Bãi bỏ Thông tư 04: Ô tô, xe máy có còn phải mua bảo hiểm bắt buộc?

Theo khoản 39 Điều 1 Thông tư 158/2026/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28/10/2026, toàn bộ Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới bị bãi bỏ. Thông tư 158 có hiệu lực từ ngày 15/12/2026.

Thông tin này khiến một số chủ phương tiện băn khoăn liệu việc bãi bỏ văn bản trên có đồng nghĩa với việc chấm dứt quy định mua bảo hiểm TNDS bắt buộc đối với ô tô, xe máy.

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Câu trả lời là không. Việc bãi bỏ Thông tư 04/2021/TT-BTC không đồng nghĩa với việc người dân được miễn mua bảo hiểm TNDS bắt buộc khi tham gia giao thông.

Cụ thể, điểm a khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025) xác định bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới là một trong những loại hình bảo hiểm bắt buộc. Khoản 3 Điều 8 của luật quy định tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc có nghĩa vụ mua bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai loại hình này.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 2 và khoản 1 Điều 4 Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định chủ xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS theo quy định.

Đáng chú ý, Nghị định 67/2023/NĐ-CP đã thay thế Nghị định 03/2021/NĐ-CP từ ngày 6/9/2023. Vì vậy, Thông tư 04/2021/TT-BTC vốn được ban hành để hướng dẫn Nghị định 03/2021/NĐ-CP không còn là căn cứ pháp lý điều chỉnh chính sách bảo hiểm hiện hành. Việc bãi bỏ lần này nhằm chính thức loại bỏ văn bản hướng dẫn cũ, không làm thay đổi nghĩa vụ mua bảo hiểm của chủ phương tiện.

Như vậy, từ ngày 15/12/2026, người sở hữu ô tô, xe máy thuộc đối tượng quy định vẫn phải mua bảo hiểm TNDS bắt buộc. Các nội dung về đối tượng tham gia, mức phí, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm và việc giải quyết bồi thường tiếp tục thực hiện theo Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định 67/2023/NĐ-CP và các văn bản liên quan đang có hiệu lực.

Người dân cần phân biệt rõ việc bãi bỏ một văn bản hướng dẫn với việc chấm dứt một chính sách pháp luật, tránh hiểu nhầm dẫn đến bỏ sót nghĩa vụ bảo hiểm khi tham gia giao thông.