốc.

Ở chặng nước rút cuối, dù chúng ta đã có nền tảng, nhưng sẽ là khoảng thời gian để phép thử về năng lực điều hành, sức bật của doanh nghiệp (DN) và khả năng chuyển hóa các chính sách thành tăng trưởng thực. “Gió ngược” vẫn còn, nhưng con thuyền tăng trưởng đã có thêm động lực để vươn lên phía trước.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026, nói về khả năng tăng trưởng hai con số trong năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, với bức tranh kinh tế - xã hội tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026, quý IV và cả năm, Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu tiếp tục giữ tăng trưởng 2 con số. Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp có hiệu quả.

"Trong 3 tháng cuối năm quyết liệt thực hiện, làm sao từng bộ ngành, địa phương, DN đều hoàn thành kế hoạch cả năm thì toàn nền kinh tế sẽ đạt được", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhận định.

Trước đó, khi cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vào chiều 24/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá năm 2026 là năm nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực và năm 2027 là năm bứt phá để thực hiện các mục tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ. Do vậy, trong thời gian còn lại của năm 2026 và năm 2027, Chính phủ kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đạt mức cao nhất các mục tiêu đề ra.

Hưởng ứng quyết tâm đạt mục tiêu, các bộ ngành, địa phương, DN tiếp tục đồng loạt vào cuộc. Hà Nội kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số cả năm 2026, không điều chỉnh giảm; đồng thời cập nhật kịch bản điều hành quý IV với mục tiêu tăng trưởng 16,55%. Với quyết tâm đó, thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp, khai thác hiệu quả động lực từ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và các lĩnh vực kinh tế, tạo bước bứt phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Từ đầu tàu phía Nam, trong 3 tháng cuối năm, TP Hồ Chí Minh dồn lực quyết tâm thực hiện 3 mục tiêu lớn: Tăng trưởng trên 2 con số (Nghị quyết Chính phủ là 10,02%), thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, giải ngân 100% vốn đầu tư công. Mục tiêu này hoàn toàn khả thi khi 9 tháng đầu năm 2026 kinh tế - xã hội TP tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; các động lực tăng trưởng về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư phát huy hiệu quả: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 683.867 tỷ đồng, tăng 47,63% so với cùng kỳ, đạt 57,95% mục tiêu năm; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 11,1%.

Với các bộ ngành, Bộ Công Thương mới đây đã tổ chức hội thảo xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan về các nội dung của Dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với 4 quan điểm chiến lược và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Còn Bộ Tài chính đã trình Chính phủ báo cáo Quốc hội Dự án Luật Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) (thay thế Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017), với một trong các chính sách trọng tâm là hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lên DN. Quan điểm của Bộ Tài chính khi xây dựng Dự thảo Luật là chính sách phải tạo điều kiện để DNNVV lớn lên, phát triển bền vững hơn, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và có khả năng cạnh tranh thực chất trên thị trường. DN phải là trung tâm của chính sách, còn Nhà nước tập trung kiến tạo môi trường, khơi thông nguồn lực và tạo động lực để DN chủ động phát triển.

Với vai trò dẫn dắt nguồn vốn của nền kinh tế, ngành Ngân hàng cho biết luôn sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng DN, doanh nhân Việt Nam trong quá trình triển khai các mục tiêu đã được Đảng và Nhà nước đề ra, đồng thời không ngừng cải cách, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách tiền tệ - tín dụng nhằm gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tăng trưởng bắt đầu từ chính DN, trong nhà máy, trên công trường, tại các trung tâm nghiên cứu, trong hệ thống logistics...

Tại những đơn vị trực tiếp thực thi chủ trương, Cục Thuế đã ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua với khẩu hiệu: “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026 - 2030”. Với mục tiêu lấy người nộp thuế làm trung tâm và dữ liệu làm tài sản chiến lược, phong trào kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá mạnh mẽ trong việc xây dựng hệ thống quản lý thuế.

Có cùng phong trào, Cục Hải quan lại tập trung vào các nhiệm vụ cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi thương mại; triển khai Hải quan số, Hải quan thông minh; bảo đảm thu ngân sách; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và nâng cao năng lực công chức Hải quan. Trong khi đó, với ngành Điện lực, việc phát động phong trào nhằm tạo động lực để cán bộ công nhân viên, người lao động hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và phát triển tổng công ty trong giai đoạn mới…

2026 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Tuy nhiên, không chỉ đặt mục tiêu 2 con số, mục tiêu của Đảng đặt ra trong dài hạn là giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.

Đáng chú ý, Đảng cũng xác định tăng trưởng phải đi đôi với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, tạo thêm việc làm, giảm thất nghiệp, giảm chênh lệch giàu nghèo và bảo vệ môi trường. Phát triển kinh tế cần gắn chặt với bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh và triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại, qua đó giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển lâu dài.

Tất cả những mục tiêu này, được Đảng và Chính phủ giữ quan điểm xuyên suốt trong thời gian qua cũng như định hướng trong thời gian tới. Mới đây nhất, phát biểu bế mạc tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV chiều 8/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Trung ương thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4,5%, giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn. Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo; cụ thể hóa Kết luận số 18, gắn với đổi mới mô hình phát triển theo Nghị quyết số 19. Tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài; đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân.

Như vậy, tăng trưởng 10% trở lên không phải là sự gia tăng thuần túy về quy mô, mà phải là quá trình phát triển có kiểm soát, có chất lượng và có trách nhiệm, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng nhanh với yêu cầu ổn định, công bằng và bền vững.

Bởi vậy, dù những số liệu 9 tháng có nhiều điểm sáng, mang đến những tín hiệu vui tươi - đó chính là cơ sở vững chắc của niềm tin, nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan. Thực tế, Chính phủ cũng xác định chặng đường trước mắt sẽ còn nhiều thách thức, và các tổ chức quốc tế vẫn đang đưa ra những dự báo thấp hơn mục tiêu 10%.

Dù phía trước là một bài toán khó – nhưng sẽ có lời giải. Khi mục tiêu đã rõ, nguồn lực đang được khơi thông và cả hệ thống cùng chuyển động, niềm tin có thể trở thành một nguồn lực của tăng trưởng. Điều chúng ta cần làm là tiếp tục giữ vững niềm tin, kiên định mục tiêu và hành động: nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, và không để bất kỳ nguồn lực nào của đất nước bị lãng phí!