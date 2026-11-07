Bãi cỏ lau nở rộ ở ngoại ô Hà Nội, khách bắc thang chụp hình

Bãi cỏ lau ở Hà Nội hút khách

Nằm cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 65km, bãi cỏ lau rộng bạt ngàn ở xã Cổ Đô (địa phận xã Phú Cường, huyện Ba Vì cũ) gần đây trở thành địa điểm check-in hút khách nhờ cảnh quan thiên nhiên đẹp, nổi bật với những khóm lau trắng muốt, bung nở rực rỡ cả một vùng.

Theo người dân địa phương, bãi cỏ lau rộng khoảng 20ha, nằm trên khu vực bãi bồi ven sông Hồng.

Mùa cỏ lau ở đây nở rộ khoảng từ đầu tháng 11 và kéo dài đến hết tháng 12.

Cỏ lau nở rộ ở bãi bồi Phú Cường, xã Cổ Đô, Hà Nội. Ảnh chụp đầu tháng 11/2026

Cỏ lau là loại cây dễ sống, mọc nhiều ở khu vực bìa rừng, ven sông hay bên lề đường. Hoa lau thường nở rộ khi thời tiết se lạnh

Khác với các bãi lau mọc ở chân cầu Long Biên, đê Ngọc Thụy hay bãi đá sông Hồng, cỏ lau ở xã Cổ Đô mọc rậm rạp và thân cao hơn, khoảng 2-3m.

Thậm chí, bông lau cũng có màu trắng buốt như tuyết, chùm nở to, trông đẹp mắt. Trước khi tàn, hoa sẽ ngả dần sang vàng và rụng, bay theo gió.

Thời điểm giao mùa từ thu sang đông, từ tháng 11 đến hết tháng 12, được xem là lúc bãi cỏ lau ở xã Cổ Đô nở rộ và đẹp nhất

Kinh nghiệm chụp ảnh cỏ lau đẹp

Anh Hoàng Dưỡng (nhiếp ảnh gia, ở Hà Nội) cho biết, bãi cỏ lau nở rộ, kết hợp với triền đê, dòng sông, tạo nên khung cảnh thơ mộng, hấp dẫn.

Mùa này, tiết trời ở ngoại ô cũng mát mẻ dễ chịu, thuận tiện cho du khách tới tham quan, chụp hình với bãi lau.

Nhiếp ảnh gia trẻ gợi ý, thời điểm lý tưởng để chụp cỏ lau là vào buổi sáng sớm hoặc chiều tà. Khi ấy, trời quang đãng, dịu mát và ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, phù hợp để du khách chụp ảnh và vui chơi ngoài trời.

“Vì cỏ lau ở bãi bồi này khá cao, vượt quá đầu người nên du khách và nhiếp ảnh gia có thể mang thêm thang chuyên dụng để chụp được những bức ảnh đẹp, đúng sở thích hơn”, anh Dưỡng cho hay.

Để có những bức ảnh và khoảnh khắc đẹp ở đây, du khách cũng nên chọn trang phục và phụ kiện có tông sáng màu, nổi bật như trắng, đỏ, vàng…

Từ trung tâm Hà Nội, để tới bãi lau xã Cổ Đô, du khách có thể di chuyển sử dụng phương tiện cá nhân như ô tô (gầm thấp hoặc cao đều tiếp cận tận nơi), xe máy.

Quãng đường dài khoảng 65km, mất khoảng 1-1,5 giờ di chuyển.

Mùa cỏ lau kéo dài khoảng 1 tháng

Khi đến nơi, du khách có thể hỏi đường người dân địa phương để được chỉ dẫn chi tiết. Đường vào bãi lau khá rộng, có lối mòn để khách dễ dàng di chuyển tới các vị trí có nhiều bông hoặc góc chụp đẹp.

Tuy nhiên, du khách tránh đến gần những khóm hoa mọc sát mép sông để đảm bảo an toàn.

Hiện ở khu vực này cũng chưa có hàng quán dịch vụ, du khách nên chủ động mang theo đồ ăn, nước uống và các phụ kiện chụp hình theo nhu cầu, sở thích riêng.

Bãi cỏ lau này còn trở thành địa điểm ngắm hoàng hôn, săn mặt trời đỏ, thu hút người dân, du khách và giới nhiếp ảnh tới trải nghiệm, sáng tạo nghệ thuật

Nếu có dịp du lịch Ba Vì thời điểm này, ngoài chụp hình ở bãi cỏ lau ven đê xã Cổ Đô, du khách có thể kết hợp ghé thăm một số điểm đến hấp dẫn khác trên địa bàn hay check-in mùa hoa dã quỳ, săn mây…

Ảnh: Hoàng Dưỡng