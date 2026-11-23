Phát triển văn hóa Thủ đô được xác định là chiến lược trọng tâm nhằm chuyển hóa các giá trị di sản nghìn năm văn hiến thành nguồn lực kinh tế - xã hội mạnh mẽ. Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; có năng lực cạnh tranh cao, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Với nền tảng hợp tác lâu năm, Pháp đang đồng hành cùng Hà Nội trong nghiên cứu, gìn giữ và phát huy giá trị di sản, đồng thời mở rộng kết nối nghệ thuật và thúc đẩy sáng tạo đương đại. Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với ông Éric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam về những dấu ấn hợp tác và định hướng trong thời gian tới.

-Pháp và Hà Nội có lịch sử hợp tác lâu dài trong lĩnh vực văn hóa, kiến trúc và bảo tồn di sản. Theo ông, đâu là đặc điểm nổi bật của mối quan hệ này và những ưu tiên hợp tác đã thay đổi như thế nào qua thời gian?

- Đặc điểm nổi bật đầu tiên là bề dày lịch sử, cùng khả năng đổi mới và thích ứng của quan hệ hợp tác. Ban đầu, hai bên chủ yếu phối hợp trong nghiên cứu, bảo tồn và trùng tu các công trình kiến trúc, di sản đô thị.

Ngày nay, phạm vi hợp tác đã mở rộng sang chuyển giao tri thức, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đào tạo đội ngũ chuyên gia, kết nối công chúng với di sản và thúc đẩy sáng tạo đương đại. Bảo tồn cần gắn với việc giúp công chúng hiểu những giá trị lịch sử, kiến trúc và tạo điều kiện để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Photo Hanoi - Biennale Nhiếp ảnh Quốc tế tại Hà Nội và các dự án phát huy giá trị di sản cho thấy hướng hợp tác ngày càng phong phú. Các sáng kiến kết nối ký ức với sáng tạo, tạo thêm cơ hội để người dân và du khách tiếp cận Hà Nội qua nhiều hình thức.

Quan hệ hợp tác chỉ có thể phát triển bền vững khi được xây dựng cùng các đối tác Việt Nam, trên tinh thần tin cậy và tương hỗ. Phía Pháp chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn và mạng lưới kết nối; các đối tác Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong xác định nhu cầu và lựa chọn ưu tiên.

-Ông có thể nêu những dự án tiêu biểu thể hiện sự hỗ trợ của Pháp đối với Hà Nội, cũng như cách thức các cơ quan, tổ chức Pháp đóng góp về chuyên môn và nguồn lực?

- Tôi muốn đề cập đến ba sáng kiến tiêu biểu.

Trước hết là Photo Hanoi - Biennale Nhiếp ảnh Quốc tế tại Hà Nội. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Pháp đồng chủ trì tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Viện Pháp tại Việt Nam triển khai, với sự hỗ trợ của UNESCO và nhiều đối tác. Kỳ tổ chức năm 2025 quy tụ hơn 170 nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, giám tuyển và chuyên gia đến từ 21 quốc gia, với 22 triển lãm tại khoảng 20 không gian. Biennale tạo cơ hội để nghệ sĩ Việt Nam gặp gỡ chuyên gia quốc tế, trao đổi góc nhìn và giới thiệu tác phẩm đến đông đảo công chúng. Chúng tôi đang hướng tới kỳ Photo Hanoi tiếp theo vào năm 2027.

Sáng kiến thứ hai là dự án “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” (Itinéraires touristiques patrimoniaux dans la ville de Hanoi). Dự án do Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp tài trợ thông qua Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam, phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) và Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF).

Khoảng 40 chuyên gia và 100 sinh viên đã tham gia nghiên cứu hơn 100 địa điểm lịch sử, văn hóa của Hà Nội; trong đó, 28 địa điểm được lựa chọn để tư liệu hóa bằng phương thức số. Nền tảng ra mắt tháng 10-2026, giúp người dùng khám phá các tuyến tham quan và tiếp cận thông tin, hình ảnh, tư liệu thông qua mã QR tại những địa điểm liên quan.

Sáng kiến thứ ba hướng tới nghệ thuật đương đại. Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, Viện Pháp giới thiệu triển lãm thực tế tăng cường “Faune - Thế giới động vật kỳ thú”, tác phẩm múa “Näss” và chương trình âm nhạc “Hanoi, Vibrations”. Các chương trình đưa nhiều loại hình nghệ thuật đến với công chúng, đồng thời tạo cơ hội kết nối sáng tạo đương đại với nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Qua những dự án này, đóng góp của Pháp thể hiện ở việc chia sẻ chuyên môn, huy động mạng lưới chuyên gia, kết nối các tổ chức và đồng hành về nguồn lực. Tuy nhiên, tất cả đều là kết quả hợp tác chung. Các đối tác Việt Nam chính là những người đồng kiến tạo nên dự án.

Đại diện Việt Nam và Pháp trong lễ ra mắt “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” vào ngày 18-10-2026. Ảnh: Nguyễn Hoàng

-Dự án trùng tu biệt thự tại số 49 Trần Hưng Đạo và “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” thể hiện hai hướng hợp tác khác nhau: Phục hồi công trình kiến trúc và ứng dụng công nghệ để phát huy giá trị di sản. Ông đánh giá thế nào về kết quả và ý nghĩa của những dự án này?

- Hai dự án cho thấy những phương thức khác nhau để gìn giữ và phát huy giá trị di sản. Việc trùng tu biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác giữa Vùng Île-de-France và thành phố Hà Nội. Được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, công trình phản ánh một giai đoạn có ý nghĩa trong quá trình hình thành và phát triển không gian đô thị Hà Nội.

Việc trùng tu gắn với chuyển đổi công năng thành không gian diễn giải di sản, mở ra cơ hội để công chúng tìm hiểu lịch sử kiến trúc thành phố và tham gia các hoạt động văn hóa. Theo tôi, bảo tồn một công trình cần đi cùng việc đưa công trình trở lại đời sống đô thị, tạo điều kiện để người dân tiếp tục gắn bó với nơi này.

Với tinh thần đó, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp với PRX và UBND phường Cửa Nam giới thiệu triển lãm hội họa “Ce qui demeure” (Những gì còn lại), dành riêng cho họa sĩ Nguyễn Văn Thiệu, một nghệ sĩ thuộc thời kỳ Đông Dương. Triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 19-12-2026 đến 10-1-2027 tại biệt thự số 46 Hàng Bài.

Trong khi đó, “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” tập trung vào nghiên cứu, tư liệu hóa và ứng dụng công nghệ. Nền tảng số cùng hệ thống mã QR giúp người dân, du khách tiếp cận thông tin lịch sử, hình ảnh và tư liệu ngay tại các địa điểm tham quan.

Hai hướng triển khai có thể bổ trợ cho nhau: Một bên phục hồi công trình kiến trúc và tạo công năng mới; bên kia mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, giúp công chúng hiểu rõ hơn về các địa điểm lịch sử. Di sản có thể đóng góp cho giáo dục, đời sống văn hóa và sức hấp dẫn của thành phố khi được nghiên cứu, gìn giữ và khai thác phù hợp.

-Qua các chương trình hợp tác với Pháp, đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu và cơ quan văn hóa Việt Nam có thể tiếp nhận những kiến thức, kỹ năng nào? Làm thế nào để duy trì những thành quả đó sau khi dự án kết thúc?

- Một trong những thành quả có ý nghĩa lâu dài nhất của mỗi dự án hợp tác là tri thức được tích lũy, kỹ năng nghề nghiệp được nâng cao và mạng lưới chuyên môn tiếp tục được duy trì.

Đình Trang Lâu nay là đền Trang Lâu tọa lạc tại số 77 phố Nguyễn Hữu Huân (gần ngõ Trang Lâu), phường Hoàn Kiếm. Ảnh Khánh Huy

Đình Xuân Phiến Thị (thường gọi là đình Hàng Quạt). Ảnh Khánh Huy

Trong lĩnh vực di sản, các hoạt động trao đổi giúp hai bên chia sẻ phương pháp bảo tồn, trùng tu, quy trình tư liệu hóa khoa học và kinh nghiệm kết nối công chúng với các di tích. Dự án “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” là ví dụ cụ thể. Các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và chuyên gia cùng tham gia khảo sát, xử lý tư liệu và xây dựng nội dung, qua đó tiếp cận phương pháp nghiên cứu và phổ biến thông tin bằng công cụ số.

Việc trao đổi kiến thức cần được duy trì thông qua quan hệ hợp tác giữa các cơ quan, chương trình đào tạo và hoạt động kết nối chuyên gia, đặc biệt là đội ngũ trẻ. Mục tiêu không phải áp dụng nguyên mẫu một mô hình của Pháp, mà là chia sẻ kinh nghiệm và lựa chọn phương pháp phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Các chuyên gia trong nước cũng cần tham gia sâu vào quá trình xác định vấn đề, nghiên cứu và đề xuất giải pháp. Khi đội ngũ Việt Nam chủ động làm chủ tri thức và phương pháp chuyên môn, hiệu quả hợp tác sẽ được duy trì lâu dài.

-Bên cạnh bảo tồn di sản, các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, nhiếp ảnh, điện ảnh và thiết kế mở ra cơ hội hợp tác mới giữa Pháp và Hà Nội. Theo ông, hai bên cần làm gì để thúc đẩy giao lưu sáng tạo và tăng cường sự hiện diện của nghệ sĩ Hà Nội trong mạng lưới quốc tế?

- Bảo tồn di sản và sáng tạo đương đại có quan hệ tương hỗ. Sức sống của một đô thị được nuôi dưỡng từ chiều sâu lịch sử, đồng thời phụ thuộc vào năng lực sáng tạo và khả năng tiếp nhận những hình thức biểu đạt nghệ thuật mới.

Hà Nội có đời sống nghệ thuật phong phú. Thành phố cần tạo thêm cơ hội để nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa gặp gỡ đồng nghiệp quốc tế, giới thiệu tác phẩm và tham gia các dự án chung.

Photo Hanoi là một ví dụ. Biennale tạo điều kiện để nghệ sĩ từ nhiều quốc gia gặp gỡ, trao đổi, đồng thời giúp nhiếp ảnh gia Việt Nam giới thiệu tác phẩm đến công chúng quốc tế. Những chương trình tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 cũng cho thấy khả năng kết nối nghệ thuật đương đại với không gian đô thị và các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Về lâu dài, chúng tôi mong muốn thúc đẩy các chương trình trao đổi nghệ sĩ, lưu trú sáng tác, đồng sản xuất và lưu chuyển tác phẩm. Những hoạt động này giúp nghệ sĩ mở rộng mạng lưới chuyên môn, tạo thêm cơ hội hợp tác và góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo.

-Trong những năm tới, Viện Pháp tại Việt Nam đặt ra những ưu tiên gì trong hợp tác với Hà Nội? Ông mong muốn hai bên phát triển những chương trình dài hạn nào và tăng cường sự tham gia của đối tác Việt Nam trong quá trình xây dựng dự án ra sao?

- Ưu tiên của Viện Pháp tại Việt Nam là tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác dựa trên sự tin cậy, tinh thần tương hỗ và những dự án có tầm nhìn dài hạn. Chúng tôi mong muốn duy trì hợp tác trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời tăng cường trao đổi trong các lĩnh vực sáng tạo đương đại, nghệ thuật thị giác, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và thiết kế.

Yếu tố con người luôn có ý nghĩa đặc biệt. Nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và thế hệ trẻ là những chủ thể tạo nên nội dung, sức sống cho dự án, đồng thời duy trì mối liên kết giữa hai bên.

Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn thúc đẩy thêm các dự án được xây dựng cùng đối tác Việt Nam, xuất phát từ nhu cầu, đề xuất và định hướng phát triển của chính họ. Các cơ quan, tổ chức và chủ thể hoạt động văn hóa của Hà Nội cần tham gia tích cực vào quá trình xác định ưu tiên, xây dựng nội dung và triển khai chương trình.

Hợp tác hiệu quả cần bắt đầu từ việc lắng nghe, thấu hiểu mong đợi của nhau và cùng tìm kiếm phương thức phù hợp, thay vì áp dụng những giải pháp có sẵn. Việc cùng triển khai công việc, chia sẻ trách nhiệm và duy trì quan hệ lâu dài là nền tảng để hợp tác văn hóa giữa Pháp và Hà Nội ngày càng đi vào chiều sâu.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nội dung: Thiên Tú, Tú Anh, Thoan Thu

Ảnh: Khánh Huy, Thoan Thu, Tú Anh, CTV

Thiết kế: Thanh Tuấn