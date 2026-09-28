Bài cuối: Đánh giá hiệu quả vốn FDI bằng giá trị và sức lan tỏa với nền kinh tế

Thu hút FDI chủ động và chọn lọc

Thưa ông, Nghị quyết 10-NQ/TW xác định kinh tế FDI là một động lực quan trọng của nền kinh tế. TP Huế đã cụ thể hóa chủ trương này như thế nào?

- Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 10-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy (BTVTU) xác định phải nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành những nhiệm vụ sát với thực tiễn của Huế, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Trên cơ sở đó, BTVTU ban hành Kế hoạch 75-KH/TU ngày 31/7/2026, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện, sản phẩm đầu ra, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm của người đứng đầu. Qua đó, tinh thần của Nghị quyết 10 được chuyển thành những việc cụ thể, có địa chỉ và tiến độ rõ ràng.

Một nội dung quan trọng là Huế thay đổi cách tiếp cận về FDI. TP không chỉ quan tâm thu hút thêm dự án, thêm nguồn vốn, mà hướng tới hình thành hệ sinh thái kinh tế có vốn FDI hiện đại, hiệu quả, bền vững, gắn kết chặt chẽ hơn với khu vực kinh tế trong nước.

Đoàn công tác TP Huế trong cuộc gặp với đại diện TP Namyangju (Hàn Quốc) bàn về hợp tác kinh tế.

Theo hướng đó, công tác xúc tiến đầu tư được đổi mới theo hướng chủ động, có trọng tâm, dựa trên dữ liệu; tiếp cận trực tiếp các nhà đầu tư (NĐT) chiến lược, tập đoàn lớn, quỹ đầu tư và từng thị trường, từng chuỗi cung ứng. TP đồng thời chú trọng hỗ trợ NĐT sau cấp phép, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang hoạt động, khuyến khích những dự án có chất lượng mở rộng đầu tư.

Đặc biệt, UBND TP xây dựng Đề án “Thu hút NĐT FDI vào TP Huế giai đoạn 2026 - 2030”. Đề án tập trung đánh giá thực trạng, nhận diện “điểm nghẽn”, xác định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn NĐT chiến lược, danh mục NĐT mục tiêu và phương thức tiếp cận phù hợp.

Đề án cũng đề xuất các giải pháp về xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, phát triển nguồn nhân lực, hình thành chuỗi giá trị và hệ sinh thái DN, hoàn thiện hạ tầng, cũng như cơ chế đồng hành, đối thoại với NĐT trong và sau quá trình triển khai dự án. Dự kiến Đề án sẽ ban hành đầu quý IV/2026, tạo thêm cơ sở để Huế triển khai mục tiêu thu hút FDI giai đoạn 2026 - 2030 một cách chủ động và chọn lọc.

“TP Huế mong muốn hình thành một môi trường đầu tư mà ở đó DN không chỉ đến để thực hiện một dự án, mà có thể phát triển lâu dài, mở rộng hoạt động, cùng Huế tạo dựng những chuỗi giá trị mới. Với nền tảng của một TP trực thuộc Trung ương, cùng những lợi thế riêng có về văn hóa, con người và không gian phát triển, Huế có cơ hội thu hút những dòng vốn phù hợp với định hướng phát triển xanh, công nghệ cao và bền vững. Và dòng vốn sẽ để lại những giá trị to lớn cho DN, cho người dân, cho TP”.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang

Chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển

Từ tinh thần của Nghị quyết 10-NQ/TW, Huế đang thay đổi cách nghĩ và cách làm về thu hút, đồng hành cùng DN FDI như thế nào?

- Điều thay đổi trước hết là về tư duy. Huế không còn nhìn thu hút FDI đơn thuần qua số vốn đăng ký hay số lượng dự án, mà phải đặt câu hỏi: Dòng vốn đó mang lại giá trị gì cho Huế?

Từ cách nhìn đó, TP chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển, điều hành theo kết quả. Huế ưu tiên những dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường, có khả năng chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và liên kết với DN trong nước.

Cách làm cũng phải thay đổi. Huế chủ động xác định các lĩnh vực, dự án và NĐT phù hợp với định hướng phát triển của TP; đồng thời đổi mới xúc tiến đầu tư, tăng cường hỗ trợ DN trong quá trình triển khai dự án.

Đoàn công tác UBND TP Huế thăm hoạt động sản xuất tại Cty TNHH Công nghệ và Bảo hộ Kanglongda, một DN FDI tại Huế.

Huế xác định hiệu quả FDI phải được nhìn từ giá trị và sức lan tỏa với nền kinh tế: Công nghệ được chuyển giao, DN trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, người lao động có thêm việc làm và cơ hội nâng cao kỹ năng… Đó chính là sự chuyển từ “thu hút vốn” sang “kiến tạo giá trị”.

Hiện tại, đâu là những “điểm nghẽn” lớn nhất đang cản trở Huế thu hút FDI? TP xác định vấn đề nào cần ưu tiên tháo gỡ trước để tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới?

- Theo tôi, “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay là Huế chưa hình thành được một hệ sinh thái FDI thật sự đồng bộ, từ quy hoạch, xúc tiến, tiếp cận đất đai, hạ tầng đến hỗ trợ và đồng hành cùng DN sau cấp phép.

Hoạt động thu hút FDI còn thiếu trọng tâm theo từng lĩnh vực; quỹ đất sạch và thủ tục đất đai còn khó khăn. Hạ tầng logistics, hạ tầng các khu công nghiệp và hạ tầng xã hội chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của NĐT. Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là về kỹ thuật, tay nghề, ngoại ngữ, cũng là vấn đề cần nâng cao.

Hiệu quả hỗ trợ DN và giải quyết vướng mắc cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác xúc tiến đầu tư còn nặng về phương thức truyền thống; cải cách hành chính có nơi chưa đồng bộ giữa dịch vụ công trực tuyến và quy trình xử lý thực tế.

Từ thực tế đó, BTVTU xác định phải tháo gỡ từ gốc. Trước hết là nâng cao chất lượng quy hoạch và sàng lọc FDI theo lĩnh vực, gắn thu hút đầu tư với chiến lược phát triển của TP; tăng cường quỹ đất sạch, hạ tầng giao thông, logistics, khu công nghiệp, hạ tầng xã hội; nâng chất lượng nguồn nhân lực.

Cùng với đó là đổi mới phương thức xúc tiến và hỗ trợ NĐT, chuyển sang cách tiếp cận chủ động, có trọng tâm, hướng trực tiếp đến các NĐT chiến lược; tăng cường hỗ trợ trong suốt vòng đời dự án, theo dõi việc thực hiện cam kết và kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là thu hút được vốn, mà phải biến dòng vốn FDI thành giá trị thực cho Huế thông qua công nghệ, việc làm chất lượng cao, liên kết với DN trong nước, đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Đây chính là thước đo hiệu quả của việc thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW trên địa bàn TP Huế.

Xin cảm ơn ông!

TP Huế đặt mục tiêu thu hút FDI đạt 1.200 - 1.400 triệu USD trong giai đoạn 2026 - 2030 (240 - 280 triệu USD/năm). Vốn FDI thực hiện đạt 800 - 1.000 triệu USD (160 - 200 triệu USD/năm); khu vực FDI đóng góp khoảng 12% - 15% GRDP của TP; tỷ trọng lao động qua đào tạo trong khu vực kinh tế FDI đạt trên 80%.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, cùng với phân công nhiệm vụ, TP sẽ tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá tiến độ thực hiện các đề án, kế hoạch triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW, gắn trách nhiệm cụ thể với từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã được giao tham mưu bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW và Kế hoạch 75-KH/TU vào chương trình kiểm tra, giám sát. Đảng ủy UBND TP có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo BTVTU. Những nhiệm vụ chậm tiến độ, “điểm nghẽn” kéo dài hoặc khó khăn của NĐT chưa được giải quyết phải được xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, có giải pháp khắc phục kịp thời.