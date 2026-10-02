Bài cuối: Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở đường định hình hành lang logistics Đông - Tây

Ưu tiên cao tốc để rút ngắn hành trình

Ngày 2/10, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, từ 0h ngày 1/10 đến 0h ngày 2/10, sau khi tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành được thông xe toàn tuyến đã ghi nhận gần 25.000 lượt phương tiện lưu thông. Doanh thu trong 24 giờ đầu tiên đạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Theo bà Phương, so với thời điểm trước đó chỉ thông xe một số đoạn tuyến, lưu lượng phương tiện đã tăng khoảng 30%, doanh thu tăng tới 140%. Số liệu này cho thấy nhu cầu lưu thông trên tuyến hành lang Đông - Tây là rất lớn.

Những chuyến hàng đã bắt nhịp trải dài từ Đông sang Tây.

Ông Đào Ánh Phi, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Đặng Vũ Phát (Đồng Nai) cho biết, doanh nghiệp quyết định cho phương tiện đi theo hướng tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành ngay từ ngày đầu tuyến thông xe.

Ông Phi chia sẻ, nếu đi QL51 qua Biên Hòa rồi theo QL1 về khu vực Long An cũ với quãng đường hơn 100km, khoảng 2 tiếng đồng hồ, tiêu hao 70 lít dầu, giá dầu hiện nay 30.300 đồng, mất khoảng 2.121.000 đồng. Tuyến này có một trạm thu phí, thấp hơn phí cao tốc. Tuy nhiên, khi kẹt đường, thời gian di chuyển có thể 4 tiếng đồng hồ.

Đi tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 58km, hết khoảng 40 phút, tiêu tốn 20 lít dầu, tương đương 609.940 đồng. Nếu tính phí cao tốc 446.774 đồng/lượt cũng lợi hơn nhiều so với đi quốc lộ.

"Nếu tính cả nhiên liệu, thời gian của phương tiện và tài xế, khấu hao xe cũng như những chi phí phát sinh do ùn tắc thì đi cao tốc lợi hơn nhiều. Với những chuyến hàng cần giao gấp, yếu tố thời gian càng quan trọng. Chúng tôi sẽ ưu tiên cao tốc để rút ngắn hành trình và chủ động hơn", ông Phi khẳng định.

Những cảng biển khu vực phía Đông chờ đón dòng hàng hoá từ miền Tây.

Theo ông Nguyễn Duy Khương, Phó chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân trẻ TP Đồng Nai, tác động của Bến Lức - Long Thành đối với doanh nghiệp không nên chỉ nhìn ở mức phí sử dụng cao tốc.

Ông Khương cho biết: Toàn tuyến vừa đưa vào khai thác, doanh nghiệp cần thời gian tổ chức lại hành trình, theo dõi lưu lượng phương tiện, thời gian vận chuyển và chi phí thực tế. Khi có đủ dữ liệu mới đánh giá được cụ thể.

"Chi phí logistics không chỉ gồm nhiên liệu và phí đường bộ. Nếu một chuyến xe rút ngắn được hàng chục kilomet, giảm đáng kể thời gian lưu thông, tiêu tốn nhiên liệu, hạn chế ùn tắc thì phí sử dụng cao tốc có thể được bù lại bằng phần chi phí vận hành tiết giảm", ông Khương nói.

Theo ông Khương, giá trị của Bến Lức - Long Thành thể hiện rõ hơn khi đặt trong tổng thể mạng lưới giao thông liên vùng, gồm cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Vành đai 3 TP.HCM, QL51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và hệ thống cảng biển. Doanh nghiệp có thể lựa chọn cung đường phù hợp với từng loại hàng, thời điểm giao nhận và điểm đến.

Hình thành chuỗi logistics đa phương thức

Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đưa vào khai thác đã phần nào thấy rõ những tác động tích cực với hoạt động vận tải, giao thương hàng hoá, logistics trên tuyến hành lang Đông - Tây.

Những cây cầu, con đường đã nối đôi bờ đưa hàng hoá di chuyển nhanh hơn từ hai miền.

Từ đây đến cuối năm, khi tuyến Vành đai 3 TP.HCM đưa vào khai thác, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu khai thác đồng bộ, kết hợp với hệ thống cảng Phước An, Cái Mép - Thị Vải, sân bay Long Thành sẽ hình thành chuỗi logistics đa phương thức Bộ - Thuỷ - Hàng không, và tương lai thêm cả đường sắt Biên Hoà - Vũng Tàu.

TSKH.KTS. Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners cho rằng, việc hoàn thiện hệ thống đường cao tốc, đường vành đai và các tuyến kết nối có ý nghĩa quan trọng đối trong hình thành mạng lưới logistics hiệu quả ở vùng đô thị TP.HCM mở rộng.

Theo ông Sơn, điểm quan trọng là các công trình giao thông mới không nên được nhìn như những tuyến độc lập mà đường bộ phải kết nối với đường thủy, hàng không và đường sắt để hình thành một hệ thống logistics đa phương thức, nâng độ ổn định và khả năng dự phòng của chuỗi vận tải. Khi đó, chi phí xuất nhập khẩu có điều kiện giảm xuống, tạo hiệu quả tổng hợp cho tăng trưởng kinh tế", ông Sơn nhận định.

Chi phí logistics được kỳ vọng tối ưu khi nối thông Đông - Tây.

TP Đồng Nai đang đứng trước cơ hội hình thành một không gian logistics có sự kết nối giữa nhiều phương thức vận tải. Cao tốc và đường vành đai đảm nhiệm vai trò vận chuyển đường bộ. Hệ thống sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và các tuyến thủy nội địa tạo điều kiện gom hàng bằng đường thủy.

Sân bay Long Thành bổ sung năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không; đường sắt là phương thức quan trọng đối với vận tải hàng hóa khối lượng lớn trong dài hạn. Hàng hóa có thể được gom từ các khu công nghiệp, vùng sản xuất về các cảng sông, sau đó vận chuyển bằng đường thủy đến các cảng trung tâm như Cái Mép - Thị Vải. Những lô hàng cần giao nhanh có thể tiếp tục sử dụng đường bộ hoặc hàng không tùy theo yêu cầu.

Theo ông Sơn, khi mạng lưới này hình thành, lợi ích không chỉ dừng ở việc giảm chi phí vận tải. Dọc các hành lang giao thông mới sẽ có điều kiện phát triển các cảng, kho bãi, trung tâm phân phối, dịch vụ logistics và các khu công nghiệp hỗ trợ.

Đặc biệt, với nông sản, thủy sản từ miền Tây, việc rút ngắn thời gian vận chuyển đến các trung tâm logistics, sân bay và cảng biển sẽ góp phần nâng cao khả năng bảo quản chất lượng hàng hóa.

Hiện nay Đồng Nai cũng đang quan tâm phát triển logistics.

"Khi chi phí và thời gian logistics được kiểm soát tốt hơn, doanh nghiệp có thêm điều kiện chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang phát triển công nghiệp chế biến, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Khi làm chủ được chi phí logistics, chúng ta sẽ nâng khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường", ông Sơn nói.

Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Ông Phạm Quốc Long, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý, môi giới và dịch vụ hàng hải Việt Nam (VISABA) cho biết, ĐBSCL là vùng sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước, với khoảng 24 triệu tấn lúa, 6,7 triệu tấn trái cây và 4,8 triệu tấn thủy sản mỗi năm.

Lượng hàng hóa xuất khẩu thực tế cần vận chuyển của khu vực vào khoảng 18-20 triệu tấn/năm. Phần lớn hàng hóa vẫn phải đưa lên hệ thống cảng khu vực Đông Nam Bộ, trong đó có Cát Lái và Cái Mép - Thị Vải.

Đường sá đã kéo dòng vận tải hàng hoá thuận lợi hơn, về kinh phí tiết giảm thì cân nhắc tính toán lâu dài.

Theo ông Long, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành được đưa vào khai thác và sắp tới thêm các tuyến vành đai sắp hoàn thiện, giờ đây từ vùng sản xuất, hàng hóa theo tuyến cao tốc đến Đồng Nai, sân bay Long Thành hoặc kết nối về hệ thống cảng biển phía Đông.

Việc rút ngắn thời gian vận chuyển và có thêm lựa chọn về tuyến đường sẽ tạo thuận lợi cho sản xuất, lưu thông và xuất khẩu hàng hóa.

Chờ đón sự bứt phá từ những cây cầu và con đường.

"Ở chiều ngược lại, hàng nhập khẩu từ các cảng có thêm hướng vận chuyển về các khu công nghiệp, trung tâm phân phối và thị trường tiêu thụ phía Tây", ông Long nói.

Theo quy hoạch, TP Đồng Nai sẽ có 4 trung tâm logistics lớn với tổng diện tích hơn 950ha, gồm 2 trung tâm tại khu vực sân bay Long Thành, một trung tâm tại xã Phước An và một trung tâm tổng kho trung chuyển miền Đông tại Trảng Bom. Địa phương có 3 cảng lớn hoạt động theo mô hình logistics gồm ICD Tân Cảng - Long Bình, ICD Tân Cảng - Nhơn Trạch và ICD Cảng Đồng Nai. Khu dịch vụ hậu cần cảng Phước An đi vào hoạt động từ tháng 11/2024. Định hướng đến năm 2050, logistics Đồng Nai phát triển theo hướng trở thành trung tâm logistics có vai trò ở cấp khu vực và quốc tế. Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai ông Nguyễn Kim Long cho biết, địa phương sẽ ưu tiên hoàn thiện hạ tầng chiến lược, nhất là các công trình gắn với sân bay Long Thành, hệ thống cao tốc, vành đai, các trục kết nối liên vùng và những đô thị động lực.

>>> Cao tốc Bến Lức - Long Thành nối mạch Đông - Tây

Bài 1: Mở thêm luồng vận tải Đông - Tây

Bài 2: Sân bay Long Thành - điểm hội tụ của mạng lưới giao thông đa phương thức