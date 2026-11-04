Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 14 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành, gồm:

Thông tư số 214/2005/TT-BQP ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 269/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ.

Thông tư số 103/2010/TT-BQP ngày 2/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tên gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thi hành án dân sự trong Quân đội.

Thông tư số 66/2013/TT-BQP ngày 8/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, chế độ đối với lưu học sinh quân sự Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tư số 48/2017/TT-BQP ngày 5/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng.

Thông tư số 139/2018/TT-BQP ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc sử dụng và thực hiện một số chế độ, chính sách đối với các đối tượng làm việc tại các doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hóa hoặc giải thể, phá sản; công ty cổ phần thoái vốn nhà nước và công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý.

Quang cảnh một Hội nghị của Văn phòng Bộ Quốc phòng. (Ảnh minh hoạ: Báo QĐND)

Thông tư số 43/2018/TT-BQP ngày 20/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho hoạt động nghiệp vụ thi hành án, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự.

Thông tư số 25/2019/TT-BQP ngày 25/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng trong Quân đội làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thông tư số 155/2019/TT-BQP ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần.

Thông tư số 156/2019/TT-BQP ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần do Bộ Quốc phòng là cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Thông tư số 157/2019/TT-BQP ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý.

Thông tư số 04/2024/TT-BQP ngày 15/1/2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 155/2019/TT-BQP ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần và Thông tư số 156/2019/TT-BQP ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần do Bộ Quốc phòng là cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Thông tư liên tịch số 141/2010/TTLT-BQP-BTP ngày 19/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong Quân đội.

Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCA ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong Quân đội.

Quyết định số 84/2003/QĐ-QP ngày 3/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Hồ sơ thiết kế mẫu Trạm chế biến tập trung cấp Trung đoàn năm 2003.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/12/2026.