Bãi bỏ thủ tục nghiệm thu PCCC: Doanh nghiệp vẫn phải bảo đảm an toàn cháy, nổ

Phòng PC07, Công an tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), nghị quyết bãi bỏ hai thủ tục hành chính gồm nghiệm thu PCCC và kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC kể từ ngày 1/7/2026.

Việc cắt giảm các thủ tục này góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giảm chi phí, thời gian thực hiện, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đưa công trình, dự án vào khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, bãi bỏ thủ tục hành chính không có nghĩa là bãi bỏ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC. Chủ đầu tư vẫn phải tổ chức thi công, lắp đặt, kiểm tra và tự nghiệm thu hệ thống PCCC, chịu trách nhiệm trước pháp luật về điều kiện an toàn của công trình trước khi đưa vào hoạt động.

Cùng với việc cắt giảm thủ tục, công tác quản lý nhà nước được chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với công trình, cơ sở, phương tiện giao thông sau khi đưa vào hoạt động nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, không để việc đơn giản hóa thủ tục dẫn đến buông lỏng quản lý.

Lực lượng liên ngành kiểm tra an toàn PCCC tại khách sạn Mường Thanh, phường Việt Trì.

Trước những thay đổi này, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Phòng PC07), Công an tỉnh đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thẩm định thiết kế, kiểm tra an toàn PCCC thuộc đơn vị và Công an cấp xã. Đồng thời, hướng dẫn UBND cấp xã, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình thực hiện đúng trách nhiệm trong tổ chức nghiệm thu PCCC theo quy định.

Đáng chú ý, Phòng PC07 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp tài liệu hướng dẫn qua đường link, mã QR; rà soát, chuyển giao tài liệu điện tử về tổ chức nghiệm thu PCCC của chủ đầu tư và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC, CNCH đến 100% cơ sở thuộc diện quản lý, chủ đầu tư có dự án đang triển khai và công trình, cơ sở mới đưa vào hoạt động. Qua đó, giúp các tổ chức, cá nhân chủ động tiếp cận quy định mới, hạn chế lúng túng trong quá trình thực hiện.

Theo Phòng PC07, trên địa bàn tỉnh hiện có 77 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ PCCC, tư vấn thiết kế, thi công PCCC và các tổ chức thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp phương tiện PCCC, CNCH được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) công bố. Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị nhận thức rõ trách nhiệm trong hoạt động tư vấn, thiết kế, thi công, bảo đảm công trình đáp ứng yêu cầu thiết kế và các điều kiện an toàn PCCC.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng PC07 cho biết: “Việc cắt giảm thủ tục đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công. Các đơn vị không được nới lỏng quản lý mà phải nâng cao tính tự giác, năng lực chuyên môn và trách nhiệm trong từng khâu thực hiện. Hồ sơ thiết kế phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; quá trình thi công phải đúng thiết kế, không tự ý thay đổi các điều kiện an toàn PCCC đã được cơ quan chức năng thẩm định”.

Phòng PC07, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Chi nhánh Công ty TNHH Toto Việt Nam tại Vĩnh Phúc, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Bình Xuyên.

Để bảo đảm thống nhất trong triển khai, Công an tỉnh đã ban hành Văn bản số 8939/CAT-PC07 ngày 28/9/2026 về việc trao đổi, hướng dẫn thực hiện các quy định PCCC và CNCH theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP với các sở, ngành và UBND cấp xã. Phòng PC07 cũng tổ chức các hội nghị làm việc với chính quyền cơ sở, ghi nhận khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ; thành lập Tổ công tác giải đáp phản ánh, kiến nghị trong lĩnh vực PCCC, CNCH, công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh.

Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP mở ra hướng cải cách trong quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, hiệu quả của cải cách chỉ được bảo đảm khi đi đôi với nâng cao trách nhiệm của từng chủ thể. Mỗi chủ đầu tư, doanh nghiệp và người đứng đầu cơ sở cần chủ động kiểm tra, duy trì các điều kiện an toàn PCCC; trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và tổ chức xử lý kịp thời khi có sự cố.

Cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm; ngược lại, càng trao quyền chủ động thì càng phải đề cao ý thức tự giác và trách nhiệm pháp lý. Bảo đảm an toàn PCCC chính là bảo vệ tính mạng, tài sản của doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội.