Việc bãi bỏ thủ tục này góp phần đơn giản hóa quy trình, tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân tham gia thị trường.

Bãi bỏ thủ tục chấp thuận chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống. Ảnh: Thủy Hương

Bộ Tài chính vừa bãi bỏ một thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Theo đó, Bộ Tài chính bãi bỏ thủ tục “Chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán đối với trường hợp phải có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”. Việc bãi bỏ có hiệu lực từ ngày 16-11.

Theo quy định mới, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) trực tiếp thực hiện việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch đối với các trường hợp không phải mua bán hoặc không thể thực hiện bằng lệnh giao dịch trên sàn.

Các trường hợp này bao gồm tặng cho, thừa kế chứng khoán; phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; chuyển quyền sở hữu chứng khoán lô lẻ; chuyển quyền sở hữu theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài hoặc cơ quan thi hành án.

Ngoài ra còn có các trường hợp chia, tách, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp; vay và cho vay chứng khoán; thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bằng chứng khoán...

Theo Thông tư số 145/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, 18 nhóm trường hợp được thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch. Đối với những trường hợp khác ngoài danh mục, VSDC xem xét thực hiện trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Như vậy, tổ chức, cá nhân không còn phải thực hiện thủ tục riêng đề nghị cơ quan quản lý chấp thuận như trước đây.

Thông tư số 145/2026/TT-BTC cũng quy định bên chuyển quyền sở hữu phải lưu ký chứng khoán tại VSDC trước khi thực hiện chuyển quyền. Tuy nhiên, yêu cầu này không áp dụng trong một số trường hợp đặc thù như bên chuyển quyền sở hữu bị mất tích, đã chết; việc chuyển quyền thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài, cơ quan thi hành án; hoặc bên chuyển quyền không còn tồn tại do đã hoàn tất thủ tục chia, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Trước đó, thủ tục đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch đã được công bố tại Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12-9-2025 của Bộ Tài chính. Khi Thông tư số 145/2026/TT-BTC không còn quy định thủ tục này, Bộ Tài chính ban hành quyết định mới để cập nhật, bãi bỏ khỏi danh mục thủ tục hành chính đã công bố.

Việc bãi bỏ thủ tục hành chính trên là một bước trong quá trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động chứng khoán. Qua đó, giảm bớt khâu trung gian trong xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.