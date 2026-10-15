Bãi bỏ quyết định chuyển 1,92 ha rừng Côn Đảo làm nhà máy xử lý rác

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định liên quan dự án Nhà máy xử lý rác Côn Đảo. Theo đó, UBND TPHCM bãi bỏ toàn bộ quyết định số 3000 ngày 13/11/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây về chuyển mục đích rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án này.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện. UBND đặc khu Côn Đảo được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị trong việc quản lý đất đai, lâm nghiệp, môi trường và các nội dung khác có liên quan.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo phải tiếp tục quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý theo hiện trạng và quy định của pháp luật về lâm nghiệp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định...

Theo quyết định 3000 ngày 13/11/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, toàn bộ 1,92 ha chuyển mục đích sang mục đích khác là rừng đặc dụng, thuộc phân khu phục hồi sinh thái Vườn quốc gia Côn Đảo. Trong đó, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo có trách nhiệm lập phương án tận dụng lâm sản, tổ chức khai thác để bàn giao mặt bằng thi công cho chủ đầu tư.

Dự án Nhà máy xử lý rác Côn Đảo được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2022, sửa đổi, bổ sung vào năm 2025. Công suất xử lý rác dự kiến đến năm 2030 là 36 tấn/ngày, năm 2040 là 50 tấn/ngày và năm 2045 khoảng 66,23 tấn/ngày.

Hồi đầu tháng 8, Thanh tra TPHCM đã công khai kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nhà máy xử lý rác Côn Đảo.

Theo kết luận, dự án Nhà máy xử lý rác Côn Đảo có mục tiêu xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn đặc khu Côn Đảo, tái chế một số sản phẩm có ích nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường và tạo điều kiện thu hút đầu tư. Dự án được bố trí trên diện tích 1,92 ha thuộc đất rừng đặc dụng (phân khu phục hồi sinh thái), do Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo quản lý.

Qua rà soát, các cơ quan chuyên ngành xác định vị trí thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, quy hoạch phân khu, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thanh tra TPHCM cùng các sở, ngành kiểm tra thực địa cũng ghi nhận khu đất thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch hiện hành.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra cho thấy, UBND huyện Côn Đảo (cũ), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cùng các tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định đã có thiếu sót về thành phần hồ sơ khi tham mưu chuyển mục đích sử dụng rừng. Theo quy định, chủ dự án phải là đơn vị thực hiện thủ tục đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nhưng thực tế hồ sơ lại do UBND huyện Côn Đảo thực hiện theo nhiệm vụ được giao.

Thanh tra TPHCM nhận định việc tham mưu ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án được thực hiện theo quy định pháp luật tại từng thời điểm. Tuy nhiên, sau khi hệ thống pháp luật về đầu tư được sửa đổi, dự án thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định mới, do đó cần rà soát lại toàn bộ cơ sở pháp lý của các quyết định đã ban hành.

Đối với việc tham mưu chuyển mục đích sử dụng rừng, Thanh tra TPHCM cho biết, dự án bảo đảm các điều kiện về chủ trương đầu tư, tính cấp thiết, phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các thủ tục, UBND huyện Côn Đảo, các sở, ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và các đơn vị liên quan vẫn để xảy ra thiếu sót về trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ khi tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Thanh tra xác định trách nhiệm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), UBND huyện Côn Đảo (cũ), Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo (cũ), Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo và các tổ chức, cá nhân có liên quan.