Bãi cát xây dựng thành điểm vui chơi

Sau khi nổi lên với xu hướng “bãi biển Gò Vấp”, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ đến check-in, chụp ảnh, quay video đăng tải trên mạng xã hội, tình trạng tụ tập đông người, thả diều tại khu vực này đã được cơ quan chức năng kiểm soát.

Nhiều em nhỏ vui chơi tại bãi cát thuộc khu vực cải tạo bờ kè kênh Tham Lương - Bến Cát ﻿(phường An Nhơn). Ảnh: MINH KHÔI

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cũng tại khu vực này, một bãi cát phục vụ thi công cải tạo bờ kè kênh Tham Lương - Bến Cát (phường An Nhơn) lại bất ngờ trở thành điểm vui chơi của nhiều trẻ em.

Theo ghi nhận, bãi cát được tập kết để phục vụ san lấp mặt bằng một đoạn kênh dẫn ra sông Vàm Thuật. Trước đây, khu vực thi công được rào chắn, hạn chế phương tiện lưu thông. Hiện mặt đường đã được trải đá, dù vẫn có thanh chắn hạn chế đi lại nhưng khu vực bãi cát lại thu hút đông đảo người dân đến vui chơi.

Đặc biệt, vào buổi chiều và những ngày cuối tuần, nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến nghịch cát, trượt cát, đá bóng... Tuy nhiên, những đống cát được đổ khá cao, trong khi khu vực vẫn đang thi công, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với trẻ em.