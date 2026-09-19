Bãi bỏ nhiều văn bản không còn phù hợp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Theo đó, Thông tư bãi bỏ toàn bộ nhiều văn bản trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, trong đó có các quy định, danh mục giống cây trồng được ban hành từ nhiều năm trước. Các văn bản về lâm nghiệp và kiểm lâm, đất đai, địa chất và khoáng sản, môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, khí tượng thủy văn, biển và hải đảo cũng được rà soát, bãi bỏ.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực nông nghiệp, Thông tư bãi bỏ một số quy định liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm trong sản xuất nông nghiệp, thực vật biến đổi gen, tiêu chuẩn trong hoạt động thuộc phạm vi quản lý của ngành; đồng thời bãi bỏ một số quy định về đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực thủy lợi, cung cấp nước sạch nông thôn.

Thông tư cũng quy định một số nội dung chuyển tiếp. Đối với giống cây trồng thuộc các danh mục bị bãi bỏ, trường hợp đã có quyết định công nhận giống cây trồng mới hoặc chưa có quyết định công nhận nhưng thuộc danh mục được phép sản xuất, kinh doanh thì vẫn được tiếp tục sử dụng, sản xuất, kinh doanh theo thời hạn quy định của pháp luật về trồng trọt.