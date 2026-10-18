Từ 16/10, giao dịch mua, bán vàng từ 5 triệu đồng phải thanh toán không tiền mặt. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định số 390/2026/NĐ-CP ngày 16/10/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.

Theo quy định mới, khi thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên, khách hàng phải sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt.

Điều chỉnh quy định về nhập khẩu vàng nguyên liệu

Nghị định số 390/2026/NĐ-CP sửa đổi quy định về cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ. Theo đó, doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp phép nhập khẩu nguyên liệu khi nhu cầu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng.

Hằng năm, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài căn cứ vào năng lực sản xuất, tình hình thực hiện hợp đồng gia công hoặc hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ và báo cáo tình hình xuất khẩu của năm trước, nếu có. Doanh nghiệp phải được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và có nhu cầu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng.

Quy định mới cũng yêu cầu doanh nghiệp xây dựng hệ thống thông tin để xử lý, lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu về xuất nhập khẩu, mua bán, sử dụng và tồn kho vàng nguyên liệu nhập khẩu; đồng thời kết nối, cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Bãi bỏ quy định về điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Nghị định sửa đổi trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu, cũng như việc chấp hành các quy định về cấp phép, hạn mức và báo cáo.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với vàng trang sức, mỹ nghệ và vàng miếng; quản lý đo lường, chất lượng và kiểm định phương tiện đo lường của doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Đáng chú ý, Nghị định bãi bỏ toàn bộ quy định về hoạt động sản xuất, gia công và mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được Ngân hàng Nhà nước cấp trước đó không còn là điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động này.

Nghị định số 390/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/10/2026. Các giấy phép xuất nhập khẩu vàng và hạn mức xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu đã được cấp hoặc xác định trước ngày Nghị định có hiệu lực tiếp tục được thực