Bãi bỏ Thông tư 04 về bảo hiểm xe cơ giới, chủ xe có phải mua bảo hiểm bắt buộc?

Nhiều chủ ô tô, xe máy băn khoăn việc bãi bỏ Thông tư 04/2021/TT-BTC có đồng nghĩa với việc chấm dứt chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới hay không.

Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe cơ giới vẫn được duy trì sau khi Thông tư 04/2021/TT-BTC bị bãi bỏ (Ảnh minh họa).

Theo khoản 39 Điều 1 Thông tư 158/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, toàn bộ Thông tư 04/2021/TT-BTC bị bãi bỏ từ ngày 15/12/2026. Đây là văn bản quy định chi tiết một số điều của Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

Tuy nhiên, việc bãi bỏ văn bản hướng dẫn này không đồng nghĩa với việc chấm dứt chính sách bảo hiểm bắt buộc. Nghĩa vụ mua bảo hiểm của chủ xe cơ giới vẫn được xác lập tại các văn bản pháp luật hiện hành.

Chủ xe vẫn có nghĩa vụ mua bảo hiểm bắt buộc

Cụ thể, điểm a khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 xác định bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới là một trong những loại hình bảo hiểm bắt buộc.

Khoản 3 Điều 8 của luật quy định tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc có nghĩa vụ mua bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được phép triển khai.

Quy định này là căn cứ pháp lý quan trọng xác lập nghĩa vụ tham gia bảo hiểm. Việc một thông tư hướng dẫn bị bãi bỏ không làm mất đi nghĩa vụ đã được quy định trong luật.

Về đối tượng và trách nhiệm tham gia, Điều 2 và Điều 4 Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định chủ xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải mua bảo hiểm bắt buộc TNDS tại doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai nghiệp vụ.

Nghị định 67/2023/NĐ-CP là căn cứ quy định hiện hành

Một điểm cần lưu ý là Nghị định 03/2021/NĐ-CP đã hết hiệu lực khi Nghị định 67/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 6/9/2023. Do đó, Thông tư 04/2021/TT-BTC vốn được ban hành để hướng dẫn Nghị định 03 không còn là căn cứ hướng dẫn chính sách hiện hành.

Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về đối tượng bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí, số tiền bảo hiểm tối thiểu và trách nhiệm của các bên liên quan. Đây là cơ sở pháp lý trực tiếp để thực hiện chính sách bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

Như vậy, từ ngày 15/12/2026, Thông tư 04/2021/TT-BTC chính thức bị bãi bỏ, nhưng chủ xe cơ giới thuộc đối tượng quy định vẫn phải mua bảo hiểm TNDS bắt buộc. Người dân cần phân biệt việc bãi bỏ một văn bản hướng dẫn với việc chấm dứt chính sách bảo hiểm để tránh hiểu nhầm và bỏ sót nghĩa vụ pháp lý khi tham gia giao thông.