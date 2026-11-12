Bãi chứa dăm gỗ gây ô nhiễm khu dân cư

Mỗi khi vào mùa gió bấc, hàng trăm hộ dân sống dọc tuyến đường bờ kè, từ nút giao Nguyễn Thị Thập - Phan Chu Trinh - Lê Đức Thọ đến hẻm 34 Trần Hưng Đạo (đi qua tổ dân phố 2 và 3, phường Quy Nhơn) cảm nhận rõ mùi hôi, ẩm mốc, cùng tình trạng bụi bặm khiến không khí ngột ngạt.

Các bãi chứa dăm gỗ tại Cảng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) phát tán bụi bặm, mùi hôi sang khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Chơn

Có nhà quay mặt ra bờ kè, bà Võ Thị Hương (tổ dân phố 2) chia sẻ: “Bụi nhiều nhất là những hôm trời nắng gắt, gió thổi mạnh. Bụi gỗ bay vào nhà đóng thành lớp trên bàn ghế, nền nhà. Quần áo phơi bên ngoài lúc mang vào phải giũ bớt bụi, xe cộ sáng đậu bên ngoài đến trưa đã phủ bụi. Có những khi bụi bặm kèm mùi hôi, nhất là sau những đợt mưa”.

Theo người dân, bụi phát tán từ các bãi chứa dăm gỗ cả ngày lẫn đêm. Mức độ ô nhiễm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và hoạt động vận chuyển, bốc xếp, cào xới dăm gỗ trên bề mặt. Nhà cửa bụi bẩn, quét dọn không xuể nên bà con khu vực này có thói quen đóng kín cửa.

Tình trạng ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh quán ăn, giải khát của người dân. Việc hít thở, tiếp xúc với bụi mịn trong thời gian dài cũng khiến người dân lo ngại về các vấn đề sức khỏe, nhất là đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Dù bà con nhiều lần phản ánh, kiến nghị khắc phục nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong khuôn viên Cảng Quy Nhơn hiện có nhiều bãi chứa dăm gỗ của các DN đang hoạt động. Các bãi này nằm bên kia khu neo đậu tàu thuyền, trong đó có bãi chỉ cách khu dân cư tổ dân phố 2 khoảng 150 m.

Cách đây hơn 2 năm, sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định (cũ) đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các bãi lưu chứa dăm gỗ tại Cảng Quy Nhơn, thuộc khu vực quản lý của Công ty CP Cảng Quy Nhơn. Tại thời điểm kiểm tra, trong khuôn viên cảng có 4 đơn vị đang thuê bãi chứa dăm gỗ.

Các bãi chứa dăm gỗ tại Cảng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) phát tán bụi bặm, mùi hôi sang khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Chơn

Điều đáng nói, một số bãi chứa dăm gỗ cao trên 10 m, có bãi cao đến 16 m (vượt quá chiều cao quy định là 10 m); diện tích cây xanh chưa đảm bảo, hoạt động bốc xúc phát sinh bụi, ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Cơ quan chức năng yêu cầu Công ty CP Cảng Quy Nhơn khẩn trương làm việc với các đơn vị đang thuê kho bãi, yêu cầu có biện pháp khắc phục.

UBND tỉnh Bình Định khi đó cũng yêu cầu Công ty CP Cảng Quy Nhơn khẩn trương làm việc với các DN thuê mặt bằng làm bãi dăm gỗ, yêu cầu khống chế độ cao không quá 10 m. Đồng thời, tiến hành trồng vành đai cây xanh cách ly theo nội dung giấy phép môi trường, tăng cường vệ sinh mặt bằng cảng nhằm hạn chế tối đa tình trạng phát sinh bụi, ảnh hưởng đến khu dân cư.

Theo đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường), các DN sau đó đã khống chế độ cao các bãi chứa dăm đảm bảo dưới 10 m, trồng hàng rào cây xanh để giảm bụi, cam kết tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc thực hiện của các DN còn mang tính đối phó, trong quá trình hoạt động sau đó vẫn xảy ra tình trạng vi phạm cam kết, như có thời điểm trữ chứa dăm gỗ vượt quá độ cao; vành đai cây xanh còn thưa thớt do sau khi trồng không được chăm sóc phù hợp, nhiều cây bị chết, hao hụt nhưng DN không chủ động trồng thay thế, khắc phục.

Đại diện Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn cho biết: Hiện nay, các bãi chứa dăm gỗ nằm gần khu dân cư, trong khi các DN lưu trữ khối lượng dăm lớn nhưng chưa có biện pháp giảm thiểu bụi phát tán. Về lâu dài, ngành chức năng cần tính toán, có phương án hợp lý để bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường đô thị và sức khỏe cộng đồng. Trước thông tin phản ánh của người dân, phường sẽ tổng hợp, kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết.

Tiếp nhận thông tin, hình ảnh do phóng viên cung cấp, bà Hà Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết sẽ chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định.