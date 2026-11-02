Bãi bỏ Thông tư 04 có đồng nghĩa chủ xe cơ giới được miễn mua bảo hiểm TNDS?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 158/2026/TT-BTC ngày 28/10/2026, có hiệu lực từ 15/12/2026, bãi bỏ toàn bộ Thông tư 04/2021/TT-BTC liên quan đến bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe cơ giới. Thông tin này khiến nhiều người hiểu rằng, chủ xe cơ giới không cần phải mua bảo hiểm TNDS bắt buộc kể từ ngày Thông tư 158 có hiệu lực (ngày 15/12).

Theo các chuyên gia về lĩnh vực bảo hiểm TNDS xe cơ gới, Thông tư 158/2026/TT-BTC được ban hành đặt ra 2 vấn đề cần hiểu đúng để áp dụng, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan.

Theo ông Vũ Xuân Thưởng, chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm xe cơ giới, Thông tư 158/2026/TT-BTC ra đời cần được nhìn nhận trong bối cảnh rà soát, cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm, chứ không phải Nhà nước bãi bỏ chế độ bảo hiểm TNDS bắt buộc đối với ô tô, xe máy.

Các quy định về bảo hiểm TNDS bắt buộc với chủ xe cơ giới hiện được thực hiện theo Nghị định 67/2023.

"Trước đây, quy định về bảo hiểm TNDS bắt buộc được quy định tại Nghị định 03/2021. Đến năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2023, có hiệu lực từ ngày 6/9/2023 thay thế Nghị định 03/2021. Do đó, Thông tư 04/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 03/2021 đã không còn hiệu lực từ khi Nghị định 67/2023 có hiệu lực. Nên việc ban hành thông tư bãi bỏ, không làm thay đổi nghĩa vụ, quyền lợi và mức phí bảo cũng như trách nhiệm bồi thường với loại hình bảo hiểm này", ông Thưởng nói.

Vấn đề tiếp theo được đặt ra văn bản nào thay thế Thông tư 04/2021/TT-BTC và mức phí, mức bồi thường được tham chiếu theo văn bản nào?

Theo đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Nghị định 67/2023 được quy định rất rõ, chi tiết về mức phí, mức bồi thường và hiện đang còn hiệu lực nên hiện tại áp dụng theo Nghị định 67/2023.

Đồng quan điểm, ông Vũ Xuân Thưởng nhấn mạnh, trên thực tế Thông tư 158/2026/TT-BTC được ban hành để bãi bỏ hàng loạt các văn bản khác hết hiệu lực chứ không riêng Thông tư 04/2021. Bên cạnh đó, ông Thường cho rằng, bản chất Thông tư 04/2021/TT-BTC không còn giá trị từ lâu và đã áp dụng Nghị định 67/2023 kể từ ngày 6/9/2023, chính vì vậy việc bãi bỏ chỉ là vấn đề thủ tục, không làm thay đổi, phát sinh quyền và nghĩa vụ các bên. Các vấn đề liên quan đến phí, mức bồi thường, thủ tục, quy trình đã quy định khá đầy đủ, rõ ràng trong Nghị định 67/2023, vì vậy hiện áp dụng theo văn bản này.

Như vậy, việc bãi bỏ Thông tư 04/2021/TT-BTC chỉ là vấn đề về thủ tục, việc Thông tư 04/2021/TT-BTC hết hiệu lực không làm thay đổi nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan đến bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe cơ giới.

Các vấn đề liên quan đến loại hình bảo hiểm này tiếp tục được áp dụng theo Nghị định 67/2023 kể từ ngày 6/9/2023.

Mức phí bảo hiểm TNDS bắt buộc xe cơ giới và mức bồi thường không thay đổi khi Thông tư 04/2021/TT-BTC hết hiệu lực.