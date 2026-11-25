Trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan (nay là Cục Thuế, Cục Hải quan) và Kho bạc Nhà nước trước đây được quy định tại Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 và Văn bản số 485/UBTVQH13-TCNS của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đến nay nhiều nội dung như: khoán kinh phí theo tỷ lệ phần trăm dự toán thu ngân sách, chuyển nguồn, bổ sung thu nhập từ kinh phí tiết kiệm hay sử dụng các quỹ tài chính nội bộ đã không còn phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15.

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết, trong đó quy định bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 và Văn bản số 485/UBTVQH13-TCNS kể từ ngày Nghị quyết mới có hiệu lực thi hành. Chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị này sẽ thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ về mức lương cơ sở và chế độ tiền lương chung.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Bên cạnh việc bãi bỏ các ưu đãi tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết một số khoản chi trước đây thực chất là chi phục vụ trực tiếp nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành. Từ năm 2027, các khoản này sẽ thực hiện theo Nghị quyết số 12/2026/UBTVQH16. Riêng năm ngân sách 2026 là năm chuyển tiếp nên cần cơ chế xử lý để không làm gián đoạn hoạt động của ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước.

Dự thảo Nghị quyết quy định rõ trong năm 2026, ba đơn vị này tiếp tục sử dụng dự toán chi ngân sách đã được giao để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đặc thù như: chi ủy nhiệm thuế; mua vật tư, ấn chỉ; thuê luật sư bảo vệ quyền lợi của nhà nước, cơ quan thuế trước tòa án; chống buôn lậu, kiểm soát, tình báo hải quan; huấn luyện chó nghiệp vụ; giám định phân loại hàng hóa; chuyển phát nhanh niêm phong hải quan điện tử; bảo đảm điều kiện làm việc, ăn nghỉ cho cảnh sát bảo vệ mục tiêu Kho bạc Nhà nước.

Bộ trưởng khẳng định quy định chuyển tiếp này tuyệt đối không bổ sung nhiệm vụ chi mới, không làm tăng tổng mức dự toán chi ngân sách năm 2026 đã giao, không dùng để bổ sung thu nhập cho người lao động và không hình thành quỹ riêng.

Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban Kinh tế và Tài chính (KTTC) thống nhất với đề xuất của Chính phủ nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, quy định tại Nghị quyết của Quốc hội về cải cách chính sách tiền lương; phù hợp với nguyên tắc cơ quan nào ban hành thì cơ quan đó có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ. Đồng thời, giao Chính phủ xử lý chuyển tiếp đối với các khoản chi phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước thuộc năm ngân sách 2026 theo thẩm quyền để tránh phát sinh vướng mắc trong thực hiện, kiểm soát thanh toán và quyết toán các nhiệm vụ chi đã được giao. Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ rà soát, chỉnh lý hồ sơ dự thảo Nghị quyết theo hướng thống nhất với bản chất pháp lý nêu trên.

Ủy ban đề nghị giao Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ; chỉnh lý dự thảo Nghị quyết theo hướng: (i) bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2015 và Văn bản số 485/UBTVQH13-TCNS ngày 23/8/2013 kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực; (ii) Điều 2 dự thảo Nghị quyết không quy định chi tiết từng nhiệm vụ, chỉ quy định có tính nguyên tắc giao Chính phủ thực hiện chuyển tiếp trong phạm vi dự toán năm 2026 đã được giao theo thẩm quyền; (iii) chỉnh lý tên gọi của Nghị quyết cho thống nhất với tên gọi của các văn bản được bãi bỏ.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề nghị của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ, đặc biệt là làm rõ cơ sở pháp lý khi Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 hết hiệu lực; chỉnh lý dự thảo nghị quyết cho phù hợp và chặt chẽ, nhất là về cơ sở pháp lý.