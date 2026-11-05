Bãi bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu PCCC, tăng cường hậu kiểm và xử lý vi phạm

Tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự đồng tình với việc sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo đề xuất của Chính phủ. Các đại biểu đánh giá cao tinh thần chủ động cải cách của Bộ Công an khi đề xuất cắt giảm những thủ tục thuộc thẩm quyền, đồng thời nhận trách nhiệm xây dựng phương thức quản lý phù hợp, hiệu quả hơn.

Giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, dự thảo Luật tập trung sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, phân cấp, phân quyền và một số vấn đề phát sinh từ thực tiễn, bảo đảm có cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc.

Quang cảnh phiên họp.

Bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC

Về việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, từ ngày 1/7/2026, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông đã được bãi bỏ theo Nghị quyết số 66 của Chính phủ. Vì vậy, dự thảo Luật tiếp tục bãi bỏ thủ tục này, đồng thời bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc kiểm soát an toàn PCCC, xác định trách nhiệm quản lý và xử lý vi phạm.

Theo đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình; sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông; tổ chức nghiệm thu và kê khai thông tin trước khi đưa công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng.

Đối với việc xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông vi phạm quy định về PCCC, Bộ trưởng cho biết, pháp luật hiện hành về xử lý vi phạm hành chính và hình sự đã có các quy định về chế tài đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực này.

Sau khi Quốc hội thông qua dự án Luật này và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trong kỳ họp, Bộ Công an sẽ tham mưu, báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 106 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Trong đó, dự kiến bổ sung quy định xử phạt đối với các hành vi không tổ chức nghiệm thu về PCCC; tổ chức nghiệm thu không đúng quy định hoặc không phù hợp với thiết kế PCCC đã được thẩm định. Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm sẽ được tăng lên, đồng thời bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả.

Cụ thể, các biện pháp này bao gồm: Buộc dừng thi công, khai thác, sử dụng công trình, phương tiện giao thông để khắc phục, loại bỏ nguy cơ mất an toàn; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản; thi công công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện theo đúng thiết kế PCCC đã được thẩm định; tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định.

Dự thảo cũng định hướng bổ sung các biện pháp cưỡng chế, ngăn chặn trong trường hợp tổ chức, cá nhân không chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả, như: Ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở; ngừng cung cấp dịch vụ internet, viễn thông, hạ tầng số; niêm phong toàn bộ hoặc một phần công trình, trụ sở, địa điểm, cơ sở; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký phương tiện giao thông.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại phiên họp.

Tăng cường hậu kiểm đối với phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ

Về việc bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi đưa phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ lưu thông trên thị trường, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, lưu thông các phương tiện này cũng như việc quản lý, xử lý vi phạm sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Theo đó, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong quá trình sản xuất, nhập khẩu phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện kiểm tra, quản lý và xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc, hậu kiểm và xử lý vi phạm, dự thảo Luật quy định tổ chức, cá nhân phải kê khai thông tin đối với phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đây là quy định quan trọng, tạo cơ sở để cơ quan chức năng thực hiện hậu kiểm, quản lý, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm đối với phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ sau khi lưu thông trên thị trường.