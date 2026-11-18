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Những khoản thanh toán thuộc phạm vi bãi bỏ

Việc bãi bỏ hai thông tư Thông tư số 141/2011/TT-BTC và Thông tư số 57/2014/TT-BTCđược quy định tại khoản 10 và khoản 16 Điều 1 Thông tư số 158/2026/TT-BTC. Chế độ thanh toán theo hai thông tư này gồm tiền phương tiện đi lại, phụ cấp đi đường khi nghỉ phép và tiền lương hoặc tiền bồi dưỡng đối với những ngày chưa nghỉ phép năm.

Đối với tiền phương tiện đi lại và phụ cấp đi đường, quy định được áp dụng cho người miền xuôi công tác tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,5 trở lên và người ở các vùng có hệ số phụ cấp khu vực từ mức này trở lên làm việc tại miền xuôi.

Người nghỉ phải đủ điều kiện nghỉ phép hằng năm và được thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp giấy nghỉ phép để thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán. Đối với người công tác tại các vùng còn lại, chế độ thanh toán áp dụng khi nghỉ phép để thăm vợ, chồng, con hoặc cha mẹ hai bên bị ốm đau hoặc qua đời.

Trường hợp do yêu cầu công việc, cơ quan, đơn vị không bố trí được hoặc bố trí không đủ số ngày nghỉ phép, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định chi tiền bồi dưỡng căn cứ vào nguồn kinh phí và số ngày chưa nghỉ. Mức chi được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, tối đa bằng mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Người đã được bố trí nghỉ nhưng không có nhu cầu nghỉ thì không được thanh toán khoản này.

Quyền nghỉ hằng năm theo Bộ luật Lao động

Đối với người lao động thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Lao động năm 2019, quyền nghỉ hằng năm hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động tiếp tục được thực hiện theo Điều 113.

Khi thôi việc hoặc bị mất việc làm mà chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm, người lao động được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. Nếu tiếp tục làm việc, người sử dụng lao động không có nghĩa vụ thanh toán theo khoản 3 Điều 113. Hai bên có thể thỏa thuận nghỉ thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ. Nếu đi bằng phương tiện đường bộ, đường sắt hoặc đường thủy mà tổng thời gian đi và về trên 2 ngày, từ ngày thứ ba trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài số ngày nghỉ hằng năm. Quy định này chỉ áp dụng cho một lần nghỉ trong năm. Tiền tàu xe và tiền lương trong những ngày đi đường được tính thêm do hai bên thỏa thuận theo khoản 1 Điều 67 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

Theo Điều 114 Bộ luật Lao động năm 2019, cứ đủ 5 năm làm việc cho cùng một người sử dụng lao động, người lao động được tăng thêm 1 ngày nghỉ hằng năm.